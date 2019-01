Fran: "El recibimiento ha sido extraño, aunque ya lo esperaba por lo visto en redes sociales.”

El pasado viernes 11 de enero el Rayo Vallecano-Celta jugaban el primer partido de la jornada 19 de Primera División, dónde finalmente el marcador quedó 4-2 a favor de los franjirrojos. Raúl de Tomás hizo hat-trick y Bebé uno, y para los visitantes, Arujo y Gómez.

Dicho esto, el 11 de enero por la noche gracias al MARCA pudimos saber que la visita de Fran Beltrán en Vallecas no fue muy buena. Se pudo ver que, cada vez que tocaba el balón, Vallecas le silbaba con toda su alma. Por lo tanto, los aplausos eran inexistentes durante el partido. Además de Beltrán, había otro exrayista, Jozabed.

También ambos salieron de mala manera de lo que fue su ex feudo durante unos años. Fran dijo que, “el recibimiento ha sido extraño, aunque ya lo esperaba por lo visto en redes sociales. Cuando la gente se dé cuenta de lo que ha pasado de verdad para que me fuera…porque ahora no puedo hablar. A lo mejor cuando me retire cuente la verdad de mi marcha y se comprenderá por qué me fui”.

Hay que decir, que el canterano ex franjirrojo fue un ídolo en Vallecas, un héroe, siempre luchaba cada balón y se dejaba la piel. Además, después del partido, Alberto, Trejo y Adrián Embarba sacaron a Fran del césped ante la afición, y se vio cómo el futbolista rompió a llorar.

También dijo Beltrán que “ellos me han protegido, saben todo lo que ha pasado y se han encarado entre comillas a sus aficionados, les debo mucho.” A medida que iba pasando las declaraciones, le insistieron que contara los motivos de su marcha, pero Fran volvió a negar: “Algún día me gustaría volver al Rayo. Ahora mismo estoy aquí y no puedo hablar de nada. Es mejor callarse un tiempo”.

Y terminó diciendo que, “me cabrea quedar como el malo de la película, pero ya se sabrá de verdad quién es el malo y quién el bueno.”