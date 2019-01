Solari: "No hay que subestimar los empates"

El técnico argentino no se mostró muy preocupado tras el empate en Villarreal. Aunque parece más una actitud de cara a la galería, pues seguro que internamente no puede estar contento con la imagen mostrada por el equipo en la segunda mitad. El mes de enero va a ser muy exigente para el Real Madrid, tras el Mundial de Clubes, los blancos jugaron el jueves para recuperar la jornada aplazada. En este mes se produce el desarrollo de la Copa del Rey ahora que se paran las competiciones internacionales, por lo que les toca a los equipos jugar cada tres días (siempre cuando sigan avanzando de ronda). “Lo más importante es obtener el nivel de energía en cada partido, recuperar a los lesionados y que no se lesione ninguno de los que hemos recuperado. No son máquinas los futbolistas”.

El equipo no está bien esta temporada, sobre todo en liga, dónde está a siete puntos del líder y no es capaz de ser constante, así lo ve Solari, “Somos conscientes de que el inicio no ha sido fácil. Hemos pasado del noveno puesto al cuarto y debemos seguir escalando. Asumir el reto y de eso se trata, no es colgarse las fáciles, sino asumir las difíciles. Esto es competición, tenemos una de las ligas más bonitas del mundo. Aquí nadie te regala nada, es difícil para cualquiera sacar los puntos. No hay que subestimar los empates, es evidente que queremos ganar, pero queremos seguir recortando jugando para ganar”.

Uno de los más criticados tras el partido del jueves en el Estadio de la Cerámica ha sido Marcelo. El entrenador trató de quitar peso al mal momento del lateral brasileño y le defendió explicando que ha tenido una primera mitad de temporada dura con tres lesiones musculares, y que poco a poco ha ido cogiendo el ritmo. “Es muy importante para nosotros que no se vuelva a lesionar, es fundamental para el equipo. Lo que tenemos que hacer es cuidarlo”. Otro que está siendo muy criticado por el tema de lesiones es Gareth Bale, el galés se retiró con molestias en el descanso frente al Villarreal, aunque Solari ha tranquilizado hoy a los aficionados diciendo que es algo leve y que no estará mucho A priori lo de Bale es algo leve, y que no estará mucho tiempo de baja.

De cara al partido de mañana, así ve el argentino al rival, “La Real es un equipo alegre, siempre practican un fútbol ofensivo. Ahora cambian de entrenador, puede cambiar el sistema, pero no cambian los jugadores”.

En cuanto a la plantilla, Solari se dedicó a defender a los suyos igual que hizo con Marcelo, “Los jugadores ponen todo el empeño, Bale jugó en Vigo con el tobillo hinchado, Karim es uno de los jugadores más generosos. Lucas hace 14km por partido. Carvajal tiene un corazón enorme. Modric jugó con 38 de fiebre. El compromiso de estos jugadores es innegable”.