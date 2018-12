Umtiti se reincorporará el 30 de diciembre

Ya se conoce la fecha de regreso de Samuel Umtiti. En un comunicado oficial publicado el pasado domingo por la mañana, el FC Barcelona comunicó que el central francés se reincorporará a la disciplina azulgrana el próximo 30 de diciembre, después de estar varias semanas en Qatar.

La pesadilla de Samuel Umtiti empezó hace ya más de dos meses. Mediante un comunicado oficial, el FC Barcelona anunciaba que el central francés no se entrenaría en la Ciutat Esportiva Joan Gamper por culpa de unas molestias en su rodilla izquierda. El comunicado no anunciaba nada más, pero varios medios apuntaron que la lesión de Umtiti podía ser grave.

Hasta entonces, el defensa azulgrana había disputado siete partidos en la actual temporada -seis de liga y uno de Champions- y aunque parecía que tampoco estaría mucho tiempo fuera, la realidad fue muy diferente: más de dos meses después, el azulgrana tan solo ha disputado un partido de liga más: fue el 24 de noviembre, ante el Atlético de Madrid, y jugó los 90 minutos. Pero desde entonces, nada.

Aun así, la lesión no fue una sorpresa para el francés. El defensa azulgrana llevaba arrastrando molestias en su rodilla desde la temporada pasada. Es cierto que pudo disputar el Mundial, pero asegurando de que se perdió muchos entrenamientos y pasó muchas horas en el gimnasio para fortalecer su rodilla. Esta temporada había a esperanza de que el francés mejorara, pero no ha sido así. Además, Umtiti prefiere no pasar por el quirófano.

Pero el partido ante el Atlético de Madrid fue un espejismo. En el siguiente partido que disputaron los azulgranas -de Champions y ante el PSV-, el francés no estuvo ni en el banquillo, y es que su rodilla seguía sin estar bien. Y ante esta situación, el club decidió que el francés siguiera un tratamiento conservador para que su rodilla mejorase. Eso sí, este tratamiento no lo realizaría en Barcelona: el dos de diciembre, Umtiti se marchó a Doha.

Ahí, en Qatar, es donde el central francés ha estado las últimas semanas, hasta que el club anunció, el domingo por la mañana y ante la sorpresa de muchos, que el francés se reincorporaría el día 30, eso sí, siguiendo el mismo tratamiento conservador pero en Barcelona, no en Qatar. Aun así, no hay unanimidad entre los distintos medios en determinar si el francés ya está recuperado o no.

Si se analiza el comunicado oficial del club, que el francés siga con el tratamiento apunta que Umtiti todavía no ha superado los problemas en su rodilla izquierda. El club tampoco avanzó la fecha de reaparición del central azulgrana -si es que la hay-. Lo único seguro es que, después de estar tres semanas fuera, Umtiti vuelve a casa.