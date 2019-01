Dani Romera: "Los minutos me hacen crecer como futbolista"

El segundo jugador en pasar por rueda de prensa a lo largo de esta semana fue Dani Romera. Una vez finalizado el entrenamiento de esta mañana, justo después de la comparecencia del entrenador ante los medios de comunicación, fue el turno del jugador almeriense para hablar sobre el partido del sábado, que viajara el equipo gaditano a Almería.

El jugador del Cádiz CF es almeriense de nacimiento por lo que no duda en responder a la pregunta de si anota un gol: “No lo celebraré con euforia pero si marco se lo dedicaré a ellos, pero lo haré con respeto”. No oculta que jugar el sábado en su tierra natal es una motivación extra: “Me hace ilusión poder jugar en el estadio Juegos Mediterráneos, porque no pude el año pasado”.

Dani Romera, en el momento de ser fichado por los amarillos, fue colocado como delantero centro. Sin embargo, en los últimos partidos, ha jugado como media punta. Romera no duda en decir en que posición le gusta más: "me gusta más la posición de media punta". Lo principal, jugar y acumular más minutos: “Un futbolista siempre quiere jugar de titular, pero estoy intentando aprovechar cada minuto que juego”.Y explica su forma física: “Estoy feliz y adaptado, sé que necesito jugar y no termino de arrancar, sé que los minutos son los que me pueden hacer crecer como futbolista”.

La Unión Deportiva Almería es un equipo que ha salido de los puestos de descenso después de acumular 29 puntos en 21 jornadas de liga. Siendo un equipo fuerte como loocal, los almeriense sólo ha perdido un partido en los Juegos Mediterraneos. Romera analiza el rival del sábado: “En Almería tenemos que ir a ganar. Están saliendo de ahí abajo después de los últimos años. Son peligrosos al contraataque en un grupo muy unido. Será complicado ganar".