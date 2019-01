Cervera: "No me gusta que me provoquen"

Un nuevo partido con un arbitraje polémico, un arbitraje que dejó al técnico del conjunto amarillo en los vestuarios tras ser expulsado y en el que los de la Tacita de Plata consiguieron un empate in extremis. Álvaro Cervera analizaba el choque ante el equipo balear y daba las claves del mismo: "En la primera parte no hemos estado bien y no hemos sido capaces de robarle la pelota. Nosotros no hemos generado nada. En la segunda mitad, ya con diez, sabemos lo que tenemos que hacer y ahí sí somos peligrosos."

Tal como se había puesto el partido al finalizar la primera parte era claro: "No perder es bueno. Sumamos un punto, pero hay que analizar todo el partido y pensar en las expectativas de nuestro equipo." Sobre su expulsión añadía: "Soy tranquilo en el banquillo porque cuanto más tiempo esté sentado mejor, pero no me gusta que me provoquen. Si Moreno dice que miren el acta, es porque no quiere decir la verdad. Estoy cansado de que siempre sea lo mismo, se castiga al que reacciona, pero no al que provoca que pase esto."

Gran parte de la rueda de prensa se centró en la labor del colegiado, como no podía ser de otra manera: "Lo que ha pasado espero que sea puntual, porque no somos toscos ni tarjeteros, los árbitros tienen una situación muy difícil. Ha pasado porque hemos tenido un día malo y ya está, no debemos alarmarnos pero sí dar un toque de atención."

Sobre el mercado de fichajes, era cuestionado una vez más a pocos días del cierre del mismo: "Tenemos que seguir igual y si viene gente buena para ayudarnos, vamos a recibirlos con los brazos abiertos. Esto es un trabajo diario y no se arregla con la varita mágica de un futbolista", finalizaba.