Álvaro Odriozola: "con Zidane las cosas van a ir mejor"

La victoria ante el Celta de Vigo deja buenas sensaciones en el Santiago Bernabéu. No solamente porque los tres puntos se quedan en la capital, sino porque se comienzan a intuir cambios. Era la prueba de fuego de Zinedine Zidane, que debutaba como nuevo técnico del Real Madrid en partido oficial. El francés dejó el listón muy alto la pasada temporada, por lo que las expectativas de su vuelta no eran menos. De momento, no defrauda. Tres días de entrenamiento con la plantilla y ya se anota su primer triunfo.

No es ningún secreto que con Santiago Solari las cosas nunca terminaron de funcionar. El Real Madrid, siempre un equipo estable, fue irregular durante los meses que el argentino estuvo al frente. Álvaro Odriozola, jugador del equipo blanco y titular contra el conjunto gallego, ha hablado del cambio de entrenador. En lo que se refiere a Solari, "Es un entrenador del Madrid, pero siempre da mucho coraje y pena cuando echan a alguien de su trabajo. Tengo que agradecerle muchas cosas y se lo dije". En cuanto a Zidane, el vasco afirma haber sentido un cambio: "Se ha visto en el campo lo que trae él, la forma de juego, cómo nos tenemos que colocar. Han llegado los goles en la segunda parte, podrían haber llegado en la primera... Estamos muy contentos".

No obstante, si hay alguien que sea conocido en el club blanco, ese es Zinedine Zidane. No hay mucho que explicar sobre él. Jugó en el equipo, lo entrenó llevándolo a lo más alto. "Es historia del fútbol, del madridismo. Es un sueño que me pueda entrenar hoy en día", decía Odriozola.

Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero con Zizou las sensaciones son totalmente contrarias; al menos en el vestuario. "Veo a la gente con muchas ganas, muy enchufados. Estos últimos entrenamientos, no lo veis, pero han sido una pasada", afirmaba el defensa. A estas alturas de la temporada, el Real Madrid ya no opta a conseguir ni la Champions League ni la Copa del Rey, pero aún queda La Liga. Decía Odriozola: "Tenemos que acabar bien la temporada: dicen que no hay nada en juego, pero lo está el orgullo, y más en este club".

Zidane conoce bien a la plantilla, y la plantilla conoce bien al entrenador. El técnico ha conseguido tres Ligas de Campeones al frente del equipo, y quién sabe lo que hará ahora que está de vuelta. Sea como sea, Odriozola ha afirmado que "estamos todos preparados para dar nuestro 100% y con ganas de acabar bien la temporada con el nuevo míster".