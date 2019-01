Yael Oviedo: "El estilo de juego que tiene el equipo me favorece"

Yael Oviedo se ha convertido en el primer refuerzo de un Rayo Femenino que aspira a más en lo que resta de competición. La jugadora llega procedente del Granada y dispuesta a dar un salto de calidad a la delantera del equipo de Irene Ferreras. Se ha mostrado agradecida por el recibimiento tanto con el grupo con el que va a trabajar, como con la afición, ya que muchos la han felicitado por su nueva andadura en el fútbol español. Así se ha sincerado la goleadora: "El mejor recibimiento, me sentí como una más. Creo que el grupo quiere que esté bien y me parece perfecto. Venir de fuera y ser argentina, llegas a un ambiente diferente y me sentía un poco rara, pero como te dije, me hicieron sentir como una más y eso es bueno para mí", afirmó.

Yael Oviedo, feliz por llegar al Rayo

La futbolista, que ha afirmado seguir al Rayo antes de conocer que iba a recalar en el equipo, considera que tiene un estilo de juego que a ella le favorece y que puede aportar en el grupo existente: "Particularmente seguía bastante al Rayo, porque tengo una amiga aquí y me interesa el sistema de juego. Creo que cuando me plantearon la idea de venir aquí, no lo dudé porque creo que me va a hacer bien a mí y que puedo aportar mucho al equipo. El estilo de juego que tiene el equipo me favorece, entonces creo que va a ser un conjunto de cosas buenas para ambos, tanto para mí a nivel personal, como a nivel grupal", aseguró.

Su secreto para adaptarse al Rayo, no parece ser otro que trabajar para dar lo máximo de sí: "Dar lo mejor de mí día a día. Eso en la suma de los días puede reflejarse en los partidos. Ser la mejor versión de mí misma, demostrar para lo que vengo y estaré a disposición de la entrenadora para lo que necesite."

Yael Oviedo celebrando un gol | Fotografía: Granada CF

Ya que conoce bastante el estilo de juego de la escuadra de Vallecas, también se ha descrito brevemente para que la parroquia del barrio obrero sepa cómo es ella sobre el terreno de juego: "Soy una jugadora muy vertical, me gusta ir mucho al espacio, me gusta por ahí romper líneas, atraer a las defensoras, soy rápida... También tengo buen golpeo desde media distancia, y bastante peleona también en el sentido de ayudar al equipo", finalizó el nuevo fichaje.