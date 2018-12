Kaxe: “Quiero aprovechar al máximo mi estancia en la Ponferradina”

En primer lugar, Kaxe manifestaba como se había desarrollado su experiencia en el extranjero antes de recalar en la Ponferradina: “La verdad que ha sido una experiencia gratificante, es la primera vez que he salido de España, me he fortalecido como persona y futbolista, he pasado un mes un poco fastidiado porque he pasado una lesión de tobillo, en general ha sido una experiencia positiva, pero cuando me ha venido esta oferta de la Ponferradina no me lo he pensado, porque creo que es una opción para mí para crecer como futbolista increíble y muy orgulloso de estar aquí”.

El nuevo jugador de la Deportiva apuntaba que se dio a conocer en el Rápido de Bouzas la pasada temporada, con quien marcó un tanto a la Ponferradina: “Salí del Eibar y bueno tenía la opción de ir al Beasain en tercera división, empecé con ilusión, marque 13 goles en 15 jornadas, luego me vino el Rápido de Bouzas, pensé que era una buena opción para seguir creciendo como futbolista, allí me di un poco a conocer, hice muy buenos compañeros como Oscar y Trigueros que ahora juegan aquí, el futbol pasan cosas muy rápidas, ahora estas abajo luego estas arriba en cuestión de un año, es aprovechar las situaciones, ahora estoy aquí y quiero aprovechar al máximo mi estancia en la Ponferradina”.

Una de las claves de su fichaje por la Ponferradina fue Óscar Sielva según señalaba el delantero vasco: “Hable mucho con Óscar, me ha hablado maravillas del club, de la gente que está en el club y los aficionados, me suele decir que el campo está bastante lleno, solo ha tenido palabras positivas sobre el club y la ciudad, como buen amigo que es mio, le he creído y es una de las razones por las que he fichado aquí”.

Kaxe señalaba que en verano pudo venir a la Deportiva, pero finalmente decidió irse al extranjero: “Sí, hubo una opción de venir aquí pero ya sabes en la vida como en el futbol hay que tomar decisiones, en ese momento consensuando con la familia, con mis amigos y con mi representante, decidimos allí a probar suerte, después de seis meses, de una experiencia positiva en cuanto a mi vida personal y no tan buena a nivel futbolística, lo importante es que ahora estoy aquí y estoy muy agradecido a la Ponferradina”.

Jon Perez Bolo, el técnico blanquiazul, le ha transmitido confianza según ha manifestado Kaxe: “Me ha transmitido bastante tranquilidad, ahora que estoy casi recuperado del tobillo, me ha transmitido tranquilidad y que confían en mí, que trabaje día a día para sumar al equipo y que tengo plena confianza del staff técnico”.

El nuevo jugador de la Deportiva mostraba su ímpetu por debutar con el equipo pero hasta el 2019 no podrá hacerlo ya que se está recuperando de una lesión: “Tengo muchas ganas de debutar, el doctor me ha dicho que todavía hay que ir paso a paso, así que les haré caso a ellos y cuando crean conveniente que entre en el equipo y juegue mi primer partido estaré encantado.

Por último, Kaxe se deshacía en elogios hacia la referencia en ataque de la Deportiva como es Yuri, del que espera aprender de el para crecer como jugador: “Le conozco desde hace tiempo, el año pasado jugué contra él, es un privilegio tenerlo como compañero, como delantero me fijaré mucho en el para ver cómo se desenvuelve en el terreno de juego para yo crecer también como delantero, para mí es un honor jugar a su lado”, concluyó.