Babin: "Prometí unas cosas que ahora estoy cumpliendo en el campo"

El Sporting entra en la recta final de cara al compromiso de Liga que tienen este sábado ante el Lugo, en el Anxo Carro a las 13:00 horas, con el único objetivo en mente de sumar los últimos tres puntos del año y aprovechando la buena racha de juego y resultados.

El defensa del Sporting, Babin, ha salido a rueda de prensa en Mareo en la mañana del jueves y ha explicado entre otras cosas la capacidad de cambio que ha tenido el equipo en apenas un mes: "Son muchas, cosas, el nuevo cuerpo técnico llegó con una nueva idea de juego, estábamos dispuestos a cambiar. Vamos a por los partidos desde el principio."

A nivel personal, Babin está completando una muy buena temporada con el Sporting, y el jugador lo sabe, tanto a nivel personal como en lo deportivo: "Creo que nunca he estado mejor profesionalmente. Lo único que quiero es ayudar a mis compañeros dando lo mejor de mí."

El defensa francés reconocía en sala de prensa que cuando llegó en la pretemporada tuvo dudas, pero con la ayuda de Rubén Baraja y los capitanes empecé a sentir bien e importante: "Tuve dudas al llegar el primer día, pero ahora me siento muy bien. Y prometí unas cosas que ahora estoy cumpliendo en el campo."

La derrota en el Carlos Tartiere fue muy dura, y así lo confesaba Babin, que explicaba como se sintió hasta días después del encuentro y el pensamiento individual que tenía sobre como podría avanzar el equipo: "Después del partido contra el Oviedo lo único en lo que pensaba era en no salir de casa y no hablar con nadie. Pero la verdad que no pensaba que íbamos a dar esta imagen y remontar de esta forma."

Tuvo tiempo también para hablar sobre uno de sus compañeros, como Nick Blackman, del cuál opinaba que puede aún ofrecer mucho más de lo que se está viendo, y cree que no tardará en demostrarlo: "Poco a poco encontrará su mejor forma, que está por ver. Es muy buen jugador, puede apoyar al espacio, puede venir a recibir, la aguanta, y tiene gol aunque no es tan 'matador' como Djuka", finalizaba.