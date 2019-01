Iriondo: "El equipo está en una buena línea de mejora y tenemos algunas cosas que se nos están atravesando"

Antonio Iriondo, entrenador del primer equipo del Rayo Majadahonda, atendió a MARCA el pasado uno de enero para hablar de mundo del fútbol, del Rayo Majadahonda, del VAR, de sus experiencias, vivencias, anécdotas, etc.

Empezaron preguntándole que, si es verdad que suspendió táctica en el curso de entrenador por plantear un sistema que no estaba en los libros, y dijo que, sí y contó el porqué, porque un día el presidente le dijo que porqué no pone cuatro defensas pero no lo terminó de entender.

A veces el propio Iriondo dudaba de él mismo, pero dice: "Hoy no, hoy ya es distinto, hoy me da igual lo que piensen, lo que digan…hoy trato de hacer lo que he aprendido y sigo tratando de mejorar cada día."

Siguieron diciéndole que porqué en sus equipos no se hace táctica, a lo que dijo: "Cuando era jugador de alguna manera creía, y por eso no hago táctica… Me trataban algunas veces de anular. Por supuesto los entrenadores con la mejor intención del mundo, que siempre, ya te digo, aprendí muchas cosas de todos ellos." Siguió diciendo que aprendió que él no podía tratar al jugador como si no supiera.

Iriondo: “Quiero tratarle como si ya sabe y a lo mejor resulta que entonces se puede poner en ese juego, pero si no sabe, él cree que no sabe y no sabrá nunca por mucho que le diga yo.”

Añadió: "A las personas hay que tratarlas como crees tú que pueden llegar a ser o que son. Como su mejor parte. Entonces digo cuando sea mayor voy a ser entrenador, pero de críos, voy a entrenar a críos para todo lo que sepa poderlo transmitir a chavales, pero sin darme cuenta estás metido en mayores y lo que no puedes olvidar es tu forma de entender las relaciones, la forma didáctica de trabajar con los jugadores."

Le preguntaron que dijera un entrenador, un estilo de entrenador y una escuela. Iriondo respondió: "En la diversidad está la clave, de todos, de todos se aprende." Con el mismo tema le cuestionaron sobre si tuvo entrenadores que le enseñaron a pensar “eso yo no lo haré", dijo: "He tenido entrenadores que me han enseñado muchísimo lo que no quería hacer, y eso no significa que no deje de reconocer una cantidad de valores que puede tener ese que piensa distinto a mí."

Iriondo: “Pero, si quieres, existe una similitud a la hora de entender el juego y bueno, en un momento dado fue un faro para mí porque aprendí muchísimo en una época.”

Antonio aprendió de la época de Johan Cruyff, que le ayudó a quitarse los complejos que podía tener porque en aquella época era diferente. Y así, todo el mundo le decía que cómo puede jugar así.

Siguieron preguntándole que, si Johan Cruyff le ha robado el estilo de fútbol, a lo que dijo: "Estoy convencido que en este mundo tan global hay muchísima gente que sin conocerse entiende las cosas muy parecidas."

Añadió: "Hay situaciones que son comunes al ser humano y una forma de entender el juego. Quizá yo empiezo a descubrir eso cuando dejo el fútbol como jugador."

Le preguntaron por el Mundial 82, de si le marcó un antes y un después, y dijo que fue la primera vez que se sentó a ver un Mundial, pero con la idea de verlo, estudiarlo y destriparlo. A partir del 82, Antonio empezó hacer algo que creía que era bueno sin fijarse en nadie, dónde aclaró: "Las batallas se ganan desde el centro del campo, incorporemos más gente en el centro del campo. Si lo contrarios ponen un punta para qué pongo cuatro defensas: pongo dos o pongo uno, y así puedo ganar dónde está la pelota."

Con el mismo tema le cuestionaron si le gusta tener la pelota, a lo que dijo que prefiere tenerla y controlar el juego, pero a partir de ahí vienen los sistemas, la idea de juego, la forma de entender el juego, pero aclaró: "La filosofía de juego es lo más importante."

Siguiendo con algo relacionado, le dijeron si en su equipo están "prohibidas" las voleas. Dijo: "No, porque soy de la época de prohibido prohibir, pero hay que trabajar para tener otras alternativas para que no salga de esa manera."

“Cuando se tienen unos principios humanos, unos principios de juego, entonces no hace falta recurrir a la táctica que son acciones preconcebidas.”

Le preguntaron si ha evolucionado como entrenador, afirmó que la esencia es la misma. Dijo que hay varias fases, una es creerse la esencia y luego dentro de esa esencia es saber la poca importancia que puede tener un entrenador cuando el relieve de los jugadores es más importante.

Antonio concentrado. Fotografía: Rayo Majadahonda

Añadió: "Ahora estoy en esa fase de no participación, lo que pasa es que me vence muchas veces ese entrenador antiguo que llevo dentro y participo. Me gustaría ser un espectador que haga entender solamente con la mirada, pero no he llegado a eso y creo que va a ser complicado, pero estoy en ello."

“Intento ser cada día más sencillo, el método cada vez más sencillo, las charlas cada vez más sencillas, porque también me he dado cuenta que el que no quiere entender da lo mismo, porque no está preparado para ello y además no tengo por qué, si él no quiere... No soy quien.”

Le cuestionaron sobre que el aprendizaje no se impone, y afirmó que la gente tiene que evolucionar y crecer. Iriondo lo pasa muy mal cuando tiene un jugador que no lo saca nunca, ya que prefiere que esté en otro sitio y que sea feliz y que crezca, ya que él no le da esa posibilidad. Para él, las plantillas son, en exceso largas por miedo a las lesiones, por miedo a que expulsen

Siguieron con que hay que tener todo cubierto, dijo que sí, y sin embargo a veces todos no tienen la cabida que tendrían que tener. Con lo mismo, le dijeron si le ha pasado eso este año y con esta plantilla, respondió que: "Sí, pasa todos los años. Y lo paso francamente mal con los jugadores que no juegan. Pero hasta ahora no tengo solución. A lo mejor un poco lo del avestruz, es que no lo sé, y ello me fastidia."

Iriondo en el banquillo | Fotografía: La Liga

Le dijeron si habla mucho con los no convocados, respondió con varias preguntas como, ¿qué le puedes decir a un jugador que no cuentas con él?, dónde eso se lo puedes decir al principio en plan, que todos tendrán oportunidades a pesar de que al principio tarden más en cogerlo que otros… pero cuando alguien ya está como muy evaluado, añadió Iriondo.

En el tema del mercado de invierno le dijeron que para mejorar al equipo qué pedirá, dijo: "Ahí trabajamos con una secretaría técnica. Vamos a ver si los chicos que tienen menos participación pueden encontrar un equipo donde puedan realizarse. Y podemos traer a algún jugador que nos pueda dar algo que en este momento nos falta, pero no es fácil."

Siguió diciendo: "No es fácil porque las condiciones de nuestro club, que es un club de un perfil económico bajo, a lo mejor no te permite poder traer jugadores que desde el primer día te puedan dar mucho.

“Tendrán que tener un proceso de adaptación, tendrán que venir con muchísimas ganas, entender la idea nuestra de juego rápidamente... Pero bueno, si me gustaría que pudiera haber un pequeño reajuste.”

Como la plantilla es prácticamente nueva, le dijeron que cuales fueron los directrices con la dirección deportiva, respondió que: "Hay que contemplar que la secretaría técnica en este club lo ha tenido muy complicado; un equipo que no lo conoce nadie en la categoría donde hay 18 equipos que han jugado en Primera División y no tienen campo, y tampoco tienen campo para entrenar."

Siguieron con el mismo tema, si está contento con el resultado final de la plantilla, dijo que acepta, pero la aceptación le da la posibilidad de vivir el estado actual, el momento y a partir, de ahí si no ha venido ese que es así y mete goles… pues eso le invita a desarrollar más su ingenio.

Le dijeron qué valoración hace en este inicio de temporada del equipo, respondió: "Nos gustaría que en la tabla estuviéramos en una posición más cómoda o más cercana a los puestos de arriba, pero como nos tomamos las cosas siempre como vienen pues estamos muy bien. "

Iriondo dirigiendo en un partido. Fotografía: La Liga

Iriondo:” El equipo está en una buena línea de mejora y tenemos algunas cosas que se nos están atravesando, pero una vez que las corrijamos y empecemos a meter goles nos va a ir mejor.”

Como ha debutado en Segunda, le dijeron si ha recibido más mensajes que antes, dijo que sí y a veces se sienta mal no poder contestar a todos los mensajes porque se le echa el tiempo encima.

Le cuestionaron que tal le parece la Segunda, dijo: "Es muy atractiva. Yo lo vivo con la misma intensidad como si estuviera en Tercera o en Regional, pero te obliga a mejorar más cada día, a desarrollar más ingenio, porque juegas contra rivales que tienen una mayor calidad, entonces no te puedes parar, tienes que mejorar, mejorar, mejorar… y es atractivo."

Le preguntaron por los árbitros, dijo que bien, sin ningún problema, a pesar de la complejidad que tienen. Con el mismo tema le comentaron si ha notado cambio en el arbitraje, ya que él ha entrenado en todas las categorías, respondió que según se va aumentando el nivel los árbitros son mejores, pero con ello no dice que los otros sean malos.

Iriondo en una entrevista. Fotografía: Rayo Majadahonda

Le cuestionaron por el VAR, pero con uve, entre risas dijo: "Con uve, pues habrá que ponerle cerveza con V. El VAR con uve está muy bien, lo que pasa es que está empezando, cuando empieza una cosa nueva hay que depurarla, mejorarla,darle más más velocidad… creo que es bueno eso para todos."