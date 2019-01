Previa Real Sporting de Gijón vs Real Zaragoza: la chispa de la reacción

Termina el periodo navideño, comienza un nuevo año y vuelve LaLiga 1|2|3 con uno de los partidos de más repercusión nacional de la temporada. El Real Zaragoza visita este sábado al Real Sporting de Gijón en El Molinón, al que, recientemente, como homenaje más que merecido, se le ha añadido el sobrenombre de Enrique Castro ‘Quini’, leyenda sportinguista que fallecía a comienzos del año pasado. El duelo que enfrentará a asturianos y aragoneses será dirigido por César Soto Grado, del comité de Castilla-La Mancha. Pese a las expectativas que despertaban Real Zaragoza y Real Sporting al principio de la temporada, por el hecho de haber acabado la campaña anterior terceros y cuartos respectivamente, el choque se desarrollará en un momento en el que ambos conjuntos se encuentran lejos de su objetivo inicial. El Sporting, noveno clasificado con veintiséis puntos, se encuentra todavía a seis puntos de los puestos de ‘play off’ y a once del ascenso directo. El Real Zaragoza, por su parte, empeora todavía más estos registros, habiendo sumado a estas alturas de la temporada, tan solo, diecinueve puntos que, al menos, lo mantienen fuera de los puestos de descenso.

Tras sucumbir en el derbi asturiano en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo, la directiva sportinguista prescindía de los servicios de Rubén Baraja, que no había conseguido mantener la buena dinámica de resultados que llevaron al conjunto rojiblanco a disputar la Promoción de Ascenso a Primera División la pasada campaña. El técnico del filial, José Alberto López, era el designado para terminar el trabajo de ‘el Pipo’. El asturiano, que todavía no había ejercido la profesión en el fútbol profesional, consiguió enderezar el rumbo del Real Sporting, permaneciendo invicto desde que tomó las riendas de la primera plantilla. A orillas del Ebro, el cambio de entrenador no supuso la revolución pretendida, por lo que, tras las destituciones de Imanol Idiákez y de Lucas Alcaraz, ha llegado el momento de un viejo conocido de la casa, Víctor Fernández, que mostraba sus cartas en la victoria ante el Extremadura para demostrar que la plantilla del Real Zaragoza puede aspirar a mucho más de lo que se ha visto hasta ahora.

Víctor Fernández, que, tras ser expulsado, verá desde la grada los partidos frente al Real Sporting en El Molinón y frente al Málaga CF en La Romareda, ha recuperado la sonrisa del zaragocismo. Su carisma no está reñido con la humildad, la templanza y la educación que ha sabido transmitir tanto a sus jugadores como a la afición. El objetivo de asaltar El Molinón será mucho más fácil con Víctor al frente de los dieciocho futbolistas que conforman su segunda convocatoria. En ella, se aprecian varias novedades importantes que se incorporan a la causa blanquilla, como son la vuelta de Cristian Álvarez, Íñigo Eguaras y Alberto Benito, que regresan después de superar sus respectivas lesiones. También regresa a la lista Diogo Verdasca después de cumplir su ciclo de amonestaciones. Para la inclusión de estas cuatro novedades, la baja más sensible será la de Álvaro Vázquez, que deberá recuperarse de una lesión muscular. También quedan fuera, con respecto a la última convocatoria, Bruno Perone, Pep Biel y Sergio García, el portero del Deportivo Aragón. Siguen fuera de la convocatoria, además, Gaizka Toquero y Simone Grippo por sus lesiones de larga duración y Carlos Nieto, Raí, Jeison Medina y Óliver Buff por decisión técnica. Los tres últimos se encuentran en la rampa de salida durante este mercado invernal, junto a Bruno Perone.

El preparador zaragozano tendrá que rearmar su once ante la baja de Álvaro Vázquez. En el partido contra el Extremadura, Álvaro, Marc Gual y Jorge Pombo volvían a juntarse de inicio, recuperando las buenas sensaciones que parecían haberse diluido con Lucas Alcaraz al frente del banquillo blanquiazul. Con Jorge Pombo como enganche y Álvaro Vázquez tirado a banda, Marc Gual quedaba como referencia pura en el ataque blanquillo. El desgaste físico de Álvaro, con una buena actuación en ese nuevo rol, fue más que notorio, por lo que Víctor optó por sustituirlo por Diego Aguirre. Otro cambio significativo fue el de Raúl Guti por Giorgi Papunashvili, quedando, finalmente, un sistema de juego más parecido al 4-2-3-1, con bandas y mediapunta, que al 4-4-2 en rombo. Por ahí puede venir la reconstrucción del once que dispondrá en el tapete gijonés el técnico maño, escogiendo esa alineación de interiores pegados a banda. Sí que parecen seguros los retornos de Cristian Álvarez y de Alberto Benito a sus posiciones, pese a que tanto Álvaro Ratón en la portería como Alberto Zapater y Julián Delmás en el lateral derecho cumplieron dignamente con su papel. En caso de que fructifique este ligero cambio de sistema, se verá si, realmente, hay algún damnificado en el centro del campo. En el último duelo en La Romareda, las posiciones de estos jugadores aparecían algo alteradas con respecto a lo habitual. James Igbekeme y Javi Ros mantenían las posiciones de centrocampistas, pero, en el caso de Raúl Guti, se introducía una variante. El zaragozano aparecía mucho más pegado a la banda y, verdaderamente, causó mucho daño en el centro del campo extremeño con sus recuperaciones y su aportación ofensiva. Por tanto, quizá la única variación con respecto al esquema táctico del partido contra el Extremadura sea el cambio de Álvaro Vázquez por Diego Aguirre o Papu, pero, como siempre, todo son especulaciones.

En la otra esquina del cuadrilátero se encuentra el Real Sporting de Gijón. Cómo hemos dicho, el cambio de entrenador ha supuesto también una alteración en la dinámica de resultados del equipo asturiano, por lo que el Real Zaragoza tendrá la difícil misión de retirar la vitola de invicto a José Alberto López. Con once puntos de quince posibles, el Sporting de José Alberto se consagra como uno de los equipos más en forma de la competición. Tal es la euforia que comienza a renacer en Gijón, que se han agotado las entradas para este partido contra el Real Zaragoza, algo que permitirá que en El Molinón se vuelva a vivir una de esas tardes con sabor a Primera División que tanto anhelan locales y visitantes. El conjunto que dirige José Alberto López se ha ejercitado en la mañana de este viernes a puerta cerrada y anunciaba en su cuenta de Twitter que tanto la convocatoria como el once inicial se anunciarán poco antes de comenzar el encuentro. Así, el preparador asturiano no desea dar ninguna pista a su homólogo aragonés y prepara el choque para fijar sus objetivos en el asalto a las posiciones de ‘Play off’. Lo único que se conoce a ciencia cierta es la ausencia de Robin Lod, que todavía no se ha recuperado de su lesión, y las presencias en la convocatoria de Canella y Babin. De igual modo, parece que sus referencias ofensivas, Djurdjevic y Blackman, se han ejercitado con normalidad y apuntan al once frente al Real Zaragoza.

Si hay un futbolista peligroso en el Real Sporting, ese es Carlos Carmona, máximo goleador rojiblanco. A sus treinta y un años y en su séptima temporada defendiendo la zamarra sportinguista, el balear ha demostrado que es uno de los jugadores más valiosos de toda la división de plata a base de trabajo. Con diez goles y diez asistencias, la pasada campaña fue uno de los grandes responsables de que el Sporting acabara cuarto en la clasificación y, esta temporada, pretende repetir ese éxito ayudando al equipo con seis goles y una asistencia sin haber concluido, todavía, la primera vuelta. Carmona es la joya de un equipo construido para intentar volver a Primera División que está empezando a despertar.

Así pues, El Molinón – Enrique Castro ‘Quini’ acogerá un encuentro entre dos escuadras que recuperan la ilusión gracias a entrenadores de la casa. LaLiga Santander espera con los brazos abiertos a dos equipos históricos que tendrán que enfrentarse para dilucidar quién comienza el año de mejor manera para empezar a visualizar sus objetivos de manera más clara. La ‘Mareona’ ha cumplido con su parte y llenará su feudo para poner al Real Zaragoza contra las cuerdas, pero los maños no viajan solos, siempre tendrán a su afición alentando en la grada visitante. «Zaragoza nunca se rinde» y la chispa de la reacción debe avivarse con una victoria para mantener las buenas sensaciones que ha provocado la llegada de Víctor Fernández.

Posibles onces