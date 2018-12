Real Oviedo - Málaga CF: puntuaciones del Real Oviedo en la jornada 18 de La Liga 1|2|3

El Real Oviedo no pudo pasar del empate ante el equipo de mayor presupuesto de la categoría, el Málaga, aunque jugó un buen partido, especialmente teniendo en cuenta el estado físico de una plantilla totalmente mermada por las lesiones.

Los once hombres que saltaron al verde del Tartiere hicieron todo lo que pudieron e incluso dominaron en varias fases del partido, contando con dos ocasiones claras para marcar, pero que la falta de pegada y la mala suerte hacen que el partido termine 0-0.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Juan Antonio Anquela

6 Sin recursos | Fue valiente con el once inicial, apostando por dos extremos, y en el calentamiento se lesionó Omar Ramos, teniendo que cambiarlo por Viti para no alterar el plan de partido. En la segunda parte se vio perdido a la hora de hacer los cambios, algo entendible por la falta de recursos en el banquillo.

Nereo Champagne

4 Confundido | Parece lógico pensar que un empate ante el Málaga es un resultado muy digno, pero una vez visto el encuentro da la sensación de que se podía haber ganado. La actitud del cancerbero, perdiendo el tiempo para sacar de puerta, cabreó al respetable.

Johannesson

7 En racha | A pesar del mal inicio de temporada, el hispano-islandés se está mostrando mucho más concentrado que de costumbre, realizando grandes partidos tanto en defensa como en ataque, llegando bien arriba y creando peligro desde su banda. La mejor ocasión del partido vino tras una asistencia suya.

Carlos Hernández

7 Se le echaba de menos | Está siendo una temporada complicada para Carlos Hernández, quien empezó la campaña cometiendo varios fallos importantes y ha desaparecido de varias convocatorias por lesiones. Ante el Málaga volvió a cuajar un serio partido, iniciando el juego desde atrás y seguro en defensa.

Alanís

5 Despistado | Cuajó una actuación aceptable, fallando en algunos pases largos, pero serio en defensa. Sin embargo, en los últimos minutos tuvo un grave error de marca que de no ser por el fuera de juego cometido por el delantero del Málaga, podría haber costado un disgusto a los azules. Ya viene además de cometer un error igual ante el Granada que supuso el 1-0 de Adrián Ramos.

Bolaño

5 Sin destacar | El central apenas entró en contacto con el balón y cuando lo hizo tampoco estuvo excesivamente acertado. Se mostró contundente a la hora de despejar los centros que elaboraba el Málaga y cuajó una actuación discreta.

Javi Hernández

7 Calidad | Tras una semana en el dique seco por la expulsión ante el Almería, el joven zaguero volvió a la titularidad pero en el puesto de Mossa, sancionado por acumulación de tarjetas. Volvió a demostrar su infinita inteligencia y saber estar, realizando un gran partido y sumándose al ataque con calidad.

Ramón Folch

7 Acallando los pitos | Cada vez que tocaba el esférico se escuchaba un murmullo esperando el fallo del mediocentro para criticarlo. En los primeros minutos estuvo impreciso, pero con el tiempo se encontró más cómodo sobre el verde y la mejor ocasión de la primera mitad sale de sus botas, con un espectacular pase al primer toque que dejó a Viti completamente liberado.

Sergio Tejera

7 Un ancla llamada Sergio | Está siendo de los mejores jugadores de la temporada en el Real Oviedo, y no es casualidad. Cada partido demuestra su gran calidad y saber estar, robando balones y repartiendo juego. Estuvo algo impreciso en los saques de esquina, imprimiendo poca potencia, pero por lo demás volvió a ser de los mejores sobre el verde.

Viti

8 Lo que puede y más | No estaba planeado que fuese titular pero con la lesión de Omar Ramos en el calentamiento entró en el once de Anquela. Se convirtió en uno de los nombres del encuentro, realizando un gran partido. Además, contó con las dos mejores ocasiones para marcar gol, pero su juventud y falta de experiencia le hacen no ser capaz de batir a Munir. En la mejor ocasión se estrelló con el palo en un disparo que cruzó en exceso, pero salió aplaudido del verde cuando fue cambiado con visibles problemas físicos.

Bárcenas

5 Se necesita más de él | Ya ha demostrado lo importante que puede llegar a ser en este Real Oviedo, pero su irregularidad no le permite cuajar varias actuaciones notables seguidas. Como en otros partidos, el panameño lo intentó, pero con poco acierto. Tuvo la ocasión de marcar en la primera parte tras la parada de Munir al tiro de Viti, pero estuvo lento para aprovecharse del rechace y la defensa echó por tierra la oportunidad.

Toché

4 A años luz de ser Toché | Desde su lesión en Alcorcón en la primera vuelta de la pasada campaña, el murciano no ha vuelto a ser el mismo. Sigue sin ganar los remates de cabeza a pesar de su gran envergadura y nunca disfrutó de ocasiones para marcar, estando siempre demasiado alejado de la acción ofensiva.

Steven Prieto

6 Falto de centímetros | Su entrada le dio más profundidad al equipo, con un delantero más rápido y ágil que Toché, pero su escasa estatura hicieron inservible cualquier tipo de intento de jugar el balón en largo, ya que los centrales del Málaga se imponían físicamente. Combinó bien con Diegui y Viti en la jugada en la que el extremo golpea el poste e intentó algún tiro a puerta, pero sin fortuna.

Boateng

5 Sin cumplir con las expectativas | El Tartiere aplaudió su ingreso al terreno de juego al considerarlo la mejor opción del equipo para anotar. Apenas entró en contacto con el balón hasta el descuento, momento en el que disfrutó de una gran ocasión en el área para batir a Munir, pero su disparo se marchó muy desviado, pegándole de manera horrible al esférico y dinamitando una gran ocasión de peligro.

Javi Muñoz

S.C. Demasiado tarde | Entró ya en el descuento y no pudo hacer absolutamente nada diferencial. Necesita más minutos para demostrar su gran calidad.