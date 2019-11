Muñiz: “Se ha perdido, pero seguimos luchando por los objetivos”

Dura derrota del Málaga CF. anoche en La Rosaleda ante el CA. Osasuna que pone los puestos de ascenso directo a seis puntos del Granada CF. y a siete más el golaverage al conjunto navarro que recuperó el liderato. Tras el partido Juan Ramón López Muñiz pasó por rueda de prensa para atender a los medios de comunicación y valorar la derrota blanquiazul.

Sobre la derrota, Muñiz analizó el partido y manifestó que además de ser dura por ser ante un rival directo, lo es también por como se produjo con un empate y la remontada en sus dos primeros disparos, pero sabe que deben reponerse: "La derrota es dura contra un rival directo, y es dura por como se produce. Fuimos con un marcador ajustado al descanso, en el primer minuto te empatan en su primer tiro a puerta y en el segundo el 1-2; hay que levantarse rápido porque la competición sigue. Los deportistas tienen que tener esa virtud de caer y levantarse. El empate tan temprano te trastoca los planes porque sales con un subidón y te da un bajón. Las dos primeras acciones que tuvieron fueron de 100% efectividad, a partir de ese momento sus jugadores entre líneas entraron en juego y fuimos con más corazón que cabeza".

En relación a la primera parte Muñiz se refirió a ella como una de las mejores de la temporada y se lamentó no aprovecharlo para aumentar el marcador: "Fue una de las mejores primeras partes de la temporada, ya no solo nuestra sino de toda la categoría. Fuimos arrolladores, con mucho juego, mucha velocidad y mucha intensidad. Pudimos sentenciar y al final nos fuimos con un marcador justo al descanso. Sobre la segunda parte reconoció que se igualó y se lamentó de dejarles con vida: "En la segunda parte, el partido se iguala un poco más y la diferencia está en que ellos tienen el 100% de efectividad en sus dos primeros tiros. El problema vino de dejarles vivos en la primera parte".

Quiso ser autocrítico con la falta de gol, ya que a pesar de no permitir goles en contra, el no anotar les está pasando factura como pasó anoche en la primera parte: "Seguramente tenemos un buen número de goles en contra, pero nos faltan goles a favor. Tenemos que compensarlo e intentarlo. El equipo genera ocasiones y en algún momento van a entrar. Se trabaja en equipo, me da igual que el goleador sea el punta o el medio. El problema es que tienes que tener un número de goles, nos falla un poco esa aportación. Hay que rentabilizar los goles que hacemos porque el gol es lo que más está faltando en la categoría, no sólo a nosotros".

Sobre como planteo el partido Muñiz con un once más habitual con bandas naturales dijo: "Casi siempre juegan jugadores naturales en banda. Son situaciones muy puntuales en momentos muy puntuales, cuando hay jugadores siempre juegan los de banda. Al final el equipo no es un nombre es un conjunto. Los que salen tienen que aportar, muchas veces nos queremos centrar en los que no están. No era ninguna novedad, los que jugaron ya lo hicieron otras veces. Hubo mucho desborde y mucha intensidad. Fue muy completo en todos los aspectos. No les recuerdo ninguna aproximación al área en los primeros 45 minutos",

A pesar de la derrota y de la distancia con los puestos de ascenso directo, Muñiz deja claro que aún quedan muchos partidos y que seguirán peleando sin desesperarse, además de los duelos directos que quedan entre los equipos que están en la lucha por el ascenso que hará variar la situación: "Quedan muchos partidos y puntos. Además no sube uno, suben tres, así que se peleará hasta el final que es lo que lleva el equipo haciendo toda la temporada. Sigue todo abierto y no hay que desesperarse, hay muchos cruces entre los de arriba y todo puede pasar hasta el final".

El técnico asturiano agradeció el apoyo de la afición, que en el partido de ayer asistiendo un lunes a las 21:00 de la noche más de 22.000 personas y a los que no pudieron brindarles la victoria, que le da un plus al equipo para poder afrontar los partidos difíciles y con quien hay que estar unidos: "No he escuchado nada malo de la afición. Agradecer al aficionado que un día como hoy apoye al equipo hasta el final. Siempre lo digo, cuando todos estamos unidos, es mejor. Es el aficionado el que le da el plus al equipo porque Málaga es el nombre de la ciudad, la de todos no la de nadie en concreto".

Finalmente quiso transmitir tranquilidad con la situación en la que se encuentra el equipo y que seguirán trabajando y la dificultad de la categoría: "Sabíamos que no era fácil, nadie vino aquí pensando que lo fuese. La dinámica del equipo de junio hasta ahora es buena. Estamos bien clasificados, peleando por los objetivos planteados a principios. Nos tenemos que quedar con lo bueno, llevábamos ocho partidos sin perder hasta hoy. Tenemos que saber jugar con la situación en la que estamos, los que sepan controlar estas situaciones tienen algo de ventaja. Es una derrota dura, pero no se ha acabado nada. El equipo seguirá compitiendo por los objetivos tan importantes que se marcaron al comienzo sabiendo de la dificultad. Antes de venir aquí yo ya sabía de la dificultad. Hay que seguir trabajando como hoy. El aficionado se puede ir defraudado por el resultado, pero nunca por el trabajo del equipo".