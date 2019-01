Álex Moreno: "Es un halago que se fijen en mí, pero tengo que centrarme en salvar al Rayo"

El partido del lunes ante un rival directo como lo es el Leganés, se antoja vital para el Rayo Vallecano, y así lo ha mostrado Álex Moreno en los micrófonos de Cadena Ser. El lateral izquierdo ha hablado en plena semana de preparación para el duelo. Se ha expresado de esta manera acerca de la importancia y dificultad del derbi. Un encuentro directo en el que se pondrá a prueba, una vez más, el nuevo esquema de Míchel: "Tenemos una buena dinámica y hay que seguir así. Tenemos un partido muy importante el lunes, y con ganas de que llegue para llevarnos los tres puntos. Ha sido clave mantener más contundencia en las dos áreas y encajar goles, sobre todo arriba con Raúl de Tomás, y no encajar en nuestra propia portería. Al final es un rival directo, hemos salido del descenso, pero todo está apretado. Con equipos que deberían estar más arriba, estamos luchando para que el Rayo pues se salve, porque es donde merece estar, en Primera División, y a eso vamos los jugadores. Veremos los resultados que se dan este fin de semana, y nosotros en casa con nuestra afición tenemos que ganar sí o sí un partido que será muy difícil, disputado y el que tenga menos errores seguramente se lleva el partido", aseguró.

Álex Moreno, optimista tras salir del descenso

Por primera vez toda la temporada, tras la victoria ante el Alavés, salieron del descenso, y se le ha cuestionado a Moreno cómo se sentía al ver que ya no estaban en puestos de peligro: "A nosotros siempre nos ha dicho Míchel que no hay que mirar la clasificación, que hay que mirar cada partido, que nos jugamos siempre tres puntos que son muy importantes. Pero muy contento, sabíamos que era una victoria muy importante después de los resultados que se habían dado en Vitoria y ganar era salir del descenso. Pero sabemos que está todo muy apretado, que estamos empatados a puntos con el Leganés, y es muy importante ganar este lunes para alejarnos mucho más de la zona de descenso", apuntó.

Álex Moreno durante un entrenamiento | Fotografía: Gema Paz (VAVEL)

El Rayo ha pasado por distintos momentos en la presente campaña, y así los ha resumido el veloz jugador: "Empezamos con muy buena dinámica, y creo que ya había partidos que merecíamos ganar, otros partidos que no. Pero la dinámica ahora es buena, llevamos tres puntos que son muy buenos para mantenernos ahí y nos han dado vida. También nos han dado vida los partidos y los resultados de los equipos que están en la zona de descenso, y hay que seguir así. Muy importante el partido del lunes, y es una victoria para celebrar con nuestra afición y para salir mucho más de ahí, de la zona de descenso", reiteró.

Algunos aficionados del Rayo, e incluso del fútbol, aún recuerdan la inolvidable jugada que realizó el lateral en el primer gol del encuentro frente al Levante. No ha dado ninguna clave de cómo se labró la acción, pero sí ha recalcado lo importante que es la confianza: "Es la confianza en uno mismo, si el equipo y todo va bien. El cambio de sistema nos ha favorecido bastante, sobre todo a los carrileros, y muy contento en ese aspecto. Estoy con confianza, con ganas y con ganas también de que llegue el lunes para darle una victoria a la afición."

Álex Moreno durante un entrenamiento | Fotografía: Gema Paz (VAVEL)

En la misma entrevista, también ha repasado su paso por la Masía, y ha hablado de las similitudes entre el estilo del Barça y el del Rayo Vallecano: "Estuve un año allí y tengo muy buenos recuerdos del Barça. Entrené cuatro o cinco veces con el primer equipo cuando estaba Guardiola, y me cambié ahí en el vestuario, estuve entrenando con ellos, y súper buen rollo, súper buen ambiente. Sobre todo cuando me fichó el Rayo, que estaba Paco Jémez. La filosofía siempre me ha recordado un poco a la Masía. El Rayo siempre es un equipo que quiere tener el balón. De hecho se identifica mucho por la posesión de balón, y la garra que tiene a la hora de sacar las uñas para tener la posesión en su campo y contrarrestar al rival", sentenció.

El futuro de Álex Moreno fue uno de los culebrones del último verano. Ante cómo pasó este período, una pregunta casi obligada, el lateral quiso dejar claro que desde el mismo día del ascenso, tenía claro con quién quería jugar en la máxima categoría: "Nosotros queríamos subir a Primera División, estábamos muy contentos de eso. Lo más importante es que el Rayo esté en Primera División, y ha sido un año muy duro. Después de la entrevista de Bein con mis padres al final de ese partido, nosotros lo que queríamos era jugar en Primera con el Rayo Vallecano, que es donde siempre me han dado la oportunidad para tirar hacia delante. Muy contento ahora mismo de poder estar jugando en Primera División con el Rayo." Respecto al interés del Betis o el Sevilla en querer incorporarle a sus filas la próxima temporada, no ha querido mojarse, prefiere centrarse en el presente: "Es un halago que equipos que están en la parte de arriba se fijen en mí. En ese aspecto la verdad es que estoy muy contento, pero tengo que centrarme en mí, en el Rayo y en salvar al Rayo", respondió.

Álex Moreno durante un entrenamiento | Fotografía: Gema Paz (VAVEL)

El lateral ha querido reiterar lo apretada que está la liga, y que no hay que confiarse, por lo que habrá que seguir con buena dinámica para no volver a caer en los últimos puestos de la tabla: "La competición nos pone donde nos pone. Todos los equipos están ahí, y cualquier equipo, por ejemplo el Valladolid, las primeras jornadas estaba muy arriba, y ahora se ve que un poco en el lío. A nosotros muchos nos daban por muertos porque no tirábamos hacia arriba, y ahora casi con dos victorias tocas Europa. Cada jornada son tres puntos vitales, y hay que seguir con la buena dinámica, sobre todo pasando por el lunes, es un partido para sacar distancia a rivales directos y hay que seguir así."

Como última cuestión, se le ha planteado qué sería capaz de hacer si su equipo salva la categoría, a lo que ha respondido: "Yo tengo pánico a los tatuajes, pero me haría algo. Tengo pánico, no me gustan las agujas y lo paso fatal. Me pondría también la fecha del ascenso y seguramente también lo que estás diciendo, si el Rayo se salva, algo me pondría. Pero de momento tengo pánico a las agujas, así que me lo estoy pensando", finalizó, entre risas.