Entrevista a Nagore Calderón:"El Mundial es un sueño lejano"

El Sevilla FC Femenino organizó el V Open Media Day la pasada semana y como es lógico, VAVEL estuvo presente para charlar con las jugadoras del primer plantel femenino y con el flamante entrenador, Cristian Toro. Tuvimos la ocasión de conversar con Nagore Calderón, jugadora a la que el tiempo ha ido potenciando de una calidad inconmesurable y que en más de una ocasión el Sevilla ha usado para su bien.

P: ¿Cómo estaba el equipo tras la victoria ante el Madrid CFF?

R: Necesitábamos mucho tres puntos, tuvimos de meter gol el otro día y eso es algo que nos hace encarar las cosas con un poco más de perspectiva. Nos vemos capaces de hacerle daño a cualquier equipo.

P: Con tan sólo un partido, ¿habéis podido percibir algún cambio entre los dos entrenadores?

R: Cambiarlas cosas con tan poco tiempo es prácticamente imposible. El trabajo que se estaba llevando a cabo con Paco y Sergio en los entrenamientos era muy bueno para mí, era un nivel altísimo. Luego, por H o por B, ese trabajo no se terminaba de concretar en los partidos y hacía que siempre nos fuésemos con derrota a casa y con un poco de frustración porque no sabíamos porqué lo trabajado en los entrenamientos no se reflejaba en el terreno de juego. Son pequeños detalles y nos hemos agarrado a creer un poco más en nosotras para poder ganar el domingo pasado y siguientes.

P: Detalles que marcaban los partidos, como las idas de concentración que teníais durante los mismos o esos últimos minutos que tantos disgustos han supuesto, como los de Levante o Granadilla, etc. ¿Crees que eso al final termina influyendo?

R: Sí, aunque yo pienso que no hemos sido peores que casi ningún equipo en los duelos. Evidentemente hay algunos en los que el rival casi ni te da la opción de salir de tu campo, como con el Atlético de Madrid o el Barcelona por muy bien que defendiéramos contra éste último, pero sí que es cierto que nos hemos ido con derrota en encuentros que creo que lo hemos hecho bastante bien. Creo que en momentos claves no hemos estado acertadas, ya sea por falta de concentración o por falta de experiencia. Todo esto nos ha hecho entrar un gran momento de ansiedad.

P: Lo que es el fútbol, que tras un inicio esperanzador con dos victorias en tres partidos, ¿quién os iba a decir que os veríais en esta tesitura?

R: Exacto. El fútbol son altibajos y dinámicas. La liga está de tal manera que puedes hacer un mes muy bueno y dos o tres muy malos que te puedes meter con facilidad en serios problemas o en buenas posiciones si se da al contrario. Eso deja en clara evidencia el nivel que posee este año LaLiga Iberdrola, pues puedes ganar y perder con cualquiera. Eso para nosotras es muy bueno, pero tenemos que concienciarnos nosotras primeros para poder salir de aquí.

P: ¿Cómo vivió el vestuario las últimas horas de Paco García y Sergio Jiménez al frente del equipo?

R: Yo personalmente les tenía un cariño especial. Creo que son muy buenos entrenadores y muy buenísimas personas. Nos han dado todo lo que tenían de ellos y se han dejado el alma por este equipo, pero la mala suerte o el poco acierto en los momentos claves han hecho que ellos se hayan tenido que ir, porque al final el fútbol son resultados, y eso es una verdad que todo el mundo sabe. No les han acompañado los resultados este año, pero sin embargo el pasado hicimos una gran temporada. Nos salvamos con solvencia, nos salvamos con ellos, así que pienso que han hecho un muy buen trabajo, pero al final diez partidos consecutivos sin ganar pesan mucho. A mí me dio mucha pena porque se han dejado la vida en esto, pero ellos eran conscientes de la situación.

P: ¿Cómo te está yendo en tu segundo año en Sevilla?

R: Me encuentro bien. Me gustaría encontrar mi mejor nivel, que creo que todavía no ha llegado. El año está siendo duro. Me he visto alguna temporada mal en la tabla, pero nunca he llegado a estar la última, lo que me está ayudando a crecer y ver el fútbol desde otra perspectiva. Tengo ganas de que el año salga bien para mí y para todas.

P: Con respecto a la Copa, jugáis con el Levante, lo que significa que será un partido muy especial para ti, ¿Veis el partido con diferentes ojos tras el cambio de técnico?

R: La Copa es una competición ilusionante. Es el único título que he ganado como profesional y pienso que es bonito que la podamos jugar todos. El Levante es un gran club, yo he estado allí y les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de demostrar lo que valgo en un mal momento de mi carrera. Va a ser especial y bonito, pero quiero ganar para pasar de ronda y así poder llegar lo más lejos en LaCopa al ser una competición muy atractiva.

P: Está claro que el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados. Uno de esos pasos ha sido la creación de la primera peña exclusivamente de fútbol femenino para vosotras como es la “Alicia Fuentes”, ¿es un aliciente más?

R: Les estamos muy agradecidos de que hayan apostado por nosotras y hayan creado esta peña. Esto nos hace sentir a la gente cerca. Somos un club cercano. La gente te puede decir, pues hablamos mucho con los aficionados y además nos vienen a ver mucho tanto en casa como fuera. Es un orgullo que haya una peña femenina, así que vamos a darlo todo para darles alegrías.

P: ¿Sueñas con el Mundial?

R: El Mundial es un sueño lejano. He tenido la suerte de vestir la camiseta de la selección absoluta en un europeo y en más partidos. Mi principal objetivo es hacer un buen juego aquí.

P: ¿Qué balance haces del 2018 y qué le pides al 2019?

R: El 2018 ha sido un año bonito y duro a la vez. Nos salvamos y terminó la temporada bastante bien. Sin embargo, empezó ésta nueva y hemos estado fastidiadas al haber estado últimas, la dinámica era muy complicada. Al 2019 le pido que nos respeten las lesiones. Hay compañeras que no está pudiendo sumar y que necesitamos que lo hagan. Hemos perdido a gente para mucho tiempo como Blanca, quien quiero que vuelva lo más pronto posible. Además, le pido que el equipo se salve.