Tablas en el derbi andaluz de filiales

Los filiales de Granada y Málaga, dos equipos de la zona noble de Segunda División, se enfrentaban esta mañana en la Ciudad Deportiva granadinista con dinámicas muy diferentes a las de sus equipos mayores. El Atlético Malagueño, colista, llegaba a la ciudad de la Alhambra con la intención de abandonar el farolillo rojo de la categoría de bronce en detrimento del Almería B; el Recreativo Granada, por su parte, buscaba alejarse de la zona de descenso, que actualmente marca el Sevilla Atlético con 24 unidades.

El filial granadino saltó al campo con su formación habitual, con Juancho y Caio Emerson en las bandas aportando velocidad y desborde y Paco Torres en sustitución de Antonio Marín.

El conjunto costasoleño compareció con Hicham y Xiscu como novedades respecto a la derrota contra la Balompédica Linense en la última jornada, con David Grande, que volvía a la que fue su casa durante media temporada, y con el guardameta accitano Samu Casado como principal baza en el aspecto defensivo.

Con ambos onces ya sobre el terreno de juego, el colegiado dio inicio a un envite que no dejó satisfecho a nadie. El partido comenzó trabado, con Andrés García y Yael intentando inclinar la balanza hacia el lado nazarí a través del balón. Tras unos minutos de igualdad, finalmente el Recreativo consiguió hacerse con la pelota y gozó de algunas oportunidades por la banda derecha, con varios centros de Paco Torres que nadie consiguió mandar a guardar. El Málaga trató de desperezarse, y anotó en la única oportunidad clara que tuvo en el primer tiempo, aunque el árbitro anuló el tanto por fuera de juego. Pese al susto, los de Pedro Morilla no se achantaron y estuvieron a punto de encontrar el fondo de la red en un córner que Samu no acertó a despejar con contundencia, y que Caio primero y un hiperactivo Juancho después no pudieron convertir en el primer gol del partido. Con esto se llegó al descanso en tablas (0-0).

La vuelta de los vestuarios fue dura para los rojiblancos, que vieron cómo en el minuto 48 Caio no acertaba a despejar y derribaba al delantero malaguista, cometiendo penalti y llevándose la amonestación por parte del colegiado. Sergio Chica fue el encargado de lanzar una pena máxima que acabó saliendo por línea de fondo tras golpear en el larguero de la portería de Lejárraga, para alivio de la afición granadina. Morilla decidió mover el banquillo, y en el minuto 62 el ex canterano de Sevilla y Fútbol Club Barcelona Alejandro Viedma ingresó en el verde con el objetivo de aportar control en la medular. Aún así el partido mantuvo un rumbo gris y sin opciones claras por parte de ninguno de los dos conjuntos. Adri Rivas y Rubén Sánchez entraron para aportar frescura al ataque nazarí ocupando el puesto de Paco Torres y Ontiveros respectivamente. Rubén hizo lo propio en la escuadra entrenada por Manolo Sanlúcar. No obstante, el partido no cambió y apenas dos disparos de Juancho que Samu atrapó cómodamente fueron el bagaje de un Granada que casi no inquietó la meta del arquero de Guadix. El partido llegó a su fin con una incursión peligrosa de Rubén por parte del filial malaguista que se marchó lejos de los dominios de Lejárraga.

Un partido de poco fútbol que deja a ambos conjuntos descontentos y que hunde un poco más al filial granadino en la pelea por la permanencia.

FICHA TÉCNICA

Recreativo Granada: Lejárraga; Carlos Neva, Fran Serrano, Héctor, Garrido, Paco Torres (Adri Rivas, 72'); Yael, Andrés García; Caio (Viedma, 62'), Juancho y Ontiveros (Rubén Sánchez, 81').

Atlético Malagueño: Samu Casado; Robles, Alberto, Chica, Juande, Ian Soler; Lolo, Hicham, Ramos, Xiscu (Rubén, 70'); David Grande.

Sin goles.

Árbitro: José David Martínez Montalbán, del colegio murciano. Amonestó a los locales Garrido y Caio Emerson y al visitante Hicham.