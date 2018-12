Movimiento en la plantilla del Numancia

El mercado de invierno va a estar movido a orillas del Duero. Las salidas y entradas prometen no ser únicas en las filas de un Numancia que busca mejorar la plantilla y reforzarse para lo que resta de campeonato liguero. Dani Calvo y Alberto Noguera han sido los primeros en abandonar la disciplina rojilla, algo que ya podría suponerse tras su no convocatoria frente al Alcorcón. Larrea y Grego podrían ser los siguientes. El Numancia busca aligerar plantilla para poder reforzarse en ciertas posiciones más debilitadas por las lesiones.

Dani Calvo al Elche y Noguera al Racing de Santander

Los dos primeros hombres en marcharse han sido Dani Calvo y Noguera. El central, que con Jagoba Arrasate fue un hombre muy importante, había perdido protagonismo con López Garai y estuvo a punto de salir en agosto, pero aguantó en pos de oportunidades en la zaga. Sin embargo, la omnipresencia de Atienza y de Carlos Gutiérrez ha dificultado sobremanera el protagonismo para un Dani Calvo que estará a disposición de Pacheta en cuanto inicie el año 2019. El jugador se marcha en calidad de cedido, por lo que buscará demostrar su valía de cara a un posible retorno a la disciplina soriana. En las redes sociales ha querido despedirse, agradeciendo a la afición y al club estos últimos años.

Diferente caso es el de Noguera. El mediocentro llegó procedente del desaparecido Lorca y no ha podido jugar prácticamente esta temporada. Únicamente 160 minutos ha disputado con el Numancia, donde no ha destacado ni en lo positivo ni en lo negativo. Ante la falta de oportunidades se marcha, también en calidad de cedido, al Racing de Santander, equipo que está liderando el Grupo II de Segunda División "B". Un posible ascenso de los santanderinos daría caché al ya exjugador rojillo.

Lateral izquierdo como objetivo

Ahora la pelota está en el tejado de Palacios. El director deportivo tendrá que buscar algún refuerzo bueno, bonito y barato, para la plantilla rojilla. Hay dos hombres más en el disparadero, como son Larrea y Grego. El primero ha tenido suficientes oportunidades pero no tiene nivel para Segunda División, al menos de momento. Por su parte, Grego no ha podido disfrutar de muchos minutos y en la mente de todos está su encuentro en Lugo, donde no pudo contener la remontada local, encajando hasta dos goles con él en el campo.

El lateral izquierdo es una de las posiciones, a priori, que más debería preocupar al director deportivo del Numancia. Ripa y Luis Valcarce son demasiado propensos a lesiones y situar a Marc Mateu en esa posición mengua bastante sus características como extremo puro. En los próximos días se verá cómo se desarrolla el mercado.