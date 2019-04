Jordi Alba: "Nos ponen todas las competiciones"

Jordi Alba se mostró una vez más incombustible actuando como lateral la banda izquierda en la victoria del FC Barcelona ante el Olympique de Lyon que certificaba el pase azulgrana a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tras la holgada victoria, por 5 goles a 1 el lateral de L'Hospitalet, habló ante los medios mostrando sus sensaciones posteriores al encuentro ante los franceses.

Alba se mostró precavido ante la posibilidad de volver a lograr la Champions "Nos ponen todas las competiciones. En la Champions están los mejores de Europa pero en la Liga está la regularidad". En este sentido añadió: "Cualquiera te puede ganar, una noche tonta y estás fuera. Ya nos pasó el año pasado, éramos favoritos y caímos eliminados".

El lateral culé habló de como puede sentar el pase culé en Europa a otras aficiones: "Desde algunas zonas de España se da poco valor a lo que hace el Barça. No creo que sean todos los que no nos valoran pero en una temporada mal de algún rival que ya sabéis a nosotros nos hubieran dado por todos lados". En este sentido, Jordi Alba añadió, copando la polémica: "Es mi opinión y lo que veo, no valoro lo que diga la gente. Creo que no se le da del todo valor, no solo a lo que hacemos este año, sino todos".

Tras las intervenciones iniciales, el canterano culé volvió a referirse al eterno rival, valorando su eliminación a manos del Ajax: "Siempre lo he dicho, que no me gusta que el Madrid gane ningún partido. Si pierden, para mí mejor. Es un sentimiento que tengo desde bien pequeño. Es una eliminación en la que el Madrid era favorito a priori pero el Ajax fue mejor en los dos partidos y se mereció la victoria. Igual que otros equipos eran favoritos a priori y han caído". Igualmente, en clave madridista, se refirió al regreso de Zinedine Zidane como etrenador del conjunto blanco: "Me ha sorprendido que vuelva, y más en tampoco tiempo. No es normal que un entrenador que se va vuelva a los nueve meses".