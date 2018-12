Unai López estuvo en Vallecas en el último partido del año

El pasado domingo 23 de diciembre el Rayo Vallecano jugaba su último partido del año 2018 en Vallecas contra el Levante, donde conseguía la tercera victoria de la temporada, siendo muy importante para terminar el año de la mejor manera.

Dicho esto, en las gradas de Vallecas había un espectador de lujo y conocido por los franjirrojos, estaba Unai López. El exjugador del Rayo no perdió ojo a los que fueron sus compañeros la temporada pasada en Segunda División.

Estuvo desde el primer minuto hasta el final, aunque se fue de las gradas cinco minutos antes para no ser detectado por las cámaras ni por la mayoría de los aficionados. Aun así, por las redes sociales de algunos rayistas pusieron que estaba Unai en la tribuna del Estadio.

El exjugador del Rayo aprovechó no tener partido con el Athletic de Bilbao para acercarse a Vallecas y disfrutar de la victoria del Rayo. Además, el centrocampista podría regresar a la franja en enero. El equipo vallecano y Míchel no han escondido su deseo de que el jugador vuelva, pero ese sueño es compartido por el futbolista, que como se sabe, no tiene apenas minutos con los leones.

Sería un buen refuerzo para el equipo, ya que hace nada el equipo de la franja ha sufrido la lesión de Gorka, por lo tanto, el equipo necesita un refuerzo en el medio campo y el futbolista vasco sería una alternativa muy buena.

Incluso, puede ser que haya un posible intercambio de cromos entre los dos equipos, sería Sergio Moreno por Unai. Además, el medio Unión Rayo hace poco hizo una encuesta para ver qué opinaba la afición, y los resultados han sido un total de 784 votos, donde el 51% de los aficionados rayistas se quedarían con Unai, pero el 49% con el canterano Sergio Moreno.

De momento, toca esperar a ver qué pasa en el mercado de invierno, pero lo que está claro es que el Rayo necesita un refuerzo para el medio campo.