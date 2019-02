Machín: "El fútbol nos da una nueva oportunidad"

El Sevilla FC está atravesando la clásica crisis que todos los equipos tienen durante la temporada. El Madrid y FC Barcelona la tuvieron allá por los meses de octubre y noviembre, pero los hombres dirigidos por Pablo Machín están acusando el cansancio ahora, traduciéndose esa fatiga en una crisis de juego y de resultados. Un Machín que ha respondido amablemente las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa previa al Sevilla FC - SD Eibar del domingo, celebrada en la ciudad deportiva.

Tras saber que la enfermería se va vaciando poco a poco, fue cuestionado por la evolución de los jugadores: "La buena noticia es que ya les vemos en el césped de entrenamiento. Estas sesiones están siendo con más efectivos. Hay menos de las categorías inferiores y más del primer equipo. Aun así no queremos arriesgar y vamos a esperar para que entren en la dinámica del grupo. El más lento puede ser Gonalons, que al ser una lesión traumática puede llevar más tiempo. Munir va bien y en el entrenamiento del sábado, que será más intenso, veremos si contamos con él."

"Al igual que todos los partidos, nuestra intención es ganar. Tenemos que cortar esta mala dinámica. El fútbol nos da una nueva oportunidad, esta vez en casa con el apoyo de nuestra gente, donde nos hacemos más fuertes", comentaba sobre el choque el soriano.

Ha tenido para darle vueltas en la cabeza a sus ideas: "Siempre que pierdes estás enfadado y decepcionado porque creo que podríamos haber conseguido la victoria en Vigo o un empate. Era un día en el que teníamos puestas muchas expectativas en poder sumar, pero hay momentos en que las cosas no salen como uno piensa. Una vez visto el partido, hago reflexiones internas que comparto con los jugadores. Todo es analizar para mejorar."

Sobre el bajón físico: "Es un poco todo. Es una evidencia clara que llevamos 41 o 42 partidos con este. Estos son muchos partidos más que todos los que van a jugar algunos rivales. Ya lo conocíamos. Cuando nuestro objetivo era entrar en UEFA, sabíamos que teníamos que arrancar a full para entrar en la fase de grupos."

No se siente abrumado por la exigencia: "Sabía adonde venía. No porque esté en el Sevilla, si no a lo largo de mi carrera el primero que se exige soy yo, es mi forma de ser. Me exijo cuando las cosas van bien y mal. Entiendo que cuando se pierde en todos los sitios se ven las cosas más pesimistas. Sabéis dónde vivimos, aquí somos pasionales, hace 15 días éramos unos fenómenos. A mí, sinceramente, creo que no me debe afectar ni lo bueno ni lo malo. Es lo que voy a seguir haciendo."

Machín se mantuvo firme al decir que los números lejos de Nervión no son tan malos: "La mayoría son más vulnerables fuera de casa. Podemos estar los octavos fuera de casa y los cuartos fuera de casa. Aquí podríamos estar hablando de muchas cosas, pero creo que el equipo no está tan mal en cuanto a datos. En la primer época sí hemos ganado fuera de casa en poco tiempo, por lo tanto la capacidad la tenemos. Yo no lo dudo. Eso es lo que quiero transmitir", finalizó.