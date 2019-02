Marcelo: “Este año podemos ganar todo”

Marcelo ha concedido una entrevista para la tele brasileña. El 12 madridista se moja en todo y lo hace hablando claro.

Sobre el equipo

El Real Madrid celebra un gol esta temporada. Fuente Real Madrid

El lateral izquierdo del Real Madrid advierte a sus rivales y confirma que este equipo está dispuestos a ganar los tres títulos. “Estamos vivos en tres competiciones, LaLiga está más complicada y la Champions comienza fuerte y en la Copa del Rey estamos a un partido de la final y está abierta"

Sobre la selección

Marcelo se muestra dubitativo ante la posibilidad de ir, pues ha pasa de jugar todos los partidos a verse en el banquillo por el buen momento que atraviesa Sergio Reguilón. El defensa madridista responde esto cuando le preguntan la lista de la selección brasileña: "No lo sé, llevo cuatro partidos en el banquillo en Liga, pero de aquí a la próxima lista voy a estar mucho mejor y si voy convocado, maravilloso. Y si no, seguiré trabajando. La Copa de América es un objetivo para mí.

La marcha de Cristiano y Kiko

Cristiano Ronaldo y Marcelo. Fuente: Real Madrid

Las marchas de sus compañeros han hecho mella en Marcelo y dice haberse sentido triste e incluso vacío en algunos momentos. “Tenía muy buena relación con Cristiano, con su familia, su novia... Jugué 9 años con él. Es normal quedarse triste, pero con Kiko, que se sentaba a mi lado, también me he sentido vacío, triste. Estaba todo el día "qué tal Kiko, cómo vas" y ahora no tengo nadie a mi lado"

La relación con Bale; “Al otro lado tengo a Bale, pero Bale no habla, sólo habla inglés. Hablamos con gestos y le digo "hi, hello y goodbye”.

Sobre su estado físico

El jugador desmiente que esté físicamente mal. "No es noticia, porque como es mentira... Es una cosa que inventan para hacer mal a un atleta, a un profesional. Es imposible jugar con siete kilos de más. Imposible. No tengo problema con las críticas estos doce años porque sé cuándo tengo qué mejorar y qué hacer. No me afectan, pueden decir lo que quieran, pueden publicar noticias falsas, es el fútbol, pero voy a estar siempre con una sonrisa en la cara".

El futuro de Marcelo

No cierra la puerta a una posible salida, pero afirma que el Madrid es lo primero y que tiene contrato con el club blanco. "He visto que hacen montajes con la camiseta de la Juventus y es un equipo espectacular, pero yo estoy en el Real Madrid”. "Nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el Real Madrid. Confío en mí más que cualquiera otra persona y no tengo por qué marcharme". "Si eso pasan, que me paguen y está todo arreglado. Yo confío en mí, en mi trabajo, pero si llega el día en el que el Real Madrid no me quiere, me voy. Estaré triste, pero me iré”

El adiós de Zizou

Gol ante el PSG en Champions. Fuente:EFE

Comenta como Zidane fue su motivación y la buena relación que mantenía con su ex técnico. “Fue extraño. Fue un comunicado y la mayoría no lo sabíamos porque todo iba maravilloso y para mí fue un chock. Teníamos una relación maravillosa, hablábamos todos los días, se interesaba por mí, me defendía, si estaba bien... Zizou fue para mí muy grande, un profesional, no sólo por los títulos, me defendió mucho aquí dentro y hacía todo por él, corría, luchaba, jugué lesionado. Prácticamente, me dejé la vida por Zidane"

La explosión de Vinicius Jr

"No para de reírse. No hablo todo el partido con él, pero hablo mucho. Yo lo intento ayudar en todo lo que puedo. Él es muy inteligente, con 18 años está sabiendo lidiar con toda esta presión. Ahora le han elevado muy alto y tiene que estar tranquilo y creo que lo está haciendo bien, está tranquilo. Él tiene que saber que va a ganar muchas y perder muchas veces".