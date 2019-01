Previa Levante UD - FC Barcelona: a por la victoria con un nuevo comandante

El FC Barcelona Femení se medirá las caras ante un Levante UD en un duelo que nunca deja a nadie indiferente. Esta vez con un plus fascinante ya que, los dos equipos están situados en el podio. Las blaugranas llegan segundas en esta segunda vuelta de La Liga Iberdrola, mientras que el equipo Levantino se mantiene tercero, no muy alejado de el Barça que solo le recorta tres puntos. La anterior jornada, las de Lluís Cortes dejaron escapar dos puntos necesarios ante el RCD Espanyol, para seguir peleando por el primer puesto en La Liga Iberdrola.

El Levante UD, un bravo competidor

Partidazo de Liga Iberdrola que no defrauda, el encuentro entre el Levante UD y el Fútbol Club Barcelona tendrá lugar en Valencia, más concretamente en la Ciudad Deportiva de Buñol. El Barça, segundo, a tres puntos del Atlético de Madrid luchará por la victoria. Mientras que el Levante UD que viene pisándole los talones al FC Barcelona también peleará por los tres puntos para conseguir así desbancar al Barça del segundo puesto.

De los 16 partidos disputados entre ambos equipos el conjunto azulgrana ha conseguido llevarse 42 puntos, frente al conjunto levantino que suma un total de 39. El último encuentro disputado por los mismos dejó un empate a cero en la Ciutat Esportiva de Joan Gamper de Sant Joan Despí.

Estreno de Lluís Cortés al mando del Femení

Al encuentro de mañana se le suma un aliciente especial; el debut como nuevo entrenador del FC Barcelona Femení de Lluís Cortés. Jordi Mestre, vicepresidente deportivo del Fútbol Club Barcelona se ha pronunciado ante la destitución de Fran Sánchez y, ha asegurado: "Entendemos que sea una sorpresa, pero no nos podemos permitir otro año sin ganar La Liga Iberdrola". Mestre también argumentó la destitución de Fran Sánchez: "Luís es una persona que ya formaba parte de la estructura del Femenino, con larga experiencia y que ha entrado en esta nueva etapa para dar un impulso a nuestro primer equipo. No es una decisión visceral sino meditada, no ha sido un calentón rápido". Mestre seguía: "Creemos que con la actual inversión, que ha permitido traer jugadoras de primer nivel, tenemos la obligación de competir en nuestras competiciones que son La Liga y la Copa... Se ha buscado un cambio dentro de un modelo que en el Club está muy marcado. El reto es ser uno de los mejores clubs de Europa con nuestra filosofía propia y con gente de la casa. Queríamos un perfil de la casa como Lluís, que además, conoce al equipo y tiene aptitudes y ganas". Acababa así diciendo: "Es una apuesta clara, no provisional" para no generar dudas.

El nuevo técnico catalán ya ha comparecido y ha dicho que viene para sacar lo mejor de cada jugadora, además de para darle una nueva dinámica al equipo: "Mi reto es que cada una intente mejorar su mejor versión, aunque sí es verdad que hay que trabajar también el factor emocional para reconducir al equipo. yo les he dicho que saquen lo mejor de sí mismas". El nuevo ocupante del banquillo blaugrana ha asegurado sentirse agradecido: "Me siento con muchas ganas e ilusión y dedicaré mi máximo esfuerzo. La presión del Barça es lo que me motiva a esforzarme al máximo". Mencionó que el ambiente dentro del vestuario es positivo: "Todos somos conscientes de que estamos vivos en todas las competiciones".

Las convocatorias

El entrenador Lluís Cortés ya ha dado a conocer su primera convocatoria para viajar a Valencia en el que será su primer partido ante el Levante UD, mañana sábado 12 de enero.

El técnico catalán ha convocado a Paños, María León, Melanie, Losada, Marta T, Mariona, Andressa, Alexia, P. Tajonar, Aitana, Leila, Duggan, A. Pereira, Hamrauoui, Andonova, Martens, Candela y Pina.

Posibles alineaciones

Levante UD: Paraluta, Ona, Ruth, Buceta, Soni, Corredera, Zorzona, Ivana, Aivi, Banini y Jéssica Silva.

Fútbol Club Barcelona: Paños, María León, Losada, Marta T, Alexia, Patri, Aitana, Leila, Duggan, A. Pereira y Martens.