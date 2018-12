Partido clave en la lucha por el ascenso a la Liga Santander

En la jornada 19, el Deportivo se enfrenta a un Cádiz que viene de ser derrotado por el conjunto malagueño. Previamente había conseguido los tres puntos contra rivales como Rayo Majadahonda, Real Zaragoza, Las Palmas, Reus, Elche y Lugo. De los últimos 21 puntos disputados, los gaditanos se han llevado 18, gracias a que consiguieron cambiar la dinámica negativa que sufrían empezando por golear a los isleños y a los ilicitanos. Pese a su ultimo tropiezo, vienen con ganas de volver a la senda de la victoria frente al que su entrenador, Álvaro Cervera, define al Dépor como el mejor equipo de la Liga 1|2|3.

El Deportivo, tras publicar la convocatoria para el partido, Natxo González se ha cargado de nuevo por decisión técnica a Christian Santos y Didier Moreno, ambos saben que no cuentan para el entrenador y el atacante venezolano, tras casi llegar al ecuador de la Liga y no contar con minutos, es muy probable que pida una salida inmediata del club. A partir de sus declaraciones hace un par de semanas en las que demostraba que no está cómodo con el esquema del técnico, no ha entrado en la convocatoria a pesar de la lesión de Carlos Fernández, del que no se podrá disfrutar hasta enero del año que viene.

Natxo tiene las ideas muy claras, pero en las últimas jornadas se ha podido ver que, a pesar de sus ideales futbolísticos, es capaz de cambiar el esquema según sean las necesidades. Esta variedad en el esquema que el técnico vasco ha implantado en el equipo es algo muy positivo, ya que la Liga 1|2|3 es muy larga y las exigencias que ponen los rivales, hace que haya que ser lo más camaleónico posible, para poder hacerse a las diferentes adversidades.

Aunque el Deportivo sea capaz de modificar sus esquemas durante el partido, pero el inicial siempre es inamovible, formado por el rombo que esta vez, estará compuesto por Mosquera, Edu Expósito, Vicente Gómez y Carles Gil. Lo más probable es que vuelva la defensa de gala formada por David Simón, Domingos Duarte, Pablo Marí y Saúl. Este último recupera su posición en el lateral izquierdo, que se junta a la vuelta del canario, tras cumplir su partido de sanción. Arriba los dos puntas que están convocados, Quique y Borja Valle, que vienen de marcar ambos frente al Zaragoza. En portería, el halcón gallego, Dani Giménez.

Del conjunto andaluz hay que destacar varias cosas. Manu Vallejo es su delantero referencia, muy parecido a David Villa, jugador bajito, con mucho tren inferior, que parte desde la banda izquierda hacia el interior, en busca de un desmarque eléctrico o un remate sorpresivo. Sabe muy bien dónde colocarse en el área, a pesar de su baja estatura. En las bandas, tiene a Aketxe que es una de las perlas de la Liga 1|2|3, y hay que tener cuidado con las faltas al borde del área, ya que tiene un guante en su pierna izquierda. En el otro extremo que hay que destacar es Jairo, el año pasado consiguió el ascenso a Segunda División con el Extremadura, y este verano fue fichado por el Girona y del conjunto catalán llegó como cedido al Cádiz. Busca siempre ir a su pierna izquierda, da una verticalidad enorme y en cualquier momento puede hacer una de sus diabluras en banda y buscar la línea de fondo.