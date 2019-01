Jagoba Arrasate: "Jugar al pie sin profundidad para mí no es jugar bien"

Tras la dura derrota de Osasuna en Las Palmas (4-1), Jagoba Arrasate pasó por rueda de prensa para atender a los medios. El entrenador rojillo fue muy crítico con el juego realizado. "Un resultado doloroso, derrota dolorosa pero es lo que hemos hecho hoy. No hemos hecho nada más para buscar otra cosa", admitió Arrasate.

Los diez primeros minutos del club navarro fueron muy buenos, pero con el 1-0 el partido cambió por completo. El técnico ha explicado: "Hemos empezado jugando en campo rival, dándole ritmo, teniendo el balón y la opción del 0-1. A partir del gol de ellos se ha jugado a lo que querían, se han replegado muy bien, nosotros hemos tenido la posesión pero jugando estéril".

Osasuna ha llegado al descanso con un duro resultado. "Si vas 3-0 al descanso es culpa de todos, empezando por mí. Entonces hay que buscar soluciones". En la segunda mitad estuvieron mejor, pero el partido ya estaba prácticamente perdido. Osasuna ha ocupado mejor el espacio, se han abierto más en el campo con más gente por dentro y siendo más profundos. Jagoba Arrasate ha afirmado que con el 3-1 la idea era hacerse el partido con el segundo gol. Por eso, dicho por el técnico, acabada ya la primera vuelta, hay que corregir esos detalles para que no vuelva a pasar en la segunda.

El técnico rojillo ha sido preguntado por el juego de equipo, ya que a primera vista Osasuna no jugó un mal partido: "Para mí eso es jugar mal. Hemos jugado mucho al pie pero sin profundidad. No hemos apretado tras perdida, hemos sido blandos. Me fastidia porque nos hemos equivocado, podemos jugar mejor o peor, pero cuando nos equivocamos este es el nivel que tenemos". Los primeros minutos, en cambio, valora que si han jugado bien. Como ejemplo ha puesto la falta que ha tenido que cometer Cal porque Juan Villar llegaba con una ocasión clara.

El entrenador rojillo no se ha querido olvidar del rival: "Las Palmas ha defendido hoy mucho mejor que otros días y en ataque no ha necesitado generar mucho porque ha sido profundo, determinante y ha hecho cuatro goles pudiendo hacer alguno más". A Osasuna tras la perdida le ha costado más apretar y los rivales han buscado muy bien la espalda para correr. Arrasate ha admitido que Las Palmas se ha replegado, robado y salido muy bien. Además ha añadido que algún gol les han regalado. El técnico ha sido muy autocrítico: "No podemos defender así un saque de banda, han sido muchas cosas pero no estoy cabreado por jugar mal. Es porque no hemos competido y luego nos hemos equivocado en la idea a partir del 1-0".

Jagoba Arrasate ha terminado la rueda de prensa mirando el lado positivo de la derrota: "Si no estamos a la altura pasa lo que ha pasado. Ojalá nos sirva para ver que esta categoría es como es y que tenemos que hacer muchas cosas bien para conseguir los resultados".