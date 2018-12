Thomas, el jugador de la discordia

"A veces me siento infeliz en el Atleti". Así de claro se mostró Thomas Partey tras el partido contra el Espanyol, en el que fue titular. El jugador del Atlético de Madrid ha expresado su enfado y frustración ante la falta de oportunidades que está teniendo esta temporada.

Mucho se ha hablado de que podría haber un motivo económico detrás de estas declaraciones y de las sensaciones del centrocampista esta temporada, con la competencia y los nuevos fichajes, pero va más allá, no es por dinero. Uno de los grandes motivos de por qué Thomas está cansado es por una razón puramente deportiva, la falta de titularidades en partidos importantes es algo que nadie lleva bien y menos un jugador de la calidad de Thomas.

Esta temporada ha disputado 1.247 minutos entre cuatro competiciones. Comenzó la campaña siendo suplente en la Supercopa de Europa, y mostró un gran rendimiento, dando una asistencia a Saúl en el tercer gol del equipo colchonero ante el Real Madrid, siendo la clave de la victoria del Atlético ante el campeón de la Champions. Esa es una de las razones del enfado mayúsculo del internacional ghanés dentro del equipo de la capital de España. No poder salir de titular en los encuentros más importantes y disputar como parte del once ante equipos de entre comillas de menor nivel, como puede ser el caso del Huesca o, más recientemente, el Espanyol de Rubí, donde fue un pilar dentro del triunfo del equipo rojiblanco en un encuentro en el que los del Cholo no disputaron su mejor partido, precisamente.

Menos oportunidades y distribución

Esta temporada, la 2018/19, era la llamada para la eclosión definitiva de Thomas como centrocampista del Atlético de Madrid. Sin embargo, la llegada de jugadores como Rodri cerró la puerta en cierta medida y cortó durante un tiempo la progresión de uno de los jugadores con más potencial. En la pasada campaña, la 2017/18, fue uno de los más utilizados por Simeone dentro de la primera plantilla. Para muestra un botón. En el Campeonato Nacional de Liga, el centrocampista jugó 33 partidos, de los cuales fue 28 como titular, lo que superó de forma exponencial los minutos, partidos totales y encuentros disputados como titular en la anterior, la 2016/17.

En la 16/17, Thomas disputó 2.443 minutos menos que la 17/18, lo que supone un mensaje claro de la situación en la que se encontraba el jugador, que se fue cedido en varias ocasiones. Una de esas veces, se fue al Almería donde fue cogiendo experiencia en el fútbol de élite, y que le enseñó mucho para su etapa en el Atlético, y es algo que nunca olvidará.

No solo en los minutos se puede fijar uno en la trayectoria de un jugador. También en los partidos jugados totales y en los encuentros como titular. Hasta 26 partidos totales más, y 31 más como titular disputó la campaña pasada, siendo uno de los recursos más habituales de Simeone, no solo cuando se lesionaba un jugador o tenía que propiamente echar mano de uno de los menos habituales de la plantilla. Thomas es uno de los componentes que mejor rendimiento tiene y se puede ver en los datos, siempre fríos.

Un rendimiento de otro nivel

Esta temporada, a pesar de que en 21 encuentros solo ha partido como titular 13, solo 7 en Liga de los 17 disputados y 5 no ha sido sustituido, el rendimiento que ha mostrado Thomas cuando ha saltado al campo, bien como los 11 guerreros elegidos por Simeone para salir desde el principio, bien desde el banquillo, que cuando sale para disputar los minutos que el cuerpo técnico piensa que son adecuados para su progresión, siempre ha aportado.

En esos 14 partidos de Liga que ha disputado, ha anotado 2 goles y dos asistencias. Uno de los mejores encuentros fue ante el Athletic, donde fue clave en la remontada. Dio una asistencia a Rodri, y marcó uno de los mejores goles de la temporada, con un disparo desde lejos que sorprendió al guardameta.

Mientras, en la 17/18, fue uno de los pilares de la buena temporada del Atlético. No es un jugador muy vistoso, pero fue capaz de anotar grandes goles. 5 tantos en todas las competiciones demuestran que es uno de los centrocampistas defensivos que más pegada tienen no solo de LaLiga, sino de todo el continente europeo. Siempre demuestra y da todo lo que tiene, así que habrá que esperar si sus palabras caen o no en saco roto.