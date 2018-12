Cristóbal Parralo: "Este empate supone que nos queda un punto menos para el objetivo"

El Alcorcón tenía la oportunidad de cerrar el año ante su público, contra el CD Numancia. Los alfareros no pudieron pasar del empate, en un partido protagonizado por la niebla. Su técnico declaró que no había sido uno de los mejores partidos del equipo, y que este parón de navidades les vendrá bien para volver más fuertes.

El Alcorcón se dejó empatar un partido en el que se adelantaron con un gol de David Fernández, en la última jugada del primer tiempo: "Me quedo con que hemos sumado un punto más, lo que supone que nos queda un punto menos para el objetivo. Es cierto que cuando vas ganando y te empatan tienes la sensación de haber perdido dos puntos".

El entrenador cordobés admitió que no habían hecho un gran partido y dejaba entrever que el resultado había sido justo: "Yo creo que no hemos estado muy lúcidos hoy, hemos estado espesos y nos ha costado mucho. Creo que nos va a venir bien este parón para resetear y volver con más energía".

Sobre la niebla, y la posibilidad de haber suspendido el partido, el entrenador alfarero respondió: "Yo la verdad es que veía poco, me he enterado poco del partido, sobre todo cuando el balón estaba en la otra banda, pero si se ha seguido jugando, ha sido porque los árbitros tenían visibilidad para tomar decisiones.

Laure se había retirado del terreno de juego en el primer tiempo por una lesión: "Le tienen que hacer unas pruebas para valorar su estado. En principio ha notado unas molestias en el isquio, espero que sea leve y que pueda estar con el equipo cuanto antes".

Sobre el estado de ánimo del vestuario tras una mala racha de resultados: "El vestuario quería brindar tres puntos a la afición en el último partido del año en casa. Queríamos ganar para estar más arriba todavía".

Tras la llegada de Fran Sandaza, Cristóbal Parralo fue preguntado sobre si le gustaría incorporar algún refuerzo más "Yo no he pedido nada, estoy muy contento con los jugadores que tengo, lo he dicho ahora y lo dije en el inicio de la temporada. Pero el club tiene que estar atento a cualquier situación, y si vemos que hay alguien que puede ayudarnos, y está en disposición de venir pues se valorará".

Que le pide Cristóbal Parralo al año 2019: "Sobre todo salud, pero estoy seguro que con trabajo, esfuerzo e ilusión nos iremos labrando un buen futuro".