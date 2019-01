Modric: "Hay jugadores que no están rindiendo en su mejor nivel, yo el primero"

Tras un nuevo fracaso liguero, otra derrota más y ver como el Barcelona se aleja a diez puntos, era el momento de dar la cara en rueda de prensa. La afición blanca quería explicaciones de sus jugadores, sobre todo, de los pesos pesados. Y fueron dos de ellos, Luka Modric y Sergio Ramos, los que mejor retrataron los problemas del Real Madrid.

El croata analizó punto por punto de manera autocrítica y sin medias tintas los motivos por los que el equipo blanco está pasando por esta grave crisis.

El primer problema que quiso resaltar el Balón de Oro fue la clara falta de gol. 26 goles en 18 partidos es un bagaje paupérrimo tratándose del Real Madrid y así lo definió Modric: "Es nuestro problema, pero no solo este, más cosas. Antes estas oportunidades entraban y ahora no. Hay que ser más contundentes de cara a portería". Sin embargo, el croata no quiso mojarse con respecto a si la solución a ese problema serían nuevos fichajes.

Otro de los conflictos reflejados por el mediocentro fue la falta de concentración con la que entran a los partidos. Una vez más, los de Solari recibieron un gol en los primeros minutos, una situación que se hace cada vez más habitual. "Nos falta más unidad en el campo, cada partido nos meten goles y no metemos. La falta de concentración en principio de partido. No se puede tener una cagada al principio en cada partido y es falta de concentración que hay que evitar en el futuro".

No acabó ahí el análisis de Luka, que pasó a explicar otro de los asuntos que está haciendo que el equipo madridista de muestras de estar sin ideas: "Hay que mejorar mentalmente y físicamente, ir partido a partido, no pensar en el Barcelona u otros equipos que están a diez puntos. Hay que subir nuestro nivel de juego, estar mejor anímicamente, tenemos suficiente calidad y clase en este equipo y podemos encontrar salida a esta situación".

El balcánico no quiso tirar de excusas como el VAR, con el que se mostró reacio desde sus inicios, ni de la mala suerte por la ocasiones desperdiciadas: "No podemos decir que todo va bien, que hemos hecho un buen partido pero no hemos tenido suerte. No, no es esto. Tenemos que sentarnos a hablar entre nosotros, es complicado para todos, hay que juntarnos más y hablar para salir de esta situación que nos duele. Igual que cuando las cosas van bien hay razones, también las hay para saber por qué no van bien".

A pesar de no llevar el brazalete, Modric habló como un verdadero capitán y no dudó en hacer autocrítica personal repartiendo la culpa tanto para él como para el resto del equipo. "Hay jugadores que no están rindiendo a su mejor nivel, yo el primero. Tengo que mejorar y estoy aquí para asumir responsabilidades".

Modric no fue el único en dar explicaciones. Tras él, pasó por los micrófonos de la prensa el capitán real. Sergio Ramos siempre da la cara en los momentos difíciles y el de ayer era uno de ellos. Siguiendo la línea del croata, Ramos apeló a la unidad para salir de esta crisis: "No es momento para señalar a nadie. Es cuando más unidos tenemos que estar. De los problemas siempre surgen grandes soluciones. El equipo necesita un cambio, una reacción, pero sin tirarse de los pelos. Se van tres puntos muy jodidos y la Liga se sigue poniendo más complicada".

El central no cree que el equipo tenga una falta de motivación y piensa que el equipo tiene hambre. Reconoce que se van con la conciencia tranquila "porque nos hemos dejado el alma".

"Se verá si repetimos lo de la temporada pasada. Hay que saber salir de estos momentos y no ser impulsivos. La Liga es verdad que se nos pone muy complicada, pero vamos a luchar por todo aunque haya gente que nos de por muertos", dijo el andaluz haciendo alusión a la reacción de la temporada pasada cuando pasaban por momentos parecidos a este y acabaron levanta una nueva Champions.

Con respecto a la actuación del VAR, Ramos si fue mucho más claro y contundente que su compañero croata: "Los penaltis son clarísimos. El de Vinicius es escandaloso. Por lo menos pítalo y luego lo consultas. Lo de hoy es para echarse las manos a la cabeza y da que pensar. Gasta la bala del VAR si la tienes, pero él te dice que las dos las tiene clarísimas y te da que pensar. La amarilla de Lucas hace años que no veía una tarjeta así, es jodido.