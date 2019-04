La contracrónica: Se encienden las alarmas en el tramo final

Desde el inicio de temporada el discurso de Muñiz ha sido el mismo se ganara o perdiese, partido tras partido y ofreciendo una serie de explicaciones acerca del objetivo final del equipo: " Lo importante es llegar bien posicionado a los últimos meses de competición. No hay rival pequeño y cualquier puede ganar a cualquier. La situación clasificatoria nos indicará a lo que podemos optar".

Tras el partido celebrado en Los Pajaritos, quedan doce partidos para acabar la temporada. Se trata de menos de tres meses de competición, en el momento que ha comentado Muñiz que se debía ver cómo estaban situados (al menos en el momento inicial) y el equipo blanquiazul afronta el resto de los partidos hasta finalizar la temporada en el peor puesto que ha militado en toda la temporada (quinto clasificado), con una victoria en los últimos ocho partido y con unas sensaciones de juego que no invitan al optimismo final de poder lograr el ascenso de categoría.

Durante varias jornadas se habló de lo perjudicial que eran los horarios de los partidos jugados en La Rosaleda los lunes porque a la afición local le implicaba no poder asistir por motivos laborales y/o personales. Ayer, en Los Pajaritos, la asistencia al estadio fue de unos 2.000 aficionados. Se afrontaba este partido con la nueva oportunidad de poder reengancharse a la zona de ascenso directo tras el empate del Granada en Los Juegos del Mediterráneos y las victorias de Osasuna, Albacete y Deportivo hacía que el equipo malaguista tuviera como único objetivo lograr los tres puntos en este partido.

Foto: www.laliga.es

Parece que no fue suficiente motivación para salir desde el primer minuto a por el rival, sin presión ambiental ninguno de la grada. Esto puede ser motivado por Muñiz con la disposición táctica o por parte de los jugadores pero, definitivamente, el Málaga CF no se entera. No se puede ofrecer una primera parte por parte de este equipo que tiene como objetivo luchar por el ascenso, porque así no se accede ni a la promoción. La irregularidad es una nota destacada que está teniendo, de forma improvisada, el equipo. Es capaz de ofrecer la mejor versión ante el At. Osasuna en la primera parte de la pasada jornada y de, a continuación en la segunda parte o en la primera parte ante el Numancia, ser un equipo muy indolente en área rival y dando la sensación de peligro nulo.

Debilidad defensiva y ofensiva

El Málaga CF ha perdido su señal de identidad, y quién sabe si lo va a volver a recuperar. En la primera vuelta del campeonato era un equipo sólido, que si bien no lograba muchos goles a favor contaba con la ventaja de que si anotaba un gol y se ponía por delante en el marcador era prácticamente inviable poder igualar el partido el equipo rival debido a la fortaleza defensiva. Se trataba de un equipo que jugaba cómodo sin la posesión balón y con tranquilidad a pesar de ir ganando por la mínima dado que juntaban líneas en defensa y prácticamente apenas concedía ocasiones manifiestas de gol en contra. En la actualidad, se trata de un equipo que se deja empatar o incluso remontar por su rival, como ocurrió con el Almería y Osasuna respectivamente. El motivo de esto, empezando por los cimientos del equipo, es debido a la debilidad defensiva. Se encajan goles por fallos de marcaje a jugadores de forma individual y, ante Osasuna, quedó patente el manual de "errores graves que no se pueden cometer en defensa": en el primer gol encajado, tras sacar un saque de esquina a favor no se puede hacer un cierre con dos jugadores de la forma que se hizo cuando estás por delante en el marcador quedando toda una segunda parte para finalizar el partido; en caso del segundo gol la línea defensiva tiró el fuera de juego menos Ricca en el lateral que habilitó al atacante visitante para encarar ante el portero en solitario y lograr el 1-2. Falta de concentración, despejes, posicionamiento etc... serán cuestiones que deberá trabajar Muñiz con sus jugadores para que no se produzcan errores por parte de un equipo que quiere mantener en la zona alta de la clasificación para tener opciones de ascenso.

Foto: www.laliga.es

En relación a la parte ofensiva del equipo, Leschuk se trata de un jugador que realiza un excelente despliegue físico en el campo y realiza asistencias, baja el balón y lucha por ganar la posición pero su sequía goleadora llega a ser abismal, cumpliendo en esta jornada una vuelta completa de competición sin anotar un solo gol en competición liguera. Que los máximos goleadores del equipo sean Adrián y que Ricca, con el gol anotado ayer, sea otro de los goleadores destacados habla en negativo de la aportación de los delanteros del equipo. La aportación del recién llegado Seleznov está dejando mucho que desear, Harper no es ni la sombra de aquel jugador que ofreció un gran rendimiento las primeras jornadas y su posible renovación o marcha del equipo a final de temporada le puede estar afectando. Un delantero goleador en un equipo es fundamental para lograr los objetivos de ascenso o no descenso en una categoría.

Pérdida de puntos en La Rosaleda

El Málaga, en la segunda vuelta, ha conseguido doce puntos en nueve partidos disputados. La clave ha estado en su feudo donde se ha mostrado como un equipo muy vulnerable respecto al rendimiento ofrecido en la primera vuelta: ha cosechado una victoria, tres empates y una derrota que implica que se haya alejado de la zona de ascenso directo, estando a nueve y seis puntos de Osasuna y Granada respectivamente.

Lo peor, repito, son las sensaciones que se están ofreciendo, dando el equipo varias versiones en el mismo partido. Es capaz de salir a jugar de forma indolente, con mucha cautela y siendo dominado por el rival. Posteriormente, muestra su potencial y logra igualar el partido pero pierde mantener la constancia. Es lo que ocurrió ayer, cuyo empate cosechado fue gracias, entre otras cuestiones, a los dos lanzamientos en el palo del equipo soriano.

El club debe reaccionar de forma inminente, y debe mostrarse en el terreno de juego como un equipo temible y que cause dudas al rival con el que se enfrente. Para ello, lo psicológico entra en juego y es un factor muy a tener en cuenta para poder sacar adelante los partidos. Así mismo, debe recuperar la fortaleza mostrada en su feudo en la primera vuelta y no dejar escapar más puntos. Todavía se está a tiempo de poder reaccionar y volver a ser competitivos en Liga dando un paso adelante. También existe la opción de que después del partido en el Estadio Nuevo Los Cármenes... se dilapiden las opciones de ascenso.