Rennella: "Cuando me llamó el Cádiz puse de mi parte para venir"

El domingo por la tarde, el Cádiz CF sorprendía a todos con la incorporación del delantero italo-francés Vincenzo Rennella. Tras haber finalizado el mercado invernal, el club disponía aun de una ficha libre para la incorporación de un jugador que se encontrara sin equipo y era Rennella el elegido tras haberse desvinculado del Extremadura, conjunto con el que empezó el campeonato esta temporada.

Tras la rueda de prensa realizada ayer para informar de los pormenores del traspaso de Manu Vallejo al Valencia CF, hoy le tocaba a Rennella ser presentado junto al director deportivo Óscar Arias, que le acompañaba ante los medios que siguen la actualidad del conjunto amarillo.

El primero en tomar el turno de palabra fue el director técnico, que explicaba de forma breve las condiciones de su fichaje: "Se incorporará con nosotros hasta final de temporada con opción a una o dos más".

Cuando le tocó hablar al delantero, lo primero por lo que fue cuestionado era por cómo se sentía al pertenecer al equipo gaditano: "Estoy muy contento de estar en este club, agradezco la oportunidad que me han dado. Tenía otras opciones, pero cuando me enteré que me llamaba el Cádiz puse de mi parte para venir".

Definiendo su estilo de juego añadía: "Me gusta participar en el juego, no soy un nueve puro pero en el Lugo jugué de punta y había un medio centro ofensivo detrás de mí". También tuvo palabras para su nuevo técnico: "Cervera me dijo que estaba contento porque estuviera aquí, intentaré dar lo máximo y hacer lo que me pide el míster para jugar. He estado entrenando por mi cuenta y estoy disponible para el sábado si hace falta".

Para acabar, dio muestras de su compromiso desde el primer momento: "El Cádiz tiene jugadores con mucho talento y espero aportar mi granito de arena para conseguir buenos resultados", finalizaba.