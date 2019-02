Mercado invernal con final estresante para Carmelo del Pozo 

El mercado del Deportivo se ha basado en cuatro partes: las salidas, los cambios de equipo de jugadores que pertenecen al Dépor, las llegadas y los rumores.

Las salidas fueron varias, la más llamativa la salida de Carles Gil rumbo a Estados Unidos. Su nuevo equipo, el New England Revolution, hizo una oferta de 1.700.000M de dólares por el extremo alicantino que el club gallego no pudo rechazar. También tuvo ofertas de España (Huesca) y un par más de EEUU (Los Angeles FC y Chicago Fire). Carles Gil, abandona el Deportivo tras no sentirse protagonista en la plantilla, para irse a la Major League Soccer, que incorporará por primera vez a un futbolista procedente del Dépor. El club se reserva derechos económicos sobre futuras operaciones. Otra de las salidas ha sido la cesión de Gerard Valentín hasta final de temporada al Deportivo Lugo.

Los jugadores que han vuelto tras cesión para cambiar de clubes, fueron Albentosa, que regresó de su cesión en el Nàstic de Tarragona, donde hizo una primera vuelta desastrosa. Tras esto el Deportivo y el central decidieron de mutuo acuerdo romper el contrato que unía a ambas partes. Francis finalizó su cesión en el Elche para poner rumbo al Anorthosis de Chipre. Se encuentra en 6° posición, por lo que se asegura disputar los últimos meses de competición. En el equipo chipriota están jugadores como Oliver Buff (ex Zaragoza), Danijel Pranjić (ex Celta), Joao Víctor (ex Mallorca) y el español Rubén Rayos. Diego Rolan, delantero uruguayo que se encontraba cedido en el Leganés, que no estaba contando con los minutos que quería, decidió romper su relación con el club madrileño e irse al Alavés en busca de recuperar el nivel que tenía en el Girondins de Burdeos. Tras ser preguntado por Rolan, Bernard Joannin, presidente del Amiens dijo: "Es una posibilidad y puede ser cedido por el Deportivo." Finalizó con un "Es difícil hablar de estas cosas antes de que se hayan materializado." Al final no cayó la suerte de su lado.

Las llegadas, igualaron el número de salidas de la plantilla con la que contaba Natxo González, en lo que iba de Liga 1|2|3. Uno de los nuevos, y el que más ilusiona por su juventud (22 años) y por su buen nivel en la cantera del Villarreal CF, es Nahuel Leiva. Se encontraba en el Olympiacos griego, donde el internacional sub-21 no contaba con los minutos deseados, y este fin de semana en el empate frente al Tenerife, contó con minutos. Tras la salida de Gerard Valentín y contar a Bóveda como segundo lateral derecho, Carmelo del Pozo comentó en rueda de prensa: “Tenemos tres centrales muy buenos y buscábamos a un jugador con experiencia, como Iñigo López que aceptase su rol de ser el cuarto central de la plantilla." Es un defensa de 36 años que quedó libre tras rescindir su contrato con el Extremadura. Firmó por el Dépor por lo que resta de temporada. Tiene pasado en el Celta en el 2014.

Los rumores más sonados fueron la cesión de Unai López para venir al Dépor, mediocentro de 23 años del Athletic de Bilbao que jugó la temporada pasada 39 partidos con el Rayo Vallecano, siendo pieza clave en el ascenso del conjunto rayista. El jugador tan solo quería salir a un equipo de Primera División, y su idea era el Rayo o nada. Carmelo comentó: “Nos dijo que le costó mucho llegar a Primera y solo quería jugar allí, hay que entenderlo." Hubo una posibilidad de la vuelta de Juanfran al conjunto gallego, ya que no está jugando apenas, pero las ofertas que llegaron no satisfacían a ninguna de las partes.

Esta historia tenía un final de palomitas y morderse las uñas. Los fans del Deportivo estaban en un continuo deslizar para actualizar las noticias del Deportivo, activar las notificaciones de los equipos relacionados con la operación “A tres bandas". Este sería el claro título de la película. Los equipos protagonistas de esta película son: Deportivo, Alavés y Getafe. Tras estos hay una serie de protagonistas, los jugadores: Shibasaki, Wakaso, Carles Gil. El Deportivo tras la salida de Carles, Gil estaba interesado en el fichaje de Shibasaki, pero para ello necesitaba que el Getafe tuviera un recambio en su posición. Wakaso, mediocentro del Alavés era el jugador escogido, y cuando todos los contratos estaban hechos para firmar el Alavés, se echó para atrás en la venta de Wakaso al Getafe, y el club madrileño no dejó salir al japonés Shibasaki al club coruñés.