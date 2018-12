Previa Real Oviedo - Málaga CF: hora de terminar con la crisis

El Real Oviedo recibe en casa al Málaga Club de Fútbol en un encuentro en el que los carbayones quieren quitarse de encima la mala racha y volver a la senda de la victoria.

De nuevo entre algodones

La temporada del Real Oviedo de Juan Antonio Anquela no está siendo nada sencilla, con una plantilla que cada semana se ve sin estar al completo debido a las continuas lesiones y sanciones que están sufriendo. Aunque el entrenador jienense recupera a Javi Hernández tras su expulsión ante el Almería, Mossa recibió la quinta tarjeta amarilla del curso, por lo que no podrá vestirse de corto ante el conjunto andaluz. Además, otros dos nombres se caen de la convocatoria, siendo Ibra el ya esperado por la afición, ya que el club ya comunicó que no podrá jugar en las siguientes cuatro o seis semanas por una rotura fibrilar en el abductor izquierdo. Al senegalés se le une Carlos Martínez, que a falta de nota de prensa oficial, no ha entrado en la convocatoria de Anquela.

Todas estas bajas han hecho al preparador azul volver a realizar una convocatoria con 13 jugadores del primer equipo (sin contar a Javi Hernández que por el momento sigue teniendo ficha del Vetusta), dando entrada a cinco chicos del filial carbayón: Viti Rozada, Steven, el mencionado Javi Hernández, Jimmy y Josín. La mayor duda estará con el puesto de delantero centro, ya que sin Ibra y Joselu, la única referencia es un Toché que se ha mostrado muy fuera de forma en los últimos compromisos del Real Oviedo, lo que podría hacer a Steven disfrutar de muchos minutos en caso de necesidad.

Convocatoria para el Málaga | Imagen: Real Oviedo

Posible último partido de Anquela

El técnico natural de Jaén ha sido el más señalado en las últimas semanas, especialmente tras las derrotas ante el Almería y el Granada que hacen ver al Real Oviedo muy lejos del objetivo que se había puesto al inicio de la temporada. Tras el encuentro en la ciudad nazarí, algunos periodistas comenzaron a dar nombres de posibles sustitutos para Anquela, aunque en la junta de accionistas celebrada esta misma semana, el presidente de la entidad aseguró que el entrenador cuenta con la total confianza de la directiva para revertir la situación.

Sin embargo, la afición carbayona está expectante de ver qué resultado obtiene el conjunto asturiano ante uno de los equipos más potentes de toda la liga, ya que todavía se cree que hay grandes posibilidades de que el jienense sea despedido en caso de perder el sábado contra el Málaga, especialmente si se da un resultado abultado como en la derrota en Coruña o la visita del Zaragoza (4-0 en ambos casos). La duda estaría en saber si el sustituto sería otro entrenador de fuera del club o si por el contrario la oportunidad la tendría el preparador del filial, Javi Rozada.

Anquela podría estar viviendo sus últimas horas en Asturias | Imagen: Real Oviedo

Un homenaje para una campeona

Como ha comunicado el Real Oviedo en una nota de prensa, el club le rendirá un merecido homenaje a María Méndez, defensa central del equipo femenino asturiano y que hace unas semanas se proclamó campeona del Mundo con la Selección Española sub-17. La joven jugadora saltará al verde del Carlos Tartiere para realizar el saque de honor apenas unas horas después de disputar su partido en El Requexón ante el Deportivo de la Coruña Femenino, equipo contra el que seguramente se disputarán el segundo puesto de la categoría.

Un rival temible

El Málaga se encuentra en la tercera posición de La Liga 1|2|3, empatado a puntos con el Deportivo de la Coruña, que es segundo debido a la diferencia de goles. El conjunto andaluz es uno de los recién descendidos de Primera División al igual que los coruñeses, quienes vencieron al Real Oviedo por 0-4. El conjunto asturiano no lo tendrá nada fácil, ya que no se están sacando puntos contra los equipos de arriba, habiendo solo ganado al Albacete, y si se le suman las bajas con las que afrontan el partido, las expectativas son aún peores.

El hombre más temible en el equipo malacitano es Blanco Leschuk, máximo goleador de la plantilla con seis tantos en lo que va de temporada. El resto de goles se los reparten entre varios jugadores, siendo Harper el siguiente con más dianas (tres) y empate a dos tantos entre el ex oviedista Koné, Adrián, N'diaye y Ricca, además de varios hombres con tan solo uno.

Posibles onces