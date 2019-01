Previa Real Zaragoza - Málaga CF: duelo de Primera en Segunda División

Este domingo se jugará un partido entre dos equipos históricos, que por una razón u otra, se tendrán que ver las caras en la segunda categoría del fútbol español. El seis veces campeón de Copa del Rey se enfrentará en su estadio al Málaga CF, otro histórico de Primera. En la actualidad, ambos equipos se encuentran muy dispares en la tabla clasificatoria: el Real Zaragoza está rondando la parte baja de la clasificación, mientras que el Málaga se encuentra cuarto clasificado en puestos de playoffs. Pese a todo, el conjunto zaragocista llegará al encuentro tras haber ganado dos partidos seguidos y conseguir un empujón que le ha sacado de los puestos de descenso, y el Málaga, por su parte, llega tras una dura e inesperada derrota en La Rosaleda ante el Reus Deportiu.

Los maños, junto al apoyo de la afición que le ha arropado durante lo que va de temporada (siendo la más numerosa de LaLiga 1|2|3), buscarán prolongar aún más la racha de victorias y poder posicionarse en la zona media. En cambio, los malacitanos tratarán de conseguir una importante victoria fuera de casa que les haga olvidar el varapalo vivido en la pasada jornada. Lo que sí es seguro, es que el partido que se vivirá en el estadio La Romareda será un duelo bonito e interesante para el espectador y aficionados, donde habrá dos equipos de Primera luchando en la división de plata.

Real Zaragoza, no hay dos sin tres

El equipo blanquillo llegará al encuentro tras conseguir una gran victoria en El Molinón ante el Real Sporting. En dicho partido, fueron los sportinguistas los que se adelantaron en el electrónico con un gol de Djurdjevic tras un saque de esquina y un barullo en el área pequeña. Aun así, los zaragocistas no tiraron la toalla y tan solo diez minutos después del gol local, fue el central Álex Muñoz el que empató tras un gran testarazo que entró pegado al poste izquierdo. Minutos antes de acabar el primer periodo del encuentro, Raúl Guti puso el resultado a favor para el Real Zaragoza. Finalmente, los visitantes lograron conservar el marcador de 1-2 durante la segunda parte y cosecharon el resultado de ventaja para llevarse los tres puntos de Gijón.

El Real Zaragoza celebrando un gol en El Molinón. | Foto: LaLiga

En lo que al resto de temporada respecta, los maños no han conseguido realizar un buen arranque liguero. Si bien es cierto que en las primeras cuatro jornadas consiguieron sumar ocho puntos con dos victorias y dos empates, todo llegó a ser un espejismo, ya que desde la jornada cinco hasta la 18, solo consiguieron sumar de tres en una ocasión, ante el Nàstic de Tarragona por 1-3. Estos resultados han supuesto la destitución de dos entrenadores: la primera de ellas fue en la jornada nueve, donde Imanol Idiakez fue destituido tras firmar la peor racha del conjunto aragonés en el último periodo de su andadura en la categoría de plata, y la segunda fue la de Lucas Alcaraz hace escasas dos jornadas. Finalmente ha sido Víctor Fernández el que ha hecho el relevo y de momento no le va nada mal al entrenador maño, ya que en las dos jornadas que ha dirigido al Real Zaragoza, ha conseguido los seis puntos posibles. Sin duda, una nueva victoria ante un rival de la zona alta les daría un plus de confianza para poder reengancharse al pelotón del ascenso, como ya hicieron el pasado curso.

En el apartado de bajas, existe la duda de que Raúl Guti, anotador de los maños en el último partido de liga, pueda jugar, ya que no ha podido realizar dos entrenamientos debido a un proceso febril. Otro que está en duda para este encuentro es Giorgi Papunashvili, que sufrió esta misma semana un percance con su rodilla en el entrenamiento. Esto se suman a las bajas segura de Álvaro Vázquez por una lesión muscular, y a las de Toquero y Simone Grippo, ambos por lesiones de larga duración.

Olvidar el batacazo del Reus

Los malaguistas viajarán a la capital aragonesa con el objetivo de no hacer más dolorosa la derrota recibida como locales ante el Reus Deportiu, y es que el conjunto catalán se llevó los tres puntos de La Rosaleda tras una goleada con goles de Borja Herrera, Luis Gustavo Ledes y David Querol. El Málaga mostró poca intensidad y carácter en el encuentro, lo que hizo que los reusenses les pasaran muy por encima.

Los de Muñiz buscarán de nuevo una victoria tras dos jornadas sin conseguirla. De no ser así, se irá abriendo poco a poco la brecha de puntos que separan al Málaga con los cabezas en la clasificación. Pese a todo, los buenos números conseguidos por los blanquiazules hacen que sigan arriba peleando el ascenso incluso tras pasar una racha negativas de resultados y sensaciones. Lo que está claro es que el Málaga tiene que empezar a cambiar la dinámica de juego que le está haciendo perder puestos en las últimas jornadas, como la escasez de goles, ya que de seguir así, los equipos por debajo irán apretando poco a poco. Pero bien es cierto que esto no hará que los jugadores bajen los brazos, ya que con una vuelta y una jornada por delante, el Málaga seguirá luchando por volver a Primera División.

N'Diaye luchando el balón ante el Reus Deportiu. | Foto: LaLiga

Durante esta semana ha habido bastante movimiento en la enfermería y en el despacho blanquiazul. El pasado jueves se hizo oficial el fichaje de Seleznov por parte del Málaga, y podría tener minutos ante el Zaragoza, aunque no es del todo probable, ya que para el encuentro solo habrá entrenado dos veces con el equipo. Por otra parte, Luis Hernández volvió hace una semana a los entrenamientos, pero no llegó a entrar en la convocatoria ante el Reus, aunque tras estar esta semana entrenando a las órdenes de Muñiz, todo parece indicar que esta vez sí será convocado y pueda contar con minutos tras dos meses sin jugar en la zaga. Otro tocado es Javier Ontiveros, que tampoco fue convocado en el último partido. El marbellí sigue tocado de la rodilla y posiblemente no juegue esta jornada. Por último, se encuentran Koné, Juankar y Mula, los tres lesionados por varios meses, aunque este último ha vuelto este viernes a los entrenamientos, pero no contará para el técnico asturiano, ya que no posee ritmo de entrenamientos todavía.

Últimos enfrentamientos

La última vez que ambos equipos se enfrentaron, fue hace casi seis años, en Primera División. Fue en la jornada 22 de la temporada 2012/13 y el choque terminó por empate a uno en La Rosaleda, con gol de Isco para los locales y de Hélder Postiga para el cuadro visitante.

El balance general entre malaguistas y zaragocistas es de ocho victorias para los blanquiazules, siete para los maños y nueve empates.

Últimos cinco encuentros Temporada Categoría Local Resultado Visitante 2012/13 Primera Málaga 1-1 Zaragoza 2012/13 Primera Zaragoza 0-1 Málaga 2011/12 Primera Málaga 5-1 Zaragoza 2011/12 Primera Zaragoza 0-0 Málaga 2010/11 Primera Málaga 1-2 Zaragoza

Pizarro Gómez, el árbitro del encuentro

El colegiado madrileño Valentín Pizarro Gómez, será el encargado de dirigir la contienda de este domingo. Con 37 años está realizando su quinta temporada consecutiva en Segunda División.

En esta temporada aún no ha dirigido al Zaragoza en liga, por lo que lo hará por primera vez en este curso. Aun así, han sido seis las veces que ha dirigido a los blanquillos en Segunda, con un balance de cuatro victorias, una derrota y un empate.

Pizarro Gómez arbitrando el Elche - Real Sporting. | Foto: LaLiga

Al Málaga sí que han sido dos ocasiones a las que les ha arbitrado en la presente temporada. La primera fue en la jornada tres, disputada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde los malagueños se impusieron por la mínima ante la UD Almería. La segunda vez fue en noviembre, en la jornada 11. En esta ocasión fue de nuevo victoria blanquiazul ante el Numancia por 2-0.

