Muñiz: "Hay ganas, ilusión y hambre por conseguir objetivos"

López Muñiz pasó por rueda de prensa en la previa del partido que enfrentará a su equipo ante el Real Oviedo en el norte de España. Un duro y engañoso rival para finalizar el año será el que se encuentre los de Muñiz en tierras asturianas. Y de ello ha hablado el técnico malaguista, que sabe la dificultad que tiene enfrentarse al club carbayón: "Como todos, un partido igualado ante un buen equipo, que tiene buenos jugadores y que no está haciendo malos partidos. Es verdad que ha sufrido dos derrotas en los últimos encuentros, pero están jugando bien. Es un partido a tener en cuenta, son tres puntos importantes los que están en juego. Trabajaremos para que se queden con nosotros, pero respetando mucho al rival de enfrente, porque creo que tiene muy buen equipo."

Le preguntaron al míster malaguista acerca de su homólogo en el banquillo oviedista, el cual está pasando una mala situación tras una crisis de juego en su equipo, pero recalcó que prefiere que tanto él como su plantilla se centre en sí mismos: "Nosotros tenemos que intentar hacer nuestro mejor trabajo, con una intensidad alta, con exigencia y un ritmo de juego alto. El rival intentará hacer lo mismo, pero nosotros nos centraremos en nuestro trabajo, en lo que tenemos que hacer bien para intentar conseguir la victoria. Cada uno tiene sus problemas y sus situaciones personales a lo largo de la temporada. Lo que nosotros intentaremos será centrarnos en nuestro trabajo y hacerlo lo mejor que podamos."

"Una de las claves de la temporada es el compromiso del jugador, que lo tuvimos desde el primer día. A partir de ahí todo va muchísimo mejor. Hay ganas, ilusión y hambre por conseguir objetivos. Nosotros tenemos por delante un objetivo importante como es el partido del sábado contra el Oviedo y el equipo está preparado para afrontar ese encuentro de la mejor manera posible", resumió sobre la unidad e ilusión que tiene el grupo para encarar la temporada.

Además de hablar sobre su próximo rival, Muñiz también tuvo tiempo para hablar de los lesionados y de las bajas para este partido: "Tanto Lacen como Boula tiene las mismas opciones. Tienen buen ritmo de entrenamiento. Los dos están preparados para dar el mejor nivel y mantener el del equipo porque el trabajo diario es francamente bueno", dijo acerca del medio campo, ya que la baja de N'Diaye por sanción dejará un hueco en la medular del equipo de Martiricos. Luis Hernández no ha estado disponible durante las últimas jornadas y, pese a que no jugará ante el Real Oviedo, el técnico ha destacado que el central está evolucionando bien y de manera rápida de su lesión, por lo cual no tardará mucho en volver al terreno de juego: "Ha tenido una progresión rápida y buena. Está a un nivel bueno para participar, pero para no correr riesgos. Esperamos que si no hay un retroceso, cuando se incorpore el equipo pueda él hacerlo también."

Para finalizar la comparecencia, el técnico malaguista concluiría con una felicitación navideña: "Que todo el mundo pase una feliz Navidad, que tenga un buen año y que les venga lleno de salud, que al final es lo único que necesitamos para poder seguir tirando para delante. El principal deseo es que tengamos salud y que el año que viene nos podamos volver a ver aquí y volver a brindar con una copa de champán y que todos estemos contentos y felices porque nos ha ido fenomenal", finalizaba.