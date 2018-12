Recreativo de Huelva - Recreativo Granada: ganar al 'abuelo' del fútbol español

Para cerrar el año, el Recreativo Granada visita al 'abuelo' del fútbol español, que no es otro que el Recreativo de Huelva, que esta misma semana ha cumplido 129 años de historia. A pesar de su difícil situación económica, sigue compitiendo años tras año y busca sobrevivir ante un futuro bastante incierto.

Ambos equipos llegan en igualdad de puntos, con los mismos partidos ganados (7), los mismos empates (4) y las mismas derrotas (6). En total suman 25 puntos. Los rojiblancos suman más goles a favor y el Decano menos goles en contra.

Traerse los tres puntos

Pedro Morilla, entrenador del Recreativo Granada, ha comentado antes del partido que es "complicado", pero que si su equipo hace las cosas bien podrá traerse los tres puntos de Huelva y ese el principal objetivo para cerrar bien el año y con un balance muy positivo.

Sobre el rival, Morilla lo ha tenido claro ya que tiene buenos jugadores en plantilla y desarrolla un buen juego: "Es un partido complicado ante el Recreativo de Huelva, un equipo que tiene muy buenos futbolistas y que está haciendo un buen fútbol".

La receta para el partido es la de jugar como el último partido- a pesar de que el resultado no les acompañó- y seguir trabajando a la vez que creciendo futbolísicamente: "Tenemos que estar en la línea del otro día. Los chavales estuvieron fenomenal, el equipo intentó todo para poder empatar y salimos contentos con la actitud de todos". También destacó la importancia de ser un bloque muy sólido tanto en las líneas de ataque como en las defensivas: "Debemos ser un equipo rocoso, dominar las transiciones tanto defensivas como ofensivas. Los jugadores están deseando irse a las vacaciones con un resultado positivo".

Hasta seis bajas

Hasta cuatro bajas de la primera plantilla y dos juveniles son los hombres que va a perder Morilla para el encuentro ante el Decano. Neva y Juancho están convocados para el partido del primer equipo ante el Tenerife, que juega su último partido del año también. Isi y Ontiveros siguen recuperándose de sus respectivas lesiones y de los juveniles no contará con Dani Moreno ni con Casti, pero sí va a incorporar a Cristian. Para este partido no hay ningún sancionado así que en este apartado no tendrá ninguna baja.

Un 'Recre' en buena dinámica

El 'Recre' llega en buena dinámica al partido y buscar cerrar el año con una victoria que le acerque más al play-off. Para el partido no podrá contar con Trapi, que vio la semana pasada la quinta amarilla y cumple ciclo. Uno de los puntos más fuertes del equipo es que encaja pocos goles y gran parte de la culpa la tiene Marc, que ha conseguido algún que otro punto.

Pendientes de la deuda

El propio Salmerón, entrenador del Recre, comentó en la previa del partido sobre la posible solución a los problemas económicos, ya que la plantilla tiene puestos los ojos también en las deudas del club. "Me parece bien que se solucione, al final no entro en la forma que se pueda encontrar para solucionar el problema del club. Tenía fe en que se iba a resolver porque se hizo una apuesta muy clara, el club tiene que tener el futuro dentro del fútbol, por la afición, por la gran ciudad y es necesario que todo se solvente. Ojalá llegue todo y así sea", aseguró.

Últimos partidos entre ambos conjuntos

No son favorables las estadísticas para los rojiblancos ya que en los últimos cinco encuentros han perdido dos y han empatado tres. No conocen la victoria frente el Recreativo de Huelva y sería muy buena noticia romper esta estadística antes del parón navideño.



Posibles alineaciones

Recreativo de Huelva: Marc, Pablo Andrade, Israel Puerto, Iván González, Diego Jiménez, Traoré, Fernando Llorente, Quiles, Carlos Martínez, Caye Quintana y Iago Díaz.



Recreativo Granada: Lejárraga, Héctor, Fran Serrano, Antonio Marín, Paco Torres, J. Cambil, Andrés García, Jean Carlos, Nacho Buil, Víctor Morillo y Caio Emerson.