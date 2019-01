En caída libre no se abre el paracaídas

Fuera de casa y contra un equipo como el Mallorca en clara línea ascendente, así decidió Natxo González plantear su partido con novedades en el once como Bóveda en el lateral derecho, Edu Expósito suplente reemplazado por MKD, o Fede Cartabia ejerciendo de titular y de media punta acompañando a Quique y B Vale. A los 5 minutos de partido ya había mostrado el Mallorca que quería mandar en el juego, y había llegado las primeras ocasiones del conjunto bermellón.

No es el Deportivo que era hace unas jornadas, no obstante el Deportivo se hizo dueño de la pelota minutos más tarde, largos minutos de posesión dieron vida al conjunto coruñes mientras el Mallorca esperaba su turno para golpear, los Mallorquines no parecían muy molestos sin la pelota ya que el juego horizontal y estéril del Deportivo no causaba el menor peligro, no muy acertada la posición de Fede Cartabia en la media punta, el Deportivo carece de un futbolista que facilite el último pase entre líneas o que agarre el balón de manera vertical hacia la portería, parece, que los equipos de segunda divisón han encontrado la forma de jugar contra el Deportivo a estas alturas No es novedad, que en los últimos partidos podemos observar como los equipos están al tanto de este dato, y defienden con dos líneas de 4 defensores (táctica por otro lado vista en el mundial de Rusia empleada por las selecciones más pequeñas) y a la hora de tener en cuenta el dato anterior, el Deportivo no tiene profundidad por lo que no queda más remedio que un disparo lejano o perder el balón en dichas acciones.

Alex Bergantiños o Vicente Gómez irreconocibles, protagonizaron sendas pérdidas de balón que causaron bastante peligro en favor del equipo local, donde Dani Giménez continua soberbio bajo los palos, posiblemente evitando una goleada histórica en Son Moix.

El Deportivo tubo en Pablo Marí su ocasión más clara desde unos 25m, que se marchó rozando el larguero, no obstante y poco después, uno de los futbolistas más activos del Mallorca, Lago Junior se sacó un zapatado donde fusiló a Dani y las esperanzas blanquiazules, corría el minuto 78’.

¿Lo peor?

La reacción del conjunto blanquiazul, que tenía una característica, luchar hasta el final de los partidos arrancando muchos puntos en los últimos minutos, no iba a ser así en esta ocasión, donde en los últimos 5 minutos de encuentro el Depor continuaba con su juego horizontal como si continuasen en el minuto 10.

En los últimos minutos de partido, un cabezazo de Christian Santos que rebotaría en un defensa se estrellaría en el larguero privando así al Deportivo de un premio inmerecido pero necesitado como el comer.

Natxo Gonzalez nuevamente lento e inoperante con los cambios, su autocrítica comienza a no ser suficiente y la parroquia blanquiazul comienza a plantearse si realmente hay crisis, si realmente hacen falta fichajes si es que Carles Gil se marcha a EE.UU, y si el Deportivo finalmente ascenderá esta temporada a primera divisón, ya que actualmente marcha tercero empatado a puntos con el Málaga que todavía tiene que jugar, podría acabar esta jornada en la sexta posición a tan solo 3 puntos del octavo puesto.

¿Qué viene después?

Un Albacete en racha visita Riazor con muy buenas vistas desde la segunda plaza, comienza la segunda vuelta y los que entonces serán los visitantes amenazan con arrebatar la primera victoria visitante en Riazor en este curso con su buen estado de forma, el Deportivo por otro lado, deberá volver a la senda de la victoria para evitar agravar un problema que comienza a ser un secreto a voces.