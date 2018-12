Buena imagen del Oviedo ante uno de los "gallos" de la categoría

El equipo azul se va de vacaciones de navidad con un sabor de boca agridulce, la racha de resultados no acompaña pero si nos basamos en el juego del equipo parece que debería haber conseguido algún punto más de los que poseen.

El sábado visitaba el Carlos Tartiere uno de los equipos llamados a luchas por el ascenso directo, el Malaga CF, ademas de demostrarlo ya que gran parte del campeonato han estado en el liderado. Los de Anquela demostraron que contra los supuestos gallitos de la Liga compiten de tu a tu.

No concedió ni una sola ocasión clara, la vuelta de Carlos Hernández hace que el Real Oviedo mejore en esa faceta. En el medio pasto Tejera dio un verdadero recital de trabajo y cualidades técnicas, Ramón Folch no consigue llegar al nivel ofrecido en el pasado curso aunque su trabajo no se discute. En la parcela ofensiva la mejor noticia fue el buen papel Viti, siendo vertical y protagonizando las mejores ocasiones del partido. Yoel Bárcenas protagonizo buenas acciones pero como en partidos anteriores a partir del minuto 60 sus prestaciones bajan notablemente. La falta de acierto en las acciones claves marcaron las posibilidades de los azules de conseguir los tres puntos. El Real Oviedo jugó el mejor partido de la temporada en su feudo, ha sido el rival más complicado y lo desactivo mostrando personalidad y fiabilidad.

El aficionado Carbayón despidió al equipo con división de opiniones, los que ven la buen juego del equipo aunque no consiga la victoria y los que desean un cambio de rumbo en la nave carbayona, quizá con la destitución de Juan Antonio Anquela. La vuelta será una nueva revalida para el mister azul, los resultados deberán enderezarse si se quiere entrar en el vagón del ascenso.