Guti: "Si el equipo pierde, los culpables somos todos, y si ganamos, también"

El canterano ha comentado la derrota frente al Málaga, su papel en el sistema de Víctor Fernández y el próximo encuentro frente al Rayo Majadahonda. También ha querido dar la cara por su compañero Marc Gual, tras haber sido señalado por fallar claras ocasiones de gol en el último encuentro. "Está claro que el otro día fue un partido complicado, pero ya tenemos la mente puesta en el sábado, que es el importante. Los dos nos estamos jugando lo mismo, salir cuanto antes de los puestos de abajo", reconoce.

Aunque se perdió el partido, el equipo zaragocista dio una buena imagen frente al Málaga. "Las estadísticas dicen eso, pero los resultados no. En eso no nos tenemos que basar, pero te vas con otra sensación distinta, antes te ibas con una que no era buena. Ahora sí que lo es. Si seguimos compitiendo así, los resultados llegarán por sí solos", apunta Guti.

Además, ha querido defender a su compañero Marc Gual, tras las críticas recibidas por las ocasiones falladas frente al equipo andaluz. "No soy quién para hablar de eso, pero las falla quien las genera. Es un delantero que nos hace mucha falta. No hay que echarle la culpa a él. Si el equipo pierde, los culpables somos todos, y si ganamos, también".

Sobre su papel en el nuevo sistema de Víctor Fernández, el canterano ha respondido: "Tengo un papel que me gusta. Yo, con tal de ayudar al equipo, voy a estar al 100% me ponga donde me ponga. Yo luego vengo hacia dentro, luego me salgo... A nosotros nos gusta tener el balón, por eso acumulamos gente en el medio". También, ha hablado de su actual estado de salud. "Tuve una gripe. Ya estoy más o menos bien. Aún no estoy al 100% físicamente. Poco a poco iré cogiendo el ritmo de la competición".

Luego ha analizado el importante partido del sábado frente al Rayo Majadahonda. "Todos los partidos que vienen ahora van a ser importantes, pero este también. Estamos peleando por lo mismo, y encima será en un campo difícil. Seguro que es un partido muy complicado, en un campo que ellos sí que saben cómo se juega. Nosotros vamos sin saber las dimensiones. Ellos harán su juego, pero nosotros iremos a hacer el nuestro. Sabemos sus dificultades e iremos a hacerles daño. Esta categoría es muy complicada. También se esperaba mucho de nosotros y estamos con los mismos puntos que ellos. Hay que ir cada partido como si fuera el último".

El canterano también ha valorado la primera vuelta y los problemas del equipo: "La primera vuelta es para olvidar. Ha sido muy complicada, pero ahora mismo estamos en buena dinámica. Hay que corregir todo. Defensivamente hay que mejorar, pero también ofensivamente. Creo que poco a poco se irá viendo en el campo, con los entrenamientos seguro que lo demostramos".

Además prefiere no pensar en el futuro y centrarse en el día a día. “Hay que seguir trabajando como hasta ahora. Tenemos que confiar en nuestro juego y poco a poco los resultados van a ir llegando. Siempre soy optimista y siempre busco el lado positivo, pero la realidad ahora mismo es que estamos en los puestos que a nadie le gusta estar, y que hay que salir de ahí cuanto antes", concluye el centrocampista.