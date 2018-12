Artistas contra famosos, 29 de diciembre a las 12:00 horas

El Rayo Vallecano ha acabado el año de la mejor manera posible. Fueron muy superiores al Levante en el partido que se disputó el pasado domingo 23 de diciembre en el Estadio de Vallecas y eso se tradujo en puntos. Un 2-1 que hizo que los madrileños sumaran tres unidades más para ver algo más de luz a pesar de estar sumidos en el pozo del descenso.

Artistas contra famosos, partido benéfico

Pero por el momento, hasta el cinco de enero, cuando visitan el Estadio José Zorrilla, los de Vallecas no tienen ningún compromiso liguero más. Eso no indica que en el feudo madrileño no haya otros eventos que de alguna manera estén vinculados al Rayo Vallecano. Uno de ellos será el 29 de diciembre a las 12:00 horas. El encuentro, denominado como "artistas contra famosos", será la XXVI edición del partido benéfico de Navidad a favor de la Fundación University.

Habrá muchos rostros conocidos que han querido sumarse a la causa, y para poder verlos, los asistentes al encuentro tendrán que abonar cinco euros. Aunque los niños hasta los 12 años podrán entrar gratis siempre y cuando vayan acompañados de un adulto. Entre los invitados, se encuentran cuatro que harán el saque de honor, Santiago Segura, José Mota, Ortega Cano y Florentino Fernández.

El Estadio de Vallecas | Fotografía: La Liga

Para los aficionados del Rayo Vallecano es una buena forma de matar el gusanillo mientras el equipo de sus amores vuelve a la competición doméstica. Además, el barrio de Vallecas siempre se ha caracterizado por su solidaridad, sobre todo al equipo de la franja, por lo que seguramente tendrá gran acogida. Así, mientras este partido se disputa y los hinchas franjirrojos disfrutan del fútbol, los integrantes de la primera plantilla se recuperan para volver al máximo nivel. Próxima parada, Estadio José Zorrilla, sábado cinco de enero a partir de las 13:00 horas.