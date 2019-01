Previa Rayo Majadahonda vs Real Zaragoza: reto aceptado

Con el partido frente al Málaga en La Romareda, donde los maños caían por 0-2 pese a haber dominado el partido en casi todos los aspectos, terminaba una primera vuelta para olvidar en la capital aragonesa. El Real Zaragoza cerraba la primera parte del campeonato en decimosexta posición con unos paupérrimos veintidós puntos, dos menos que la campaña anterior a estas alturas, por lo que tendrá que dar el do de pecho en esta segunda vuelta para no pasar demasiados apuros al terminar la liga, aunque la confianza de los jugadores refleja una ambición muy superior a, simplemente, pelear por la salvación. Aun con el ‘efecto Víctor’ de cara, se antoja muy complicado repetir la machada de la temporada pasada, más todavía viendo la evidente falta de gol de los delanteros del conjunto blanquillo. Sin embargo, el equipo cree en sus posibilidades y las sensaciones son óptimas para encarar el reto de reeditar una segunda vuelta de ensueño. En el fútbol todo es posible y no se puede dar nada por sentado con la mitad de la temporada todavía por delante.

La derrota frente al Málaga dejaba mejores sensaciones de lo que podría decir el resultado final. El buen juego desplegado, incluyendo los mejores minutos de Alberto Soro esta temporada, que había entrado muy poco en las alineaciones desde la marcha de Imanol Idiákez, dejan claro que este es el camino a seguir para un equipo que parece haber vuelto a recuperar las señas de identidad que lo caracterizan. Pero, aparte de dejar escapar los tres puntos, el choque contra los andaluces dejaba otra mala noticia para el Real Zaragoza. Javi Ros se marchaba lesionado tras una dura entrada que cortaba un ataque dirigido por el tudelano. Las pruebas de esta semana indicaban lo peor: rotura del peroné para uno de los jugadores más en forma de la plantilla. La baja del segundo capitán es importantísima dado el nivel que había alcanzado y la buena sintonía que mantenía con Eguaras, Igbekeme, Raúl Guti y Pombo en la línea de medio. Por tanto, Javi Ros se une a Simone Grippo y Gaizka Toquero en una enfermería en la que no han parado de entrar y salir jugadores en toda la temporada. Víctor Fernández, que vuelve al banquillo tras su sanción de dos encuentros después de haber sido expulsado en su debut, ha ofrecido este viernes la lista de dieciocho futbolistas que viajarán a Majadahonda este fin de semana. A esa lista regresa el ‘9’ y máximo goleador zaragocista, Álvaro Vázquez, y otro de los jugadores más esperados y queridos por la afición, Giorgi Papunashvili. De ella, se cae Raúl Guti, que causará baja en este partido por precaución, un contratiempo vistos los buenos partidos que acumulaba el zaragozano desde su regreso a los terrenos de juego. Vuelve a quedarse fuera por decisión técnica Carlos Nieto y se mantiene en la convocatoria, de nuevo, Pep Biel. Además, quedan fuera Jeison Medina, Raí y Bruno Perone, que siguen en la rampa de salida. Quien ya ha abandonado la disciplina zaragocista es Óliver Buff, que ha encontrado acomodo en el Anarthosis Famagusta de la liga chipriota.

En cuanto al once que podría alinear Víctor en el Cerro del Espino, todo apunta a que los dos ejeanos, el capitán, Alberto Zapater, y el canterano, Alberto Soro, competirán por un puesto de inicio para suplir a Ros. También es probable que el puesto que deja Guti lo ocupe Diego Aguirre, que ha entrado como recambio en los últimos partidos realizando varias acciones destacadas. Parece que estos serán los únicos cambios que presentará el Real Zaragoza teniendo en cuenta el once que partió de inicio en el último partido en La Romareda, aunque el regreso de ‘el Lobo’ a la convocatoria podría abrirle las puertas de la titularidad, ya sea acompañando a Marc Gual y sacrificando a un hombre del centro del campo o relevando al punta catalán como único delantero.

En Majadahonda, por el momento, también se está luchando por el mismo objetivo que en la capital del Ebro. Con los mismos veintidós puntos comienza la segunda vuelta el conjunto madrileño, que debutaba este año en la categoría. En su estreno en La Romareda, pasaría a la historia del club un futbolista que no estará en el partido contra los aragoneses tras rescindir su contrato, Toni Martínez, que marcó allí el primer gol del Rayo Majadahonda en Segunda División. También se marcha del conjunto rayista Jorge García, uno de los jugadores que consiguió el ascenso la pasada temporada. Antonio Iriondo vuelve también al banquillo este partido, recuperado ya de la infección en su pierna derecha que no le permitió asistir a los últimos partidos del conjunto al que dirige. Igual que su homólogo en el Real Zaragoza, Iriondo daba en la mañana de este viernes la lista de convocados para el partido contra los aragoneses. Por parte del Rayo Majadahonda, a las bajas ya conocidas tras abandonar el club, se suman Francisco Varela, Nicolás, Salcedo y Bustos. Quienes sí volverán a una convocatoria serán Echu y Rafa López, que regresa a la lista tras haber sido padre el pasado fin de semana. Los majariegos llevan sin ganar siete partidos consecutivos, una mala racha de resultados que ha vuelto a dejarlos al borde del precipicio. Desde que abandonaron el Wanda Metropolitano y volvieron al Cerro del Espino, los madrileños no han conocido la victoria como locales, por lo que enfrentarse allí a un histórico como el Real Zaragoza es un aliciente más para ganar el primer partido en su feudo propio y comenzar a revertir una situación que no resulta cómoda para ningún equipo.

En cuanto a los jugadores más peligrosos del Rayo Majadahonda, hay dos nombres propios que destacan por encima del resto. Uno de ellos es Isaac Carcelén, que defendió la blanquilla durante dos temporadas y que, jugando como carrilero diestro en un esquema de tres centrales, se erige como máximo goleador del equipo madrileño con cuatro goles. El otro, el extremo Aitor García, también cuenta con cuatro dianas, cargando con el peso del ataque majariego durante esta primera vuelta.

El Cerro Del Espino recibirá por primera vez al Real Zaragoza en un partido en el que el colegiado del comité gallego, David Pérez Pallas, será el encargado de dirigir un choque vital para que uno de los dos equipos pueda poner tierra de por medio con la zona de descenso. Además, el conjunto aragonés no viajará solo a la meseta. El aliento del león no desfallece allá donde van sus colores y las doscientas entradas que el club puso a disposición de sus socios se vendieron el mismo lunes que salieron a la venta. Si el equipo da la talla como lo ha hecho desde la llegada de Víctor Fernández, no cabe duda de que, a cada desplazamiento, irá cada vez más afición a animar a su equipo. Una afición que nunca deja de creer, el rayo de luz que iluminará el camino del equipo de sus amores en esta segunda vuelta.

Posibles onces