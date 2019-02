Previa Granada CF - RC Deportivo: las mejores galas se sacan en Granada  

La tremenda igualdad que presenta la Liga123 semana tras semana hace que, tanto aficionados como periodistas, consideren a esta competición como una de las más atractivas del fútbol europeo. Cada jornada la Liga123 depara una serie de enfrentamientos fundamentales para el desarrollo del campeonato liguero, un campeonato en el que unos sueñan con abandonar para llegar a la más alta esfera del balompié, mientras que otros prefieren mantener su plaza y no dejarla vacante al descender al fútbol no profesional. El encuentro de mañana enfrenta a dos equipos que luchan por lo primero. Por un lado, el líder de la categoría (antes de que la Liga sumara los puntos por la expulsión del CF Reus), el Granada CF que, aunque ha arrancado esta segunda vuelta de una forma un tanto dubitativa y tímida, se ha reforzado en el mercado invernal con el objetivo de no ceder su primera posición. Por otro, el RC Deportivo, recién descendido esta temporada de Primera y que pretende subir para hacer olvidar aquella amarga temporada del descenso. La mejor defensa contra el mejor ataque. Una ocasión para sacar las mejores galas y no reservar nada en el armario. En resumen: partidazo por el ascenso y el liderato en el nuevo Los Cármenes. A jugar.

FRENTE A FRENTE

El Granada CF llega a esta jornada 25 como tercero de la tabla clasificatoria debido a que el CA Osasuna, que venció la semana pasada a los rojiblancos con un gol de Rubén García en El Sadar, derrotó a domicilio en el día de ayer al Real Sporting (0-2), situándose en lo más alto de Segunda. Además, la Liga ha sumado ya los tres puntos que les corresponden a todos los equipos que se “han enfrentado” al CF Reus desde su expulsión de la competición, que apartará al conjunto catalán del fútbol profesional durante tres años. Uno de estos equipos es el Albacete BP, que supera a los rojiblancos por un solo punto, de manera virtual hasta que el Granada CF sume también sus tres puntos correspondientes. Los de Diego Martínez suman doce victorias, ocho empates y cuatro derrotas en lo que va de temporada y son el equipo menos goleado con tan solo 16 goles recibidos en 24 partidos.

Enfrente, el RC Deportivo visitará el nuevo Los Cármenes como el quinto de la categoría, a un punto del Granada CF y por detrás del Málaga CF, que empata a puntos con los rojiblancos. El conjunto dirigido por Natxo González llega a la ciudad de la Alhambra tras empatar a cero en Riazor frente al CD Tenerife y con 35 tantos a favor, lo que convierte a los gallegos en el equipo más goleador de la Liga123. Los deportivistas presentan unos números parecidos, aunque con alguna variación que los hace mirar hacia arriba y ver a los granadinos: once victorias, diez empates y tres derrotas.

En el partido de la primera vuelta disputado en el estadio de Riazor, los gallegos vencieron por 2-1 con los dos goles de Quique. Por parte del Granada CF, Ángel Montoro recortó distancias con un gol de libre directo. En el partido del Nuevo Los Cármenes ambos conjuntos tratarán de asegurarse el ‘golaverage’ particular, ya que puede ser vital para cumplir los objetivos de ambos al final de temporada.

DECLARACIONES DE LOS TÉCNICOS

Por un lado, el local Diego Martínez ha declarado que, con respecto al partido contra el RC Deportivo, “es uno de los partidos grandes de la temporada". "Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del campeonato, con un potencial deportivo brutal, tanto en lo colectivo como en lo individual. Tienen (el RC Deportivo) dos cualidades muy importantes, es un equipo que se asocia muy bien y concede poco”. Del propio Granada CF aseguró que confía "muchísimo" en todos y cada uno de sus jugadores porque los ve "cada día trabajando" y se lo transmiten. "Si algo se han ganado, además de 44 puntos, es nuestro respeto y nuestro agradecimiento a que se matan por este escudo día tras día y lo intentan hacer lo mejor posible cada domingo”. Como conclusión, “intentaremos competir el partido al máximo, quiero que el equipo muestre su mejor identidad en ataque y en defensa, que contagiemos y que cuando nos toque sufrir, suframos juntos. Vamos a necesitar competir todos, cada uno de los granadinistas que vayan al campo van a ser clave para sumar”.

Por su parte, el técnico deportivista, Natxo González, afirmó que no va a decir decisivo, no vamos a hablar de final, pero es un partido importante por los puntos, por un posible ‘golaverage’ particular... "Tiene todos los ingredientes para ser un partido grande". Sin embargo, su mayor preocupación son las bajas que presenta su conjunto: “muchas lesiones te debilitan a nivel de equipo y te debilitan de cara al resultado", aunque tampoco se relaja al ver ser preguntado por su rival (el Granada CF). “Como locales tienen buenos números, son muy fiables. Es un equipo peligroso. Es el equipo menos goleado, nosotros somos el segundo menos goleado. Ellos son los primeros. Los números dicen que es un equipo muy equilibrado, capaz de defender bien". Además, “tienen mucha velocidad arriba que es importante en el fútbol. Además de tener bastante gol en acciones a balón parado. Son muchos puntos fuertes".

ÚLTIMAS NOVEDADES

A falta de confirmación oficial, todo parece indicar que Ángel Montoro no sería titular en el centro del campo granadinista. Incluso, puede que ni llegue a entrar en la convocatoria de Diego Martínez debido a que a día de hoy aún continúa arrastrando los problemas físicos que le impidieron estar en El Sadar la semana pasada. José Antonio González también faltará a la cita, ya que cayó lesionado en la jornada pasada y se ha estimado el plazo de un mes para su recuperación. El que sí estará, salvo sorpresa de última hora, es Fede San Emeterio que, tras no jugar frente al CA Osasuna por sanción, ocupará su plaza habitual delante de los zagueros. El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, también podrá contar con Nico Aguirre. El argentino ha superado sus molestias y podría acompañar a San Emeterio en el centro del campo, al igual que Alberto Martín, aunque el técnico podría optar por colocar al recién llegado Ramón Azeez para fomentar la creación y el ataque, tratando de olvidar así la fundamental y posible baja de Montoro.

Por parte de los deportivistas, entre los dieciocho futbolistas seleccionados por Natxo González para competir contra el Granada CF no se encuentran Vicente Gómez, Kronh-Dehli, Carlos Fernández ni el ex rojiblanco, Pedro Sánchez, que causarán baja por lesión. Otro ex granadinista que no entra en la lista por decisión técnica es el central recién llegado en este mercado, Íñigo López. El zaguero que compitió en Primera con los granadinos bajo las batutas de Lucas Alcaraz, Abel Resino o Fabri González, entre otros, y que anotó en el viejo San Mamés, no viajará a Granada, al igual que su compañero Dubarbier. Un ex que sí que viajará es Álex Bergantiños, el cual pasó por la escuadra rojiblanca sin dejar un gran sello. Uno que se ha recuperado de sus molestias y que sí estará en el nuevo Los Cármenes será Saúl García.

CONVOCATORIAS

Granada CF: por confirmar.

RC Deportivo: Dani Giménez, David Simón, Saúl García, Álex Bergantiños, Pedro Mosquera, Domingos Duarte, Quique González, Christian Santos, Matías Nahuel, Fede Cartabia, Michele Somma, Adrián Ortolá, Diego Caballo, Borja Valle, Didier Moreno, Edu Expósito, Pablo Marí, Eneko Bóveda.

POSIBLES ALINEACIONES