Velázquez, fundamental en la zaga frente al Levante

El partido del Rayo Vallecano ante el Levante mejoró un poco las sensaciones en Vallecas, ya que el equipo transmitió seguridad en ataque, dejando entrever que cualquier jugador va a sumar en esta faceta, pero sobre todo, y la que más preocupaba al barrio obrero de Madrid, se mostró solvente en defensa. Míchel puso en marcha un sistema que los aficionados llevan pidiendo tiempo a través de las redes sociales, tres centrales y dos carrileros.

Velázquez, imperial ante el Levante

Esto permitió dar más seguridad y más libertad a las bandas, por donde llegaron los dos goles de los franjirojos. Pero, aunque las paradas de Dimitrievski fueron fundamentales para no encajar más que un gol, los centrales se mostraron a un gran nivel, entre ellos, Emiliano Velázquez. El uruguayo, que ya fue fundamental en el Santiago Bernabéu -nombrado por los lectores de @Rayo_VAVEL como el 'MVP' del partido- volvió a repetir titularidad en este sistema.

Formaba en la línea defensiva junto a Abdoulaye Ba y Amat, dejando en el banquillo a Gálvez, y aunque no estuvo tan activo en el ataque como en el feudo blanco -donde casi consigue el gol-, estuvo inmenso en sus funciones habituales y fue providencial en muchas jugadas de ataque creadas por el Levante. Gran culpa de que Morales no destacara frente al Rayo Vallecano fue suya, y que el madrileño no brillara en el Estadio de Vallecas fue la mejor noticia para los locales.

Velázquez tratando de arrebatarle un balón a Morales | Fotografía: La Liga

También fue capaz de anular a Roger, a Campaña y a todo aquel jugador granota que quería crear peligro cerca de la portería. Con estas actuaciones el uruguayo está pidiendo paso en los esquemas de Míchel, y si este sistema de tres centrales llega a implantarse como sello de identidad, es muy probable que participe en más partidos de los que lleva hasta el momento -dos compromisos de Copa del Rey y cinco ligueros-.