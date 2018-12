Coke: "Las cosas se dieron como tenían que darse y a lo mejor ese no era el momento"

Coke regresa a Vallecas, y en esta ocasión lo hace enfundándose la camiseta del Levante. En los días previos a volver a la que fue su casa, ha hablado con Unión Rayo. Así se ha mostrado antes de un partido que es muy especial para él, y además ha valorado la situación actual del Rayo Vallecano: "Volver a Vallecas para ver a mis amigos con gente con la que compartí tantos momentos, siempre es especial. Donde me he criado prácticamente. Soy consciente de la situación que tiene el Rayo porque lo sigo muy de cerca. Hablo prácticamente todas las semanas con mucha gente de allí y estoy muy pendiente de todo lo que pasa, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo que nos vendría muy bien. Necesitamos tres puntos para seguir con una buena posición en la tabla", afirmó el lateral.

Coke se muestra confiado de ganar a su ex equipo

A pesar de que sea un campo muy especial para él, Coke tiene claro que van a ganar, y si además él marca un gol, sería ideal para llevarse un buen sabor de boca antes del parón navideño: "Para mí, que no es que marque todos los fines de semana, siempre es especial marcar un gol. Si toca al Rayo, mala suerte, porque al final es mi trabajo y es a lo que me debo. Por supuesto que le deseo al Rayo la mejor de las suertes y que gane todos los partidos que le quedan menos los que tiene con nosotros. Es un partido especial por volver a Vallecas y por tener a toda mi familia allí en la grada. Es un partido que también le quieres dedicar a ellos", aseguró.

El defensor echa la mirada atrás para recordar a los simpatizantes del Rayo Vallecano cómo se encontraba el equipo cuando el técnico cogió las riendas, hasta acabar colocándolo en la máxima categoría unos meses después. Pero no solo eso, ha recordado cómo volvió a unir el madrileño a todo el vestuario, así como a la afición. Sin olvidar lo que significa el entrenador para el club, tras toda una vida en el equipo: "Míchel es consciente porque como jugador lo ha vivido. Ha vivido jugar en Primera División con el Rayo Vallecano, ha vivido la UEFA y ha vivido dificultades para salvarse con el Rayo. Ha jugado en Segunda B y en Segunda. Ahora la situación está complicada, pero yo sé que las críticas no le afectan. Sigue manteniendo la confianza de todo el vestuario, y no creo que haya dudas sobre él. Cogió al equipo en una situación complicada cuando llegó, y mira donde lo ha puesto. Le está costando estos primeros meses de competición, pero creo que puede salvarse, no sin problemas, porque creo que va a sufrir, pero puede salvarse."

Coke celebrando un gol | Fotografía: La Liga

Se habló bastante acerca de un posible regreso a la que fue su casa, y Coke, poco antes de enfrentarse al equipo donde se ha crecido, ha querido aclarar cómo ocurrió todo, sin olvidarse de que tiene un cariño especial al Rayo: "El Rayo estaba esperando a que acabase la Liga. Primera acaba antes, lo cierto es que aquí me propusieron la renovación. Yo pedí un tiempo para pensármelo, porque creo que ya iba a ser mi último contrato de larga duración, y cuando ya tenía las cosas encima de la mesa para decidir, creo que el Levante era para mí la mejor opción. No es que el Rayo no diese la oportunidad. En ese momento, quizás porque venía de Segunda, no tenía esa capacidad de hacerlo, porque estaba perfilando el equipo para acabar la Liga. Tampoco culpo a nadie, ni mucho menos a Cobeño, que tengo relación prácticamente semanal, porque le pido consejos personales a parte de su cargo. Las cosas se dieron como tenían que darse y a lo mejor ese no era el momento", apuntó. Pero tampoco culpa a la afición ni a nadie, aunque tengan una opinión diferente, y responde tajante: "Si este año no se dio la oportunidad de volver, era porque no era el momento y no se dieron las circunstancias", finalizó.