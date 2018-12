El Barça despide 2018 con una victoria

Rubén; Hugo Mallo, David Costas, Araujo, Mazán; Okay (Lobotka, min. 46) Jozabed, Brais Méndez; Iago Aspas (Beltran, min. 52), Boufal (Sisto, min. 76), Gómez.

Rubén; Hugo Mallo, David Costas, Araujo, Mazán; Okay (Lobotka, min. 46) Jozabed, Brais Méndez; Iago Aspas (Beltran, min. 52), Boufal (Sisto, min. 76), Gómez.

Celta de Vigo : Rubén; Hugo Mallo, David Costas, Araujo, Mazán; Okay (Lobotka, min. 46) Jozabed, Brais Méndez; Iago Aspas (Beltran, min. 52), Boufal (Sisto, min. 76), Gómez.

En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Celta, Ernesto Valverde lo avisó. Los azulgranas querían cerrar el año con una victoria que, como mínimo les haría seguir líderes de la Liga Santander y mantener la distancia con el segundo clasificado. Y así fue.

El triunfo del FC Barcelona fue incontestable. Aunque con más juego que ocasiones, sobre todo en el primer tiempo, el Barça cerró un 2018 con una victoria ante un conjunto que lucha por estar en Europa pero que, la tarde del sábado, no consiguió superar el líder de la Primera División española.

Los azulgranas celebrando un gol en una imagen de archivo / Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Dominio absoluto del Barça durante los primeros 45 minutos

Aunque las primeras dos ocasiones del encuentro las tuvo el conjunto visitante, primero con un chute de Boufal que marchó a córner y un saque de esquina que no encontró rematador, tan solo fue un espejismo. El conjunto azulgrana fue dueño y señor del partido y tan solo segundos después de las primeras ocasiones rivales, Dembélé ya pisó área rival. Y desde entonces, el partido solo tuvo color azulgrana.

Es cierto que el Celta creó peligro aprovechando las pérdidas de balón en el centro del campo del FC Barcelona, y también con una presión muy avanzada, pero tanto las ocasiones como la posesión del balón fueron para los locales. Fue en el minuto 10 cuando la conexión Messi - Alba volvió a su mejor nivel y aunque el argentino vio como su disparo lo despejaba Rubén, Dembélé estuvo atento y aprovechó el rebote para poner el 1-0 en el marcador. No habían pasado ni 10 minutos, y el FC Barcelona ya iba por delante.

En los siguientes minutos, el dominio azulgrana todavía fue más claro. Es cierto que el Celta tuvo alguna aproximación al área local, sobre todo mediante córners y centros, pero la defensa azulgrana los defendió con acierto. La más clara de los visitantes fue en el minuto 23, cuando Maxi Gómez intentó igualar el marcador con un disparo ajustado, pero Ter Stegen consiguió blocar el balón, llevándose una ovación del Camp Nou.

La defensa azulgrana estuvo muy acertada durante todo el encuentro / Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com)

El FC Barcelona tampoco tuvo muchas ocasiones -pasaron más de 20 minutos hasta que el Barça volvió a gozar de una ocasión clara con un chute de Suárez que se marchó desviado-, pero se divirtió en el terreno de juego. Supo como hacer daño al conjunto rival, sobre todo mediante la velocidad de Alba y la buena visión de Messi y, de hecho, fue así como nació el segundo gol azulgrana, cuando tan solo quedaban segundos para llegar al minuto 45. Alba asistió magistralmente a Messi y el argentino no desaprovechó una ocasión que le hizo mucho daño al Celta. Con el tiempo añadido ya cumplido, los 22 jugadores se dirigieron a los vestuarios.

Un segundo tiempo más pobre

El Celta no empezó mal el segundo tiempo. Los visitantes continuaron con su presión alta ante un Barça que, durante los primeros instantes, se vio superado por el conjunto gallego. Pero la del sábado no fue la noche del Celta. En el minuto 52 vio como su principal estrella, Iago Aspas, se retiraba del terreno del juego lesionado. Y con un solo cambio disponible faltando casi 40 minutos de encuentro -en el descanso Lobotka entró por Okay-, todo predecía que los azulgranas se llevarían el partido.

La primera ocasión azulgrana en el segundo tiempo tardó en llegar. El Barça salió dormido del vestuario y no fue hasta el minuto 60 donde recuperó el dominio que tuvo en la primera parte. Y aunque no entró, el disparo de Suárez fue un claro punto de inflexión para los azulgranas y si como en el primer tiempo tampoco fuero muchas, sí que fueron claras. Messi protagonizó una de ellas, cuando intentó rematar un pase de la muerte pero se encontró con la oposición del portero visitante, que logró atrapar el balón.

Aun así, el Celta estuvo mejor que en los primeros 45 minutos e incluso dispuso de alguna oportunidad clara para ponerle emoción al encuentro. Primero en el minuto 79 cuando, tras un saque de esquina, Ter Stegen tuvo que emplearse a fondo para atrapar un balón que parecía que se colaba en su portería, y luego a ocho minutos para el final, cuando también blocó un potente disparo raso.

El portero alemán consiguió alejar todas las ocasiones de peligro visitantes / Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com)

El marcador no se movió y después de los tres minutos de añadido, Prieto Iglesias decidió poner fin al partido. Y aunque las sensaciones de la segunda mitad no fueron las mejores, los azulgranas consiguieron despedirse de un 2018 con un triunfo. En este año consiguieron ganar hasta tres trofeos. Veremos que nos deparará el 2019.