Imbula: "Realmente no conocía el estadio. No sabía que el Rayo era un equipo con un estadio lleno"

El pasado 27 de enero se pudo saber gracias a Unión Rayo que Imbula fue entrevistado por Furia Liga, donde analizó la primera vuelta del campeonato del Rayo Vallecano.

Empezó la entrevista hablando sobre que Kakuta le abrió la puerta al Rayo, ya que el jugador tenía otros equipos de la Liga que le querían, pero él quería una adaptación rápida y finalmente decidió ir a Vallecas porque estaba el futbolista. Dijo que las diferencias entre el Stoke y el club madrileño son: "Solo las instalaciones y quizás la cantidad de personal que trabaja aquí."

Siguió hablando sobre Míchel, dijo: "Francamente, me sorprendió mucho la forma en la que trabaja. Solía tener entrenadores que no eran demasiado tácticos en Francia. En Inglaterra fue muy diferente, había que correr. Míchel se basa en gran medida en la táctica, en cómo sacar el balón, en cómo jugar. Es algo que nunca he conocido, excepto con Bielsa y Gourvennec un poco."

Imbula: "Míchel es un entrenador muy táctico y muy meticuloso sobre cómo quiere que juegue su equipo. Creo que crecerá como entrenador y pronto se volverá popular."

Siguió hablando del míster: "Todos los jugadores le apoyan. Él confía en todo el grupo. Respecto a su entrenamiento y su forma de trabajar, no tengo nada que decir sobre él, es muy honesto y maneja muy bien a su grupo y tiene un buen discurso."

Ante los problemas con el español, Imbula confesó que se apaña: "Ya entendía el español antes de llegar, gracias a Bielsa y Lopetegui en Oporto. He estado escuchando español durante dos años seguidos, así que no tengo ningún problema con las instrucciones en español. Cuando me explica algo, no puedo responderle como me gustaría hacer, pero entiendo muy bien lo que me dice. Si realmente necesito hacerle entender algo, le pediré a un jugador que habla francés que se lo explique. Puede que me haya pasado una o dos veces, pero de lo contrario nunca tuvimos un problema, siempre entendí lo que me dicen."

Celebrando un gol suyo. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Habló sobre el primer partido que jugó en Vallecas, dijo que “Realmente no conocía el estadio. No sabía que el Rayo era un equipo con un estadio lleno. Así que me sorprendió un poco ver este ambiente. Incluso cuando perdemos, siempre están detrás de nosotros. Pocos equipos pueden presumir de tener esta afición detrás. Incluso en la derrota. Es muy, muy raro que empiecen a silbar. El público apoya enormemente a sus jugadores."

Seguidamente habló sobre el rol en el juego, en el centro del campo Santi tiene la misión de recuperar balones e Imbula la libertad: "No es algo que hayamos dicho, es simplemente sobre nuestras cualidades. También puedo hacer lo que él hace, pero en regate, creo que puedo hacerlo mejor, así que creo que somos complementarios. Es un jugador que tiene un gran volumen de juego, es el que más corre en nuestro equipo y es muy importante para cubrir la defensa."

Respecto al VAR, comentó: "El problema con el VAR es que a veces reduce demasiado el juego. Contra el Celta fue como estar entrenando. Jugamos, paramos, jugamos, paramos. Además, hace frío, enfría a todos. Pero estas son las reglas, no tenemos otra opción."

Habló de sus compañeros, dijo: "No conocía a mucha gente aquí, pero descubrí a algunos jugadores como Santi, Pozo, Advíncula o Álex Moreno. Estos son los jugadores que me sorprendieron particularmente porque no sabía que iba a unirme a un equipo de este nivel. No pensé que el nivel fuera tan bueno. Raúl de Tomás también es impresionante, es bueno en ambos pies y es impredecible. ¡Creo que va a marcar al menos 15 goles esta temporada!"

Y terminó hablando sobre su futuro, comentó: "Estoy muy sorprendido por este campeonato. A menudo me decían que era un campeonato que me correspondería. Veo que es verdad y me gustaría quedarme si tengo la oportunidad, porque me siento muy bien. Pero como todos los jugadores de fútbol, ​​no podemos predecir nuestro futuro y decir voy a jugar aquí o allá. Pero si tuviera una pequeña varita mágica para elegir, me gustaría quedarme en España", finalizó.