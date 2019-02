Santi Amaro: "Creo en las ideas antes que en los sistemas"

Charlamos con Santiago Amaro Barril, nacido el 14 de junio de 1981 (37 años) en Montijo, que recaló como entrenador del conjunto romano este verano, llegando procedente del CD Calamonte. Nos atiende para darnos su opinión en varias facetas del fútbol.

Pregunta: Cuéntanos tus orígenes y tu recorrido en el mundo del fútbol, partiendo desde categorías inferiores hasta que fichas por el Mérida. Tanto de futbolista como de entrenador.

Respuesta: Pues mi recorrido como jugador, yo comienzo en las categorías inferiores del Montijo con 8 años, salgo con 16 destino al Mérida, al sub-18, en el Mérida hago 3 años, uno en el sub-18 y dos en el Mérida Promesas. El último año mío estoy compaginando jugar en el Mérida Promesas con entrenar en el primer equipo de 2ª A de Paco Herrera, y a partir de ahí subo al primer equipo de 2ª A, la etapa de Pepe Mel. El equipo desciende a 2ª B y a Tercera consecutivamente por los impagos, y me quedo en el equipo en Tercera División, que era la temporada que entrenó Antonio Samino, esa temporada ascendimos a 2ª B.

A partir de ahí pues me voy al Alavés, paso 4 años, de los 20 a los 24 años estoy en el Alavés, 3 de ellos en el Alavés B y uno en el primer equipo, que jugaba por entonces en 2ª A, a partir de ahí firmé por el Extremadura en 2ª B dos años, del Extremadura me fuí al Badalona donde estuve otros 2 años en 2ª B, del Badalona firmé en el Pontevedra, estuve otros dos años en 2ª B también, del Pontevedra firmé en el Cacereño, donde estuve otros dos años, y del Cacereño firmé en el Mérida, fue el segundo año de Daniel Martín en su etapa de Tercera División con Bernardo Plaza de entrenador donde estuve dos años como jugador, el primero que llegamos a liguilla y nos quedamos en el último partido fuera en Langreo, y el segundo que comenzó y terminó Ángel Alcázar, que conseguimos el ascenso en Laredo.

Después, yo tenía opciones de continuar jugando, tanto en Mérida como en otros equipos de aquí de la región, pero se me propuso desde el club que se quería contar conmigo de 2º entrenador en el cuerpo técnico, hablé con Ángel, y a partir de ahí me retiré como futbolista.

Como entrenador, el primer año me quedé de segundo entrenador de Ángel Alcázar, mi segundo año estuve de seleccionador sub-16 trabajando para la Federación Extremeña, en el cual también era profesor en los cursos de entrenadores de tácticas, el tercer año cogí al Atlético Pueblonuevo en Tercera División, y este es mi cuarto año de entrenador, que cojo al Mérida en Tercera División.

P: ¿Cómo has visto al equipo en esta primera vuelta?

R: La primera vuelta del equipo yo creo que a nivel de puntos es una primera vuelta buena, nosotros valoramos todo, y hay que valorar que es un equipo que se hizo completamente nuevo, en el que todos eramos recién llegados, tantos los futbolistas como el cuerpo técnico, eso conlleva un tiempo, y es un equipo que poco a poco yo creo que ha acabado en buenos números la primera vuelta estando ahí arriba, y en definitiva ese es un poco el resumen que nos ha costado ir cogiendo las ideas que nosotros queríamos, y adaptándonos todos conociéndonos unos a los otros, pero bueno, la valoración es buena, porque al final has acabado muy cerca del líder.

P: ¿Sigue teniendo el equipo mucho margen de mejora o ya poco se le puede sacar?

R: Creo que el equipo tiene todavía mucho margen de mejora, si que es cierto que los 2/3 últimos meses de competición estamos llegando a un buen nivel, en el que nosotros estamos compensando muy bien los números en ataque y los números en defensa, y creo que vamos en una buena línea y todo se valorará a final de año, pero si que es cierto que esperemos que cuando cerremos el mercado invernal tengamos una plantilla muy competitiva, y es por eso que aunque nos cueste todavía un poquito, creo que el equipo va a llegar muy bien a final de año, y tiene por eso cierto margen de mejora.

P: ¿Has hablado con el director deportivo en el tema altas/bajas para este mercado invernal? ¿Serán consensuadas?

R: Con el director deportivo con Rubén, desde que ha llegado tenemos una relación muy estrecha, trabajamos mano a mano continuamente, tanto yo como Jesús Perera, el cuerpo técnico estamos en continuo contacto con él, yo me reúno todos los lunes con él, donde valoramos como ha ido la semana, como ha ido el partido, y tanto las altas como las bajas del equipo pues están siendo consensuadas.

Ponemos los puntos de vista encima de la mesa, y entre él y nosotros pues llegamos a un entendimiento a la hora de firmar a los jugadores y a la gente pues también que son posibles de dar la baja, o futbolistas que nos han pedido salir porque creen que necesitan más minutos para ir creciendo. Entonces ya te digo, una relación muy estrecha en la que las dos partes pues miramos lo mejor para tener una mejor plantilla.

P: ¿Cómo se fluctuó el cambio del Calamonte por el Mérida?

R: El cambio del Calamonte es sencillo de explicar, yo cuando fui al Calamonte hablé con ellos, no firmamos contrato porque dije que existía una posibilidad, y es que había habido un acercamiento del Mérida hacia mí como entrenador. Que sí que es cierto que estaba difícil porque estaban hablando con varios entrenadores, no sé si se podría dar, y yo les dije que si surgía la posibilidad de entrenar al Mérida que yo quería tener la posibilidad de elegir, por eso no se llevo a cabo ningún tipo de acuerdo firmado, ellos dijeron que lo entendían porque al final eso es deportivamente un paso importante para un entrenador, y bueno pues así surgió.

P: ¿Qué futbolistas has visto que han progresado en su nivel desde que empezó la tempoarad? ¿Ves alguno de superior categoría?

R: Hay futbolistas que han progresado muchísimo, yo creo que hay futbolistas que ahora son mejores que cuando han llegado, hay futbolistas que no los vamos a descubrir como son Santi Villa, Cristo, Joaqui, Curro... que son futbolistas que sabíamos lo que nos iban a dar, pero bueno un poco las expectativas estaban puestas en los futbolistas jóvenes.

Hay futbolistas que con nosotros están jugando muchísimo para ser un club que tiene el objetivo sí o sí de ascender, futbolistas como Juanjo Chavalés, Álex Jiménez, Héctor, Heo, Puyi... son futbolistas que su margen de mejora es muy grande, que con nosotros lo están haciendo, que están teniendo muchas posibilidades de jugar y que lo están haciendo bien. Entonces pues yo veo que ahí futbolistas que son de recorrido, que el Mérida los tiene que tener muy controlados porque tienen mucho margen de mejora y con nosotros están creciendo mucho.

P: ¿Cómo ves la situación de los jugadores del juvenil? ¿Ves que puede debutar alguno con el primer equipo?

R: Nuestro juvenil desde la entrada de Dani y Pepe Martín, creo que es el año donde más se esta apostando por tener un juvenil fuerte, es fundamental para nosotros intentar tener un juvenil fuerte, intentar que el juvenil nuestro este en División de Honor. Ahora el salto es grande desde una categoría de juvenil regional al primer equipo, pero sí que es cierto que nosotros los tenemos controlado.

Hay jugadores que han venido con nosotros en partidos amistosos, que han podido disfrutar también del partido del Betis aquí en casa, en la pretemporada han estado entrenando con nosotros, futbolistas como Dani que vino con nosotros convocado el día del Extremadura B. Bueno, el objetivo nuestro es ascender a 2ª B, entonces si que es cierto que tenemos una plantilla muy competitiva, muy buenos jugadores, pero estamos pendientes también a que cualquier chaval pueda debutar en cualquier momento.

P: ¿Sentiste que después del partido contra el Moralo hubo un punto de inflexión?

R: Sí, el partido del Moralo fue un punto de inflexión sobre todo fuera de casa, creo que el equipo se dio cuenta que fuera de casa tenemos que ser más sólidos, más contundentes defensivamente, más fuertes, y bueno, pues también viene un poco condicionado por el partido de copa federación que tuvimos aquí el jueves, que llegamos a la final, en la que se fue a prórroga. Entonces yo creo que ese partido esta un poco condicionado, se dieron todos los condicionantes para que saliera todo al revés, en donde creo que a sido el único partido en el que el Mérida no ha competido 100%, y eso nos ayudó también a ver ciertas carencias y a intentar solucionarlo.

P: Con la llegada de nuevos jugadores al equipo, ¿tienes pensado hacer un cambio de sistema en el juego del equipo?

R: Creo que la llega de los futbolistas nos van a dar alternativas, no me ato a ningún sistema, creo en las ideas antes que en los sistemas, de hecho nosotros comenzamos la temporada jugando 4-4-2 con dos delanteros. A partir de ahí, como analizamos todos los partidos nuestros, todos los entrenamientos los analizamos, veíamos que teníamos ciertos problemas en algunos aspectos del juego, cambiamos a 4-3-3, donde creo que el equipo ha dado su mejor versión.

Pero ya te dijo, creo que en la gente tenga las ideas claras, lo que hay que hacer en los momentos del partido, en los ataques, en las defensas, en las transiciones, y eso no va reñido con ningún sistema, y sí que es cierto que bueno, que las características de los futbolistas te pueden modificar de inicio el sistema que tu tengas. Entonces intentar sacar el rendimiento anteponiendo las características de los jugadores a cualquier sistema.

P: ¿Cómo crees que va a transcurrir la segunda vuelta del equipo?

R: Pues creo que va a ser una segunda vuelta muy buena, en la que nosotros creo que el equipo está dando un paso adelante, que vamos a llegar bien preparados a mayo. Estamos muy esperanzados en que todos los futbolistas que lleguen nos aporten ese plus que necesitamos de competitividad y que suba el nivel del grupo, y somos muy optimistas de cara a que el equipo llegue fuerte a donde nos vamos a jugar todo que van a ser los play-off.

Respuestas rápidas:

P: ¿Los mejores compañeros de fútbol que hayas tenido en cuanto a golpeo de balón, jugador más completo, el que mejor tiraba los penaltis, el mejor portero...?

R: Es difícil después de tantísimos años, con muy buenos jugadores, pero bueno, en cuanto a golpeo yo recuerdo un futbolista que tuvimos aquí en Tercera División el año que ascendimos que se llamaba Guerrero, tenía un golpeo espléndido.

Como futbolista más completo, he jugado con futbolistas que eran muy buenos dominando muchos aspectos del juego, para tener una referencia que todavía está en activo Charles, delantero de la SD Eibar, que domina el juego aéreo, juega entre líneas y tiene gol.

En tirador de penaltis, había un futbolista en el Badalona que se llamaba Càmara, que era un jugador que llevaba muchísimo tiempo sin fallar un penalti.

Y en cuanto a portero, pues al final los porteros te quedas con los que te den muchísima seguridad, porteros que sean definitivos en la categoría, y tengo un gran recuerdo de Manu, que estuvo con nosotros aquí en Tercera División, que en momentos puntuales , era un portero que nos hacía tener esa tranquilidad respecto al equipo.

P: En cuanto a entrenadores, ¿cuál te ha gustado más a la hora de llevar un vestuario, juego táctico...?

R: La verdad es que de todos aprendes, hay algunos entrenadores que te sientes más identificados con ellos, hay otros entrenadores que igual a lo mejor no compartes algunas cosas que has visto, pero al final todo te sirve para tú hacerte una composición de como te gustaría a ti llevar las cosas.

He tenido muy buenos entrenadores y no podría destacar ninguno, porque sí que es cierto que cuando tu eres jugador la relación muchas veces no es objetiva, porque los futbolistas tendemos a que cuando nosotros hemos jugado y hemos sido participes de un equipo, pues ese entrenador nos parece mejor entrenador, pero sí que es cierto que con el paso del tiempo pues te das cuenta que siempre todos los entrenadores me han aportado o intento yo ser receptivo y coger muchas cosas, beber de muchas fuentes para después crearte tu propia idea.

P: ¿Alguna afición 'top' en un equipo donde hayas jugado?

R: En cuanto a aficiones, pues yo puedo decir que siempre en todos los sitios he sido muy bien recibido. Especial cariño le tengo a la afición de Mérida, con ella he vivido dos ascensos, porque es el club donde más tiempo he estado vinculado, con esto son 7/8 años que yo llevo vinculado al Mérida, pero si que es cierto que la afición del Pontevedra es una afición a destacar en los buenos y en los malos momentos, siempre acompaña a su equipo. Entonces son dos de las aficiones que le tengo muchísimo cariño.

P: ¿Tienes alguna manía como entrenador?

R: La única manía que tengo un poco como entrenador, no sé si es manía, me gusta siempre saludar a los jugadores antes de saltar al campo, uno por uno, y después una vez que saltan al campo, me gusta estar uno o dos minutos solo en el vestuario antes de comenzar el partido para tranquilizarme un poquito a la hora de entrar en el partido, el ver como se desarrolla el calentamiento y algunos aspectos que me gusta a mi analizarlos solo.

P: ¿Qué tipo de persona te considerabas dentro de un vestuario como jugador? ¿ Y ahora de entrenador?

R: Como jugador creo que era un futbolista bastante extrovertido, me gustaba siempre estar en contacto con mis compañeros, que se creara buen ambiente, si que es cierto que soy una persona un poco reservada, pero si que me gustaba pues compartir con el resto de mis compañeros tiempo, porque al final no es solo verte entrenar y jugar e irte para casa, creo que hay algo más dentro de un equipo de fútbol, y siempre me gustaba eso.

Y como entrenador prefiero que hablen otros por mí, pero si que es cierto que a mi me gusta tener un contacto con el jugador, creo en el convencimiento por encima de otros aspectos, creo en el trabajo, en tener las cosas claras, en que el futbolista sepa cada momento lo que tiene que hacer, porque lo tiene que hacer, y saber que en cualquier momento pues tiene abierta la puerta del entrenador para cualquier tema que le preocupe, porque creo que un equipo de fútbol se basa en algo más que simplemente lo que pasa en el verde, y a partir de ahí, pues ya te digo, soy un entrenador que intenta mantener una buena relación entre todos los que conformamos el club, creo que es fundamental que vayamos todos a una, y que el futbolista veo esto como propio, que por convencimiento se lleven adelante lo que yo quiero como entrenador.

P: ¿Qué te gusta hacer en los viajes de autobús?

R: Lo que me gusta es ir tranquilo, sin hablar con nadie, pensando en el partido, pensando en los que puede suceder, en como reaccionar nosotros, en las alternativas que podemos tener cuando comience el partido y poniéndote un poquito en situación de lo que puede pasar, para después del partido disfrutarlo.

P: ¿Si pudieras definir al vestuario del Mérida?

R: Es un vestuario muy comprometido, viene la gente con las ideas muy claras sabiendo que era una temporada complicada de venir de descender de 2ª B a nivel de la ciudad, y nosotros tenemos que intentar recuperar esa ilusión. Entonces son futbolistas que saben a lo que vienen, al club que representan, creo que son gente honesta en el trabajo, con ellos mismos y con el resto del equipo. Lo podría definir un poquito así, comprometida y honesta.

P: ¿Quieres dejar un mensaje para la afición romana?

R: Primero de agradecimiento, porque no es fácil que estén con un equipo después de la desilusión del año pasado. Ellos lo están haciendo, cada vez son más los aficionados que nos están siguiendo, y que la dedicación nuestra es plena, que estamos muy comprometidos con el proyecto, que la gente es muy honesta en el trabajo y nos vamos a dejar todo lo que tenemos dentro para intentar ascender al equipo, y que ellos se sientan satisfechos, darles las gracias, que nos acompañen siempre que puedan a todos lados, porque es un orgullo ir a cualquier campo y ver gente de tu ciudad.