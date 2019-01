Fran Beltrán: "Yo soy más rayista que algún otro"

Fran Beltrán vuelve a Vallecas el viernes once de enero a las 21:00 horas. Lo hace casi seis meses después de su marcha al Celta. Una decisión que muchos aficionados del Rayo Vallecano no encajaron todo lo bien que el canterano podía esperar. Poco antes de volver a la que fue su casa, ha tenido unas palabras para AS, y ha hablado al respecto de lo que pueda pensar su antigua afición: "Hay gente que tiene unas opiniones y hay gente que tiene otras. Cada uno es libre de opinar. Yo me quedo con la gente que conozco, con aquellos que saben los motivos por los cuales ya no estoy allí", aseguró.

Fran Beltrán no se olvida de la franja

Es posible que en su regreso a casa haya pitos hacia él. Respecto a esto también ha hablado Beltrán: "¿Pitos? Es parte de nuestro trabajo. Lo que nunca van a hacer con los pitos es quitarte tus ganas de jugar y de hacerlo bien. No van a ser un problema", sentenció.

A pesar de encontrarse a cientos de kilómetros de la capital y del equipo que le vio crecer, el joven no olvida al equipo que le ha hecho entrar en la máxima categoría del fútbol español: "Crecí y me inculcaron todos los valores que tengo. Aunque hay gente que critique la decisión que tomé y digan que no soy del Rayo. Pueden decir lo que quieran, yo soy más rayista que algún otro. Siempre estará en mi corazón."

Fran Beltrán con el esférico | Fotografía: RC Celta

Ya que marcó el pasado lunes contra el Athletic de Bilbao, el centrocampista puede repetir marcar un tanto con la camiseta celeste. Pero ha dejado bien claro que no lo celebraría en Vallecas: "Por supuesto que no. Es impensable para mí celebrar un gol allí. Si lo hago, que sea con la camiseta del Rayo", finalizó el canterano del equipo de la franja.