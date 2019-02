Iván Alejo, presentado como jugador del Málaga: "A mi agente le dije que no mirase más opciones"

El vallisoletano Iván Alejo ha sido presentado de manera oficial como jugador del Málaga hasta final de temporada. La presentación ante los medios ha sido en la sede de BeSoccer, patrocinador oficial del club blanquiazul, donde también han estado presentes importantes figuras del malaguismo como Ben Barek, Antonio Benítez, Caminero y el propio Iván Alejo.

En la primera rueda de prensa como blanquiazul comenzó hablando sobre las distintas opciones que tuvo sobre la mesa en este mercado invernal: "Desde el momento en el que empecé a hablar con Caminero y mi agente me trasladó que podía haber un interés del Málaga le dije que no mirase más opciones. El Málaga es, a pesar de estar en Segunda División, un club grande y me apetecía jugar con una afición de este calibre. Tenía opciones de jugar en Primera División pero desde un primer momento tuve claro que quería venir aquí y le doy las gracias al club por hacer que pueda estar aquí".

"A mi agente le dije que no mirase más opciones"

"A nivel personal busco volver a encontrarme conmigo mismo. Por diferentes circunstancias no he podido tener la participación que me hubiese gustado tener en este primer tramo de temporada. Quiero volver a sentirme importante, tener minutos y ayudar al equipo a conseguir los objetivos", dijo el centrocampista acerca de lo que desea conseguir de aquí a que acabe la temporada. Sobre su nivel físico dijo lo siguiente: "Físicamente estoy muy bien, no he tenido lesiones durante este año. He estado entrenando aunque no he tenido la continuidad que esperaba los fines de semana, pero estoy a disposición del míster si lo requiere".

El futbolista firmó el pasado 31 de enero con el club de Martiricos, y desde ese día hasta este martes ha tenido tiempo para poder ir al templo blanquiazul para ver a sus compañeros jugar. Pese a preguntarle acerca del duelo ante el Almería, no quiso darle vueltas a lo ya hecho y habló sobre la importancia del duelo del próximo domingo: "Estuve en La Rosaleda y pude disfrutar del estadio, de la gente y del ambiente. Lo que les haya fallado o no ya es pasado, el equipo ya está pensando en Las Palmas desde el sábado. Es un partido importante y tenemos que intentar conseguir los tres puntos en casa".

El ex del Getafe y Eibar ha heredado el dorsal número 10 que ha dejado Juanpi tras su marcha al Huesca: "Es un número simbólico pero no lo he elegido por ninguna cosa en especial. Es un número que me gusta. Voy a intentar que esté en buenas manos y voy a intentar honrarlo."

Individualmente se ha descrito como futbolista: "Soy un futbolista extremo de los de antes. Me gusta jugar pegado a la banda, soy rápido, vertical y me gusta encarar uno contra uno. Sobre todo eso, esas son mis virtudes". Muñiz también habló con el futbolista: "Los pocos días que he estado aquí son muy buenos. Me he encontrado a un equipo muy unido. El míster me ha dicho que sea yo mismo, que use mis características en beneficio al equipo y que pueda ayudarlo en todo lo que pueda".

"Soy un jugador rápido, vertical y me gusta encarar uno contra uno"

Para acabar la presentación habló sobre su debut en Primera División, con el Eibar, que curiosamente fue en La Rosaleda en la primera jornada de la temporada 2017/18, donde el conjunto armero se llevó la victoria: "El primer partido en Primera División fue en La Rosaleda y además conseguí ganar con el Eibar y guardo un recuerdo muy bonito. Gracias a dios vuelvo a estar aquí y espero jugar muchos partidos en este estadio".