Ernesto Valverde: "El mercado está abierto y no cerramos las puertas"

En la víspera del último compromiso de la primera vuelta de la presente edición de la Liga Santander, el "txingurri" Ernesto Valverde ha atendido a los medios de la comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El técnico culé ha hecho balance de la situación que vive el conjunto azulgrana y ha analizado el próximo choque ante el SD Eibar, decimotercero en el campeonato.

Valverde ha valorado así al próximo rival del FC Barcelona, un Eibar que siempre genera problemas a los culés de la mano de un ilustre en los banquillos, el vasco José Luis Mendilibar: "El Eibar tiene una identidad muy marcada por su entrenador. Juegan de una manera muy convencida que es difícil de ver en cualquier equipo. Nos obligarán a golpear en largo, y deberemos trabajar para no perder balones en zona de creación. Es el equipo que más roba en el centro del campo. Será clave superar la primera línea de presión e intentar aprovechar los espacios", ha valorado el técnico culé. En consonancia con el conjunto de Ipurúa, el "txingurri" se ha referido así a uno de sus jugadores, Marc Cucurella, que en su cesión al equipo blaugrana está rindiendo a un gran nivel: "Está haciendo una gran temporada. Es canterano y nos alegramos por ello. Se está asentando en la posición de interior, que es donde está rindiendo mejor." Sobre su posible regreso a Can Barça, ha añadido: "Es una posición que no es la suya y que la tenemos cubierta. Mendilibar es uno de los entrenadores que hace mejorar a este tipo de jugadores".

Del Eibar, Valverde ha destacado también la dificultad que supone jugar ante rivales que juegan con tres centrales: "El año pasado ya nos jugaron con tres centrales. No creo que tenga que ver con el sistema. Contra el Girona también jugamos contra tres centrales, pero empatamos. Hay situaciones en las que no hemos entrado bien en los partidos, y hay aspectos que debemos trabajar".

El otro foco de la rueda de prensa ha sido uno de los señalados tras los últimos compromisos del conjunto culé, en especial el último ante el Levante: el brasileño Philippe Coutinho. Sobre el centrocampista, Valverde ha resaltado: "No fue un buen partido en general. Coutinho ha tenido grandes partidos con nosotros y esperamos que los siga teniendo. Me fijo más en las cosas buenas, como en todo jugador. Tenemos que aprovechar su calidad." El entrenador culé ha valorado también la posibilidad de formar junto al francés Ousmane Dembelé en el once titular: "Coutinho y Dembelé pueden jugar juntos. No lo han hecho mucho, pero nos puede venir bien, sobretodo para el equilibrio entre ataque y defensa. Jugaron juntos contra el Milán, contra el PSV, los hemos utilizados en partidos importantes. Es una de las muchas posibilidades que tenemos." Sobre el ex del Liverpool, ha destacado su capacidad de arrancar desde la banda, por lo que no sería un relevo en la posición de delantero centro.

Es precisamente la posición de punta la que preocupa al entorno culé tras la marcha de Munir el Hadaddi, que deja la posición de delantero centro a Luis Suárez como única alternativa " Hay que valorarlo. Nos queda un espacio en esa posición, igual que nos pasó con Rafinha. El mercado está abierto y no cerramos las puertas." Sobre la la posible incorporación del nueve, ha valorado: "Lo que más valoraríamos es que se pueda adaptar rápido. Si se produce una incorporación la primera intención es que conozca la Liga y pueda jugar inmediatamente".

Otro horizonte abierto en la secretaría culé es el posible retorno de Neymar Junior a Can Barça. Sobre el brasileño, el técnico "txuri-urdin" no ha querido intervenir: "Es un jugador de categoría mundial y lo ha demostrado sobradamente aquí y en Paris. No nos han dicho nada, es normal que surjan noticias, pero es jugador del PSG y lo respetamos".

Por otro lado, el técnico azulgrana ha hablado también sobre el nivel de los canteranos, que centraron la atención en la última disputa copera ante el Levante. Valverde se ha referido así al filial culé: "Este año se ha regenerado, hay que tienen una progresión espectacular, pero normalmente cuesta y es lo normal. Es cuestión de tiempo y trabajo. Siempre hay prisas y queremos que los jugadores puedan ayudarnos enseguida. Es un proceso natural, nada que no ocurra en otros sitios".

Por último, Ernesto Valverde ha hablado de uno de los nombres propios de la plantilla culé, Gerard Piqué, que viajaba a Andorra tras ejercer la compra de su nuevo equipo: "Piqué está haciendo una gran temporada. Piqué es un jugador en activo, hace cosas diferentes. Todo jugador tiene inquietudes, y lo valoro positivamente"