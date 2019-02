Diego Martínez: "Estos 44 puntos son muy importantes"

El Granada perdió este domingo por 1-0 ante Osasuna, tras aguantar casi la totalidad del encuentro en empate. En la recta final, un error de José González propició que el conjunto rojillo pudiera llevarse el triunfo, pero Diego Martínez considera que no le "gustaría" que se hablase de él por esa acción "porque trabaja duro para estar ahí".

"Un partido igualado, cerrado", resumía Martínez sobre el partido. "Iniciamos bien el encuentro, con un córner y una acción buena de llegada. Sabíamos el tipo de partido que era ante un rival con impulsos y arreones. Entramos bien, pero en unas pérdidas nuestra se equilibró el partido. Nos faltó conectar por dentro para enlazar. Sabíamos que era de pelear cada metro, competido. Lamentablemente, tras una acción de varios rechaces, le cae a Rubén García y marca la diferencia", aseguró.

Sobre la dificultad de la línea más ofensiva, el técnico gallego opinó lo siguiente: "Nos ha costado conectar con Fede Vico. A José Antonio le ha costado girarse. No encontrábamos los centros al área. No queríamos hacer eso, pero no fuimos capaces. Tampoco Osasuna podía. Todo iba en contras, arreones. Ellos tuvieron fases incómodas. Son circunstancias del partido. La acción desniveló y nos costó a nosotros". Respecto a su regreso a Pamplona, como se ha comentado antes, Diego ha indicado lo siguiente: "Ellos están en un buen momento. Estoy orgulloso de mis jugadores y tenemos estos 44 puntos que son muy importantes. Ves lo de Alberto Martín y José Antonio, que han tenido pocos minutos y lo han hecho todo. A nivel personal, alegría de saludar a mucha gente, jugadores y empleados del club".

Por último, habló de la actuación de José González, que ha pasado de no estar convocado a titular: "Es la semana más difícil del año. Tuvimos una alta disponibilidad durante estos meses y ahora se nos ha centrado en posiciones. Lesiones primero en el lateral izquierdo y esta semana en el centro del campo. Nico Aguirre no estaba en condiciones. Sólo para algunos minutos en última instancia. Lo de José Antonio no me gustaría que se quedara con esa acción aislada. Se queda sin fuerza y le pega mal. Era un reto que no era fácil. Trabaja duro para estar ahí", finalizó.