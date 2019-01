Javi Chino: "No me voy a ir del Mérida hasta que me echen"

Charlamos con Francisco Javier Hernández González, más conocido como Javi Chino, nacido el 22 de enero de 1987 (31 años) en Badajoz, que recaló en el Mérida en los playoff de ascenso a Segunda B en la temporada 2013/2014, debutando contra el AD San Juan de Pamplona, llegando procedente del Badajoz CF. Nos atiende para darnos su opinión en varias facetas del fútbol.

Pregunta: Cuéntanos tus orígenes y tu recorrido en el mundo del fútbol, partiendo desde categorías inferiores hasta que fichas por el Mérida.

Respuesta: Pues mira, empiezo a jugar en el Guadalupe, que es un colegio aquí de Badajoz, en el cual jugaba mi hermano que era mayor que yo, y me apuntaron mis padres con cuatro años. Empiezo a jugar ahí hasta la edad de infantil de segundo año, que me voy al Badajoz hasta juveniles. Debuto con el primer equipo mientras juego con el filial y, cuando firmo cinco años de contrato, el Badajoz desaparece el primer año. Me voy fuera a jugar, primero al Villareal, pero como estaba el equipo hecho, era ya era tarde y firmé en el Numancia.

Estuve un año en el Numancia, debuto en Segunda y luego firmo por el Linares. Después ya del Linares estuve unos cuantos de años en Segunda B. Luego en el Badalona, Ciudad de Murcia, firmo un contrato de tres años con el Celta B y, a los siete meses rescindo contrato y me vengo para Badajoz. Y finalmente, ya estoy en el Sporting Villanueva, Arroyo, dos años en el Badajoz CF, y luego ya en el Mérida, en el que esta es mi sexta temporada.

P: ¿Cómo has visto al equipo en esta primera vuelta?

R: La primera vuelta del equipo ha sido muy buena, yo creo que quitando los cuatro tropiezos que tuvimos... porque al final el Mérida cuando no gana es un tropiezo, porque esta claro que el equipo esta hecho para ascender, y sabemos que todos los equipos con nosotros van a salir a competir ese partido a muerte. Y bueno, quitando el partido del Moralo, en casa con Diocesano, y fuera con Olivenza y Llerenense.

Al final en este mundo del fútbol, esta cada vez más igualado y no vas a ganar todos los partidos, pero bueno, yo creo que la primera vuelta del equipo ha sido muy buena y hemos terminado muy bien. Hasta las Navidades, ganamos los últimos cuatro partidos que teníamos, que era nuestro objetivo para llegar a Navidades a un punto del Cacereño, y ahí yo creo que el equipo ha estado bastante bien.

P: ¿Cómo te sientes al cambiar la posición en el medio del campo a la de central? ¿Era una cosa que ya habías hablado con el entrenador?

R: Pues bastante bien, yo tengo que decir que me gusta jugar de pivote, pero de central he jugado siempre desde chiquitito, y me encuentro más cómodo la verdad.

No, es una cosa que no he hablado con el entrenador, que salió de él, que fue en Plasencia el primer partido que jugué de central, y la verdad que bueno, bastante contento.

P: Este año vuelves a juntarte con Joaqui Flores y con Cristo, ¿los ves diferentes a cuánto nivel futbolístico desde su última temporada en el club romano?

R: Sí, muy contento, porque tanto Joaqui como Cristo no los considero compañeros, los considero amigos, que al final es lo que el fútbol te deja, y a ellos los conocía desde chiquitito.

Y sí, sí que han cambiado, esta claro que para mejor, estamos hablando de Joaqui y de Cristo que son dos pedazos de futbolistas, y ya el año que estuvieron en Tercera que ascendimos eran buenos. Y Joaqui estuvo un año más conmigo en Segunda B, que hizo un año también espectacular. Y ahora pues mira, tienen lo que tenían ese año, más la experiencia. Yo creo que van a ser los dos importantísimos para conseguir el objetivo.

P: ¿Qué crees que necesita la afición para volver a aquellos partidos en el Romano donde animaban sin parar?

R: Pues necesitan de nosotros, que vean que el equipo responde en el campo.

P: ¿Todavía queda Javi Chino para rato en el Mérida?

R: Ojalá, ojalá. Lo que esta claro es que hay Javi Chino para rato en cuanto a fútbol, y yo siempre lo he dicho, que no me voy a ir del Mérida hasta que me echen. Por mi acabaría mi carrera aquí, estaría encantado. Estoy muy a gusto, es mi casa, y ojalá sean muchos años más.

​​​​​​​P: ¿Cómo crees que va a transcurrir la segunda vuelta del equipo

R: Pues la segunda vuelta va a transcurrir como nosotros queramos que transcurra, porque nosotros es verdad que ahora nos tienen que venir refuerzos porque ha salido gente, y va a transcurrir como nosotros queramos. Si nosotros salimos cada partido a competir a muerte con la humildad, pues ganaremos muchos partidos, porque la calidad la tenemos.

Respuestas rápidas:

P: ¿Los mejores compañeros de fútbol que hayas tenido en cuanto a golpeo de balón, jugador más completo, el que mejor tiraba los penaltis, el mejor portero...?

​​​​​​​R: Golpeo de balón: Hugo Rodríguez y Cristo.

El resto tengo que pensarlas (risas).

P: En cuanto a entrenadores, ¿cuál te ha gustado más a la hora de llevar un vestuario, juego táctico...?

R: He tenido muy buenos entrenadores, la verdad es que en ese sentido te podría decir todos, todos han sido muy buenos entrenadores, pero por destacar a uno que ahora esta en la élite, Pablo Machín, que esta entrenando al Sevilla, que lo tuve en el Numancia B.

También Ángel Alcázar, que los tuve 3/4 años, y dos de ellos en el Mérida. Pero he tenido muy buenos entrenadores, desde Santi Amaro hasta Evaristo que lo tuve en el Badajoz.

P: ¿Alguna afición 'top' en un equipo donde hayas jugado?

​​​​​​​R: Para mí la del Mérida es la mejor, pero sin contar la del Mérida, la del Linares, que estuve ese año en Segunda B en Linarejos, era una gran afición.

P: El mejor recuerdo en el mundo del fútbol, y el peor.

R: El mejor recuerdo cuando debuté en Segunda B con 18 años en el Numancia B.

El peor, he tenido unos cuantos, pues cuando he tenido que salir de un equipo en rescindir, y el descenso el año pasado en Coruxo.

P: Equipo donde más has disfrutado, y el que menos.

R: Donde más he disfrutado ha sido con el Sporting Villanueva, Numancia B, Mérida, Linares... he disfrutado en muchos la verdad.

El que menos, en el Celta B.

P: ¿Alguna afición a parte del fútbol?

R: Soy aficionado a todos los deportes en general, y muy aficionado a ver series y películas.

P: ¿Tienes alguna manía antes de saltar al césped?

R: No tengo ninguna manía antes de salir al campo, siempre rezo antes de los partidos, pero no lo considero una manía.

P: ¿Qué tipo de persona te consideras dentro de un vestuario?

​​​​​​​R: (Risas) Dentro del vestuario intento ser uno más, ayudar en todo lo que necesiten los compañeros. Alegre, me considero muy alegre.

​​​​​​​P: ¿Qué te gusta hacer en los viajes de autobús?

R: Cuando son viajes largos, jugar a la pocha.

P: Si pudiera definir al vestuario del Mérida en una palabra.

R: Unido.

P: Como capitán del equipo, ¿quieres dejar algún mensaje para los seguidores romanos?

​​​​​​​R: Sí, por supuesto. Al final necesitamos de ellos, y ellos de nosotros.

Decirles que sabemos que venimos de un año duro, porque el bajar de categoría fue un palo para todos, pero decirles que confíen en nosotros, que los necesitamos para esta segunda vuelta a todos, para darnos todo el ánimo que necesitamos, que nosotros en el campo nos vamos a encargar de devolvérselo, para al final de mayo o de junio, poder celebrar todos el ansiado objetivo, como es el ascenso.